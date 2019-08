Transfer Talk. Hellas Verona wil Sofyan Amrabat De voetbalredactie

20 augustus 2019

06u53 0

De gesprekken lopen. Serie A-club Hellas Verona wil Sofyan Amrabat (22) bij Club weghalen. Een win-win voor alle partijen, want de middenvelder moet zich onder Clement tevreden stellen met een rol als invaller. Bovendien is het voor Amrabat, die een jaar geleden voor 2 miljoen euro overkwam van Feyenoord, een mooie kans om in een topcompetitie te spelen. (NP)