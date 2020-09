Transfer Talk. Havertz verlaat Duitse selectie om transfer naar Chelsea af te ronden - “Club bood 6 miljoen voor Duits talent” De voetbalredactie

04 september 2020

12u54 8

Havertz verlaat Duitse selectie om transfer naar Chelsea af te ronden

Kai Havertz heeft vrijdagochtend het trainingskamp van de Duitse nationale ploeg in Stuttgart verlaten. De Duitse voetbalbond DFB bevestigde dat Havertz naar Engeland gaat om daar zijn transfer naar Chelsea af te ronden.

Al wekenlang wordt gespeculeerd over een overstap van Havertz van Bayer Leverkusen naar Chelsea. Met die transfer zou tussen de 80 en 100 miljoen euro gemoeid zijn.

De 21-jarige Duitser bleef donderdag in Stuttgart de hele wedstrijd op de bank zitten bij de wedstrijd van Duitsland tegen Spanje (1-1). Dat zou uit voorzorg zijn, om geen risico te nemen met zijn transfer naar Chelsea in het vooruitzicht. Bondscoach Joachim Löw gaf Havertz vrijdag toestemming om de overstap af te ronden. De ‘Mannschaft’ speelt zondag weer, dan in Basel tegen Zwitserland.

“Club bood 6 miljoen voor Duits talent”

Club Brugge heeft met de 21-jarige Linton Maina een jong Duits talent op de radar. De vleugelspits van Duits tweedeklasser Hannover is één van de mogelijke vervangers indien Dennis en/of Diatta blauw-zwart in september verlaten. Volgens de Duitse krant ‘Bild’ zou Club al een bod van 6 miljoen euro hebben uitgebracht. Het meent dat Hannover aanvankelijk 10 miljoen wou voor Maina, een bedrag dat intussen werd bijgesteld naar 6 tot 8 miljoen. Maina, die naast een Duits ook een Keniaans paspoort bezit, was dit seizoen goed voor twee goals en zeven assists in 24 wedstrijden. De jongste twee seizoenen stond hij meermaals opzij met blessures, geen pluspunt als Club straks effectief doorduwt voor de vleugelspits. (TTV/NP)