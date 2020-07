Transfer Talk. Hakimi officieel van Inter - KV Oostende haalt Franse linksachter Voetbalredactie

02 juli 2020

Hakimi officieel naar Inter

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel: Achraf Hakimi verlaat Real Madrid en wordt bij Inter ploegmaat van Romelu Lukaku. De vleugelverdediger levert de Koninklijke 40 miljoen euro op, een bedrag dat door middel van bonussen nog kan oplopen. Hakimi belandde al in 2006 in de jeugdopleiding van Real. De afgelopen twee seizoenen speelde hij op uitleenbasis bij Borussia Dortmund.



KV Oostende haalt Franse linksachter Theo Ndicka

Zoals eerder aangekondigd heeft KV Oostende zich versterkt met linksachter Théo Ndicka Matam. De 20-jarige Kameroense Fransman komt over van derdeklasser Bourg-en-Bresse, waar hij dit seizoen door Olympique Lyon gestald werd. De Franse jeugdinternational moet straks samen met Skulason vechten om een plaatsje op de linksback. “Hij is een moderne linksachter met veel loopvermogen en een goede voorzet,” aldus CEO Gauthier Ganaye

KV Mechelen biedt jeugdproduct nieuw contract aan

Malinwa maakt werk van de toekomst. De club heeft youngster Bas Van den Eynden een nieuw contract aangeboden. De 18-jarige middenvelder zette zijn handtekening onder een overeenkomst van twee jaar met optie op een extra seizoen. Van den Eynden, die al acht jaar voor KV voetbalt, maakt sinds deze voorbereiding deel uit van de Mechelse A-kern.

