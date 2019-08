Transfer Talk. Groningen informeert naar El Messaoudi (KVM) - STVV verhuurt Japans international aan Stuttgart en heeft interesse in Juve-verdediger Redactie

13 augustus 2019

12u38 0

FC Groningen informeert naar El Messaoudi (KVM)

FC Groningen heeft geïnformeerd naar KV Mechelen-middenvelder Ahmed El Messaoudi (24). De Marokkaanse Belg komt niet meer aan spelen toe bij Malinwa en ligt ook niet goed bij de supporters. Er werd al langer naar een oplossing gezocht en die zou uit de Nederlandse Eredivisie kunnen komen. Al is er nog lang geen sprake van een deal. El Messaoudi speelde vorig seizoen al op uitleenbasis in Nederland bij Fortuna Sittard. Daar deed hij het goed en speelde hij quasi alles. Dit seizoen kon hij nog geen speelminuten verzamelen.

Mathieu Cornet (29) wordt door KVM voor één seizoen uitgeleend aan eerste amateurclub RWDM. Cornet kreeg begin dit seizoen te horen dat hij mag beschikken en trainde sindsdien bij de Mechelse B-kern. Vorig seizoen in 1B speelde de Namenaar 13 wedstrijden - vaak als invaller. Daarin scoorde hij twee keer en gaf hij één assist (ABD)

Bayern München bevestigt komst Ivan Perisic

Ivan Perisic verhuist zoals verwacht naar Bayern München. De Duitse recordkampioen bevestigde dinsdag de huurovereenkomst met Inter Milaan. In het contract is ook een aankoopoptie opgenomen.

De 30-jarige winger, die vorige zomer met Kroatië vicewereldkampioen werd, speelde sinds 2015 voor de Nerazzurri. Vorig seizoen was hij bij de nieuwe werkgever van Romelu Lukaku goed voor negen goals en acht assists in 45 matchen.

“Ivan zal ons meteen helpen met zijn uitgebreide ervaring op internationaal topniveau”, zegt sportief directeur Hasan Salihamidzic. “Hij heeft een goeie techniek en is flexibel in de aanval. Ik ben er zeker van dat hij zich snel zal inpassen want hij kent de Bundesliga en onze coach Niko Kovac goed.”

Ivan Perisic droeg in de Duitse competitie al het shirt van Borussia Dortmund (2011-2013) en Wolfsburg (2013-2015). Met Dortmund won hij de dubbel (in 2012), met Wolfsburg de beker (2015). Daarvoor speelde hij bij Sochaux, Roeselare en Club Brugge. In 2011 werd Perisic, als smaakmaker van blauw-zwart, topschutter in de Belgische competitie en Profvoetballer van het Jaar.

“Ik ben heel blij opnieuw in Duitsland te zijn”, zegt Perisic. “Bayern is een van de mooiste clubs in Europa. We willen de strijd aangaan, niet alleen in de Bundesliga en de Duitse beker, maar ook in de Champions League.”

Bayern zou voor de huur vijf miljoen euro op tafel leggen. De aankoopoptie zou twintig miljoen euro bedragen.

STVV leent Wataru Endo uit aan Stuttgart

Wataru Endo verlaat STVV en trekt op huurbasis naar VfB Stuttgart, dat uitkomt in de tweede Bundesliga. Het nieuws werd inmiddels door beide ploegen bevestigd.

De 26-jarige Endo werd vorige zomer door de Truienaars overgenomen van Urawa Reds. In 28 wedstrijden maakte hij twee goals en deelde twee assists uit. Dit seizoen startte de verdedigende middenvelder op de eerste speeldag in de basis tegen Moeskroen (0-1 verlies). Daarna viel hij in op Club Brugge (6-0) en thuis tegen Standard (2-1). De Japanner heeft twintig caps achter zijn naam. Hij hoorde tot de selectie voor het WK in Rusland maar kwam er niet in actie.

Interesse in Juve-verdediger

Het gaat plots snel bij STVV. Nu heeft de club de Italiaanse centrale verdediger Dario Del Fabre (24) van Juventus in het vizier. Na Pol Garcia zou het de tweede speler van de Oude Dame zijn die naar Stayen verhuist. De Argentijnse spits en jeugdinternational Facundo Colidio (19) van Inter Milaan onderging gisteren zijn medische testen. (FKS)

Aanvoerder Jordan Botaka blijft STVV trouw

STVV heeft het contract van zijn aanvoerder Jordan Botaka verlengd. Dat maakten de Truienaars bekend. De 26-jarige Congolees (16 caps) had op Stayen nog een verbintenis tot het einde van het seizoen. De nieuwe contractduur is niet bekend.

Botaka stapte in de zomer van 2017 transfervrij over van Leeds naar STVV. Sindsdien speelde de middenvelder 83 officiële wedstrijden voor de Limburgers waarin hij veertien keer scoorde. Sinds vorig seizoen draagt hij de aanvoerdersband in Sint-Truiden.

Eerder op de dag maakte STVV bekend dat de Japanse international Wataru Endo op huurbasis naar de Duitse tweedeklasser Stuttgart verhuist.