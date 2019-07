Transfer Talk. Griezmann heeft zijn transfer beet: Barcelona betaalt 120 miljoen aan Atlético

De voetbalredactie

11 juli 2019

19u55 14

Griezmann naar Barça, Spaanse topclub betaalt clausule van 120 miljoen

Antoine Griezmann wordt een speler van FC Barcelona. De Spaanse topclub betaalde de 120 miljoen euro (zoals vastgelegd in een clausule, red.) om de Franse aanvaller vrij te kopen bij Atlético Madrid. Dat melden verschillende buitenlandse media, waaronder de Franse sportkrant L’Équipe. De 28-jarige spits speelde sinds 2014 voor Atlético, dat hem voor 30 miljoen euro had overgenomen van Real Sociedad. Afgelopen zomer won de goaltjesdief het WK in Rusland met Frankrijk.

Cercle Brugge huurt Malinese middenvelder Kouamé van Lille

Cercle Brugge heeft een zevende aanwinst beet. De Vereniging huurt het komende seizoen de 22-jarige Malinese middenvelder Rominigue Kouamé van Lille OSC. In het huurcontract voor één seizoen is ook een aankoopoptie bedongen.

Kouamé, geboren in Ivoorkust, werd vorig seizoen door Lille uitgeleend aan Paris FC. Hij speelde 27 wedstrijden in de Ligue 2 bij de tweede club van de Franse hoofdstad. Met Lille, dat de Malinees ontdekte bij Real Bamako, had Kouamé het seizoen daarvoor 6 keer in de Ligue 1 gespeeld. (LUVM)

🤝 Groen-Zwart versterkt zich met de 22-jarige Rominigue Kouamé! Welkom! #levecercle



🖋 https://t.co/jxhH94itdL pic.twitter.com/KhIeq8Kbzp Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

Obradovic naar Legia Warschau

Ivan Obradovic zet zijn carrière voort bij Legia Warschau. De 30-jarige linksachter speelde de voorbije vier seizoenen voor Anderlecht, dat hem had opgepikt bij KV Mechelen, maar de Serviër had geen toekomst meer bij de Belgische recordkampioen.

Eupen huurt spits van Real Sociedad

Eupen heeft zich met de Spanjaard Jon Bautista versterkt. De 24-jarige spits wordt gehuurd van Real Sociedad. Bautista is een jeugdproduct van Sociedad en kwam in 2016 bij de hoofdmacht van de Baskische club. In 56 wedstrijden scoorde hij zeven keer in La Liga. Eupen-trainer Benat San José kent hij al van bij de jeugd van Sociedad.

Porto haalt verdediger Marcano al na één seizoen terug uit Rome

FC Porto heeft bekendgemaakt verdediger Ivan Marcano te hebben teruggehaald van bij AS Roma. De 32-jarige Spanjaard maakte vorige zomer nog de overstap naar de Italiaanse hoofdstad, maar keert al na één seizoen terug naar Porto. Hij ondertekende bij de Draken een overeenkomst tot medio 2023.

Marcano was tussen 2014 en 2018 vier seizoenen lang een vaste waarde bij Porto. Roma plukte hem vorige zomer transfervrij weg uit het Estadio do Dragao, maar bij de Romeinen kon de verdediger zich nooit tot een vaste waarde ontpoppen. Hij bleef het voorbije seizoen steken op dertien officiële duels. Voor Porto kwam hij de voorgaande vier jaar tot 157 optredens.

Het jeugdproduct van Racing Santander speelde verder in zijn carrière ook al voor Villarreal, Getafe, Olympiacos en Rubin Kazan.

Voor het team van coach Sergio Conceiçao, vorig seizoen vicekampioen in Portugal, is Marcano de zesde inkomende transfer. Eerder kwamen ook verdediger Renzo Saravia (Racing Club), middenvelder Mamadou Loum (Braga) en aanvallers Shoya Nakajima (Al-Duhail), Zé Luis (Spartak Moskou) en Luis Diaz (Atletico Junior) de club versterken. Aan uitgaande zijde verloor Porto onder meer verdedigers Eder Militao (Real Madrid) en Felipe (Atlético Madrid) en middenvelder Hector Herrera (Atlético Madrid).

Bem-vindo / Welcome / Bienvenido Iván Marcano 🔵⚪ #FCPorto #BemVindoMarcano pic.twitter.com/523c0FapP1 FC Porto(@ FCPorto) link

Kayserispor stelt transfervrije Benoit Poulain voor

Kayserispor, vorig seizoen de nummer tien in Turkije, heeft Benoit Poulain voorgesteld als nieuwe speler. De 31-jarige verdediger maakte transfervrij de overstap van Club Brugge en ondertekende een contract voor twee seizoenen.

Poulain, bijgenaamd Le Professeur, was de voorbije 3,5 jaar actief bij Club Brugge, maar zag zijn contract vorige maand niet meer verlengd worden. De Fransman kwam in totaal tot 87 officiële duels voor blauw-zwart, waarvan 32 vorig seizoen. Hij werd met Club twee maal kampioen (in 2016 en 2018). Voordien was hij actief bij KV Kortrijk (2014-2016) en in eigen land bij Olympique Nîmes (2006-2014).

Kayserispor beëindigde de Turkse Süper Lig vorig seizoen als tiende, met slechts vier punten voorsprong op Bursaspor dat als zestiende degradeerde.

Promovendus Aston Villa versterkt selectie met Ezri Konsa

Aston Villa neemt de 21-jarige verdediger Ezri Konsa over van Brentford. De nieuwkomer in de Premier League betaalt een transfersom van 12 miljoen euro. Konsa wordt bij de Villans herenigd met Dean Smith, onder wiens leiding hij al bij Brentford speelde.

De jonge verdediger is een Engelse U21-international en maakte in 2017 deel uit van de selectie die in Zuid-Korea het WK voor min 20-jarigen won.

Aston Villa nam deze zomer ook al onder meer Wesley over van Club Brugge. Voor de Braziliaanse aanvaller had het team uit Birmingham 25 miljoen euro over.

Proud to sign for @AVFCOfficial. It’s always been a dream to play in the Premier League and this wouldn’t have been possible without God, my family and my friends. Thanks to the fans for the amazing welcome. I can’t wait to get started! #AVFC pic.twitter.com/93b4PHH82e Ezri Konsa(@ Ekonsa15) link

Standard laat middenvelder Déom vertrekken

Standard neemt afscheid van Jérôme Déom. Het jeugdproduct van de Rouches werd vorig jaar al uitgeleend aan MVV Maastricht. De Nederlanders nemen de 20-jarige Belg nu op definitieve basis over. In totaal kwam Déom niet verder dan tien optredens in de Jupiler Pro League.

Ampomah officieel van Fortuna Düsseldorf

’t Heeft uiteindelijk nog even geduurd, maar Nana Ampomah is nu helemaal officieel speler van Fortuna Düsseldorf. De medische en fysieke testen verliepen vlekkeloos, ondertussen trainde hij zelfs een eerste keer mee.

De transfer van Ampomah is de duurste uitkomende ooit van Waasland-Beveren. Met de overgang is een bedrag gemoeid van bijna 4 miljoen, dat mits bonussen nog kan oplopen tot 5 miljoen. Een opsteker van jewelste voor de Waaslanders, die vorig seizoen op financieel vlak een rampjaar kenden. (MVS)

Spaanse spits voor Lokeren

Francisco José Navarro Allaga, kortweg Fran Navarro, komt de aanval van Sporting Lokeren versterken. Lokeren huurt de 21-jarige centrumspits van Valencia Mestalla -het B-team van Valencia, dat uitkomt in de Segunda Division B III- mét aankoopoptie. Navarro scoorde het voorbije seizoen 9 keer. Hij was zowel bij de U19 als de U17 Spaans belofteninternational. Hij is na Jelle Van Damme, Anel Hajric, Jimmy De Jonghe en Jun Amano al de vijfde transfer van Lokeren deze zomer. (MVS)

Emmers en Pirard tekenen bij Waasland-Beveren

Xian Emmers wordt vandaag medisch gekeurd bij Waasland-Beveren, waarna de transfer geofficialiseerd wordt. De 19-jarige Belg (en zoon van ex-international Marc Emmers) komt over van Inter Milaan en wordt gehuurd. Gisteravond woonden de twee de oefenwedstrijd van Waasland-Beveren tegen Lommel (3-1) bij. Het is niet voor het eerst dat Emmers een partij kwam bekijken.

Ook Lucas Pirard legt vandaag medische testen af en tekent nadien. De deal was al langer rond, maar Waasland-Beveren wachtte op de uitspraak van het BAS om de transfer te officialiseren. Pirard, die overkomt van STVV, moet bij de Waaslanders de eerste doelman worden. (MVS)

Links herkent u vader Marc EMMERS. #XianEmmers pic.twitter.com/Rz0MTmOGUj (MVS) ® 📰(@ MichVergauwen) link