Transfer Talk. Genkse kassa rinkelt: 8 miljoen euro voor Aidoo - De Sutter naar Knokke - Anderlecht is spits kwijt

04 juli 2019

Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Club Brugge versterkt defensie met Oekraïner Sobol

Club Brugge heeft een akkoord met Shakthar Donetsk bereikt over de uitleenbeurt van Eduard Sobol. De 24-jarige Oekraïner ondertekent een contract tot het einde van het seizoen met aankoopoptie. De linkervleugelverdediger werd vorig seizoen uitgeleend aan FK Jablonec in Tsjechië, waar hij een vaste waarde was. Sobol telt negen caps voor het Oekraïense nationale team. De aanwinst traint later vandaag meteen een eerste keer met het team op oefenkamp in Garderen.

Ganvoula verlaat Anderlecht definitief

Silvère Ganvoula (23) verkast definitief naar de Duitse tweedeklasser Bochum. Anderlecht leende de overbodige Congolese spits het voorbije seizoen al uit aan Bochum, waar hij 2 goals maakte in de 7 keer dat hij aan de bak kwam. Ganvoula werd in 2017 gekocht van Westerlo en er meteen weer aan uitgeleend. Het volgende seizoen volgde een uitleenbeurt aan KV Mechelen, waar hij nauwelijks aan de bak kwam en teruggehaald werd door paars-wit. Maar ook onder Hein Vanhaezebrouck kon de spits niet overtuigen.

De Sutter zet carrière voort bij amateurclub Knokke

Tom De Sutter gaat aan de slag bij Knokke in de tweede amateurklasse. De 34-jarige aanvaller voetbalde de voorbije maanden bij KV Oostende. De Sutter streek in januari neer in Oostende, nadat hij sinds augustus vorig jaar zonder club zat na zijn vertrek bij Lokeren. Bij KVO was hij goed voor in totaal vier goals in achttien duels, maar deze zomer bleek dat de spits geen toekomst had bij de eersteklasser.

De Sutter speelde, naast Lokeren en Oostende, nog voor Cercle Brugge, Anderlecht en Club Brugge. Tussendoor koos hij even voor een buitenlands avontuur bij Bursaspor in Turkije, maar dat was geen schot in de roos. De aanvaller telt veertien caps (0 doelpunten) bij de nationale ploeg.

Aidoo naar Celta

Joseph Aidoo (23) verlaat Racing Genk en speelt komend seizoen in La Liga bij Celta Vigo. De makelaar van Aidoo was gisteren in Vigo om de laatste details af te ronden. Op Instagram nam ploegmakker Joseph Paintsil ook al afscheid van zijn Ghanese landgenoot. Racing Genk zou een transfersom van 8 miljoen ontvangen voor Aidoo, die twee jaar geleden voor iets meer dan 1 miljoen overkwam van het Zweedse Hammarby. De landskampioen zag vorige week Trossard vertrekken naar Brighton voor bijna 20 miljoen euro, terwijl ook Malinovskyi en straks mogelijk ook Berge Genk verlaten. (KDZ)

Great Old denkt opnieuw aan Coopman

Antwerp heeft Sander Coopman wederom in het vizier. De Great Old zou de middenvelder van KV Oostende graag naar de Bosuil halen, waar Bölöni en co ervan overtuigd zijn dat Coopman ondanks een slecht seizoen bij de kustploeg een meerwaarde kan zijn. Antwerp is nog in gesprek met KVO over de eventuele transfersom - met Coopman is er evenwel nog niet gesproken. Als KVO straks de geboden som van Antwerp aanvaardt, hoopt de Great Old ook de speler in kwestie te overtuigen. Eerder dacht ook Zulte Waregem aan een terugkeer van de ex-middenvelder van Club Brugge, maar die interesse lijkt nu bekoeld. Benieuwd of Antwerp er na eerdere pogingen tijdens de twee voorbije zomermercato’s deze keer wél in slaagt Coopman in te lijven. (TTV)

Aké op weg naar Man City

Nathan Aké, een linksvoetige centrale verdediger, zou dicht bij een transfer van Bournemouth naar grootmacht Manchester City staan. De landskampioen is na het vertrek van Vincent Kompany op jacht naar een nieuwe centrumverdediger. Eerste doelwit in die zoektocht is Harry Maguire van Leicester, maar die zou mogelijk te duur zijn. In dat geval zou Aké in beeld komen, aldus Engelse media.