Transfer Talk. Genk lonkt naar Ivoriaan van Celtic - Dompé moet vertrekken bij Gent

17 januari 2020

Ivoriaan van Celtic in beeld bij Genk

Racing Genk wil zich deze wintermercato nog versterken met de 22-jarige Ivoriaanse verdedigende middenvelder Eboue Kouassi. Hij komt op dit moment uit voor het Schotse Celtic Glasgow. Volgens Schotse media zou Genk Kouassi een half jaar willen huren met een aankoopoptie. Kouassi is een verdedigende middenvelder die dit seizoen mede door een knieblessure op een zijspoor was geraakt in Glasgow. In januari van 2017 nam Celtic Kouassi over van het Russische Krasnodar voor bijna 3,5 miljoen euro. Mogelijk ziet Genk in Kouassi op termijn de vervanger van Sander Berge. (KDZ)

Dompé mag beschikken bij Gent

Jean-Luc Dompé moet vertrekken bij AA Gent. De 24-jarige vleugelaanvaller heeft het helemaal verkorven bij de Buffalo’s. Op de laatste stagedag in het Spaanse Oliva stuurde Dompé zijn kat naar een looptraining. Volgens sommige bronnen zou hij daarmee bewust aangestuurd hebben op een breuk, uit onvrede met het beperkte aantal speelminuten de voorbije maanden. In de competitie kreeg Dompé 96 minuten, de beker en de Europa League meegeteld kwam zijn totaal op 163 minuten.

Na zijn frats in Oliva werd Dompé door AA Gent naar de B-kern verbannen. Zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af, maar AA Gent wil hem nu al van de hand doen. Het Kazachse Astana toonde interesse, maar daar had Dompé zelf geen oren naar. Jean-Luc Dompé werd in de zomer van 2018 transfervrij aangetrokken door AA Gent, maar mede door zijn wispelturigheid kon hij nooit een basisplaats claimen in de Ghelamco Arena. (RN)