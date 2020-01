Transfer Talk. Genk leent Ndongala uit - “Ajax, Porto en Lyon jagen op Jonathan David” - De Bock naar ADO Den Haag De voetbalredactie

13 januari 2020

15u33 0

Racing Genk leent Ndongala uit aan Kasimpasa

Dieumerci Ndongala mag zich minstens een half seizoen bewijzen in Turkije. Racing Genk leent de Congolese winger immers uit aan Kasimpasa. In het contract werd ook een aankoopoptie van anderhalf miljoen euro opgenomen. Als Kasimpasa zich verzekert van het behoud, dan zijn de Turken verplicht om die optie te lichten. De huidige sportief directeur van de Turkse club volgt Ndongala al een tijd. Hij probeerde de flankaanvaller in het verleden al naar Besiktas te halen, maar dat lukte toen niet.

Maar nu lagen de kaarten anders. Ndongala werd op 15 december op non-actief gezet door Genk, dat de Congolees een gebrek aan inzet en werkethiek verweet. De flankaanvaller kwam twee jaar geleden over van Standard, waar Genk hem wegplukte uit de B-kern. Vorig jaar werd hij kampioen met de Limburgers. In totaal speelde Ndongala 77 wedstrijden voor Genk, daarin was hij goed voor 11 doelpunten en 12 assists. Kasimpasa staat op dit moment op een 14de plaats in de Turkse Süper Lig, amper één punt boven de degradatiezone.

De Bock naar ADO Den Haag

Laurens De Bock zet zijn carrière verder in Nederland. De linksbenige verdediger, 27 intussen, wordt door Leeds voor de rest van het seizoen uitgeleend aan ADO Den Haag. Eerder werd de voormalige linksachter van Club Brugge al uitgeleend aan Sunderland, maar ook dat was geen onverdeeld succes. Afwachten of hij bij onze noorderburen zijn carrière wél opnieuw kan lanceren.

Laurens De Bock wordt tot aan het einde van het seizoen door @LUFC aan @ADODenHaag verhuurd! Veel succes Laurens! #SportPlus pic.twitter.com/5IVPP5JU0P SportPlus(@ SportPlusFM) link

Ajax jaagt met Porto en Lyon op Canadees toptalent David

Volgens de Franse sportkrant L’Équipe heeft Ajax interesse in AA Gent-aanvaller Jonathan David. Het 19-jarige Canadese toptalent, dat morgen 20 jaar wordt, verruilde Ottawa Gloucester Hornets twee jaar geleden voor België. De in New York geboren David kent dit jaar een topseizoen met negen goals en zeven assists. AA Gent zou minstens 20 miljoen euro voor de spits willen hebben. Ajax heeft concurrentie van onder meer Porto, Benfica en Olympique Lyon. Jonathan David debuteerde in 2018 als international van Canada. Hij speelde sindsdien 12 interlands, waarin hij 11 keer scoorde.

AC Milan huurt Simon Kjaer van Sevilla

AC Milan versterkt zijn verdediging met Simon Kjaer, de kapitein van de Deense nationale ploeg. Hij komt op huurbasis (met optie tot aankoop) over van FC Sevilla, zo raakte maandag bekend.

Kjaer, 30, speelde de voorbije maanden op uitleenbasis voor Atalanta maar kreeg er weinig kansen om zich te tonen. De Deen raakte aan slechts vijf optredens in de Serie A voor het team van Rode Duivel Timothy Castagne. Kjaer, goed voor 95 caps (3 goals), kent de Serie A want hij voetbalde eerder bij Palermo en AS Roma.

AA Gent volgt Carlinhos Junior

AA Gent is nog op zoek naar offensieve versterking. Het volgt de Braziliaanse aanvaller Carlinhos Junior (25), die zowel op de flank als in de spits kan uitgespeeld worden. Carlinhos komt momenteel uit voor het Zwitserse Lugano, dat zaterdag in Spanje nog een oefenwedstrijd speelde tegen Anderlecht. Gent stuurde een scout naar die wedstrijd. De Buffalo’s lijken voorlopig niet overtuigd van de kwaliteiten van de Braziliaan. De volgende dagen worden wellicht andere pistes geactiveerd. (RN)

Antwerp haalt Congolese verdediger

Ava Dongo arriveerde gisteren in ons land. De 23-jarige Congolees legt vandaag medische testen af en heeft daarna een eerste gesprek met de clubleiding van Antwerp. In het beste geval tekent de centrale verdediger vanavond een contract. (MVS)

KV Kortrijk doet bod op Kandouss (Union)

Hoewel de relaties niet zo best zijn tussen Union en Kortrijk sinds de affaire-Selemani, blijken de West-Vlamingen nu ook interesse te hebben in centrale verdediger Ismaël Kandouss (22). De Marokkaan is geboren in Rijsel en speelde eerder voor Duinkerke. Kortrijk deed een bod op de Nordist, maar kreeg voorlopig geen positieve reactie van de club. (PJC/ESK)

Chatziisaias (Rizespor)op weg naar Cercle

Na Dino Hotic en Isaac Christie-Davies hoopt Cercle Brugge ook de Griek Dimitrios Chatziisaias als wintertransfer te kunnen inlijven. Deze 27-jarige centrale verdediger (1m93) speelt momenteel voor het Turkse Caykur Rizespor en was eerder in zijn thuisland actief bij Panionios, Atromitos en PAOK Saloniki. De Griek wordt vandaag in Brugge verwacht om de deal af te ronden. (NP/ LUVM)

Yuta Koike verlaat STVV voor Cerezo Osaka

De Japanner Yuta Koike trekt definitief naar Cerezo Osaka. De 23-jarige Koike sloot in augustus 2018 aan bij de Kanaries, maar werd een halfjaar later uitgeleend aan de Japanse Kashima Antlers. Hij keerde even naar STVV terug, maar vertrekt nu dus naar Cerezo Osaka, ook in Japan. Het betreft een definitieve overgang. (FKS)