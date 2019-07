Transfer Talk. Genk haalt Slovaakse middenvelder Hrosovsky in Tsjechië - Malinovskyi niet mee op stage Voetbalredactie

08 juli 2019

Patrik Hrosovsky tekent in Genk

Genk bereikte een akkoord met het Tsjechische Viktoria Pilsen over een transfer van Patrik Hrosovsky, een 27-jarige aanvallende middenvelder die tot 2024 tekent. Hrosovsky, een volgens Genk “technisch sterke en explosieve” speler, is Slovaaks international met al 258 matchen op de teller voor de Tsjechische topclub Pilsen. In januari werd hij nog uitgeroepen tot meest verdienstelijke speler in de Tsjechische competitie. Hrosovsky blijft nog even in Tsjechië voor kwalificatiematchen voor de Champions League met Pilsen. Half augustus sluit hij aan in Genk, waarna hij officieel voorgesteld wordt.

Marko Arnautovic ruilt West Ham voor Chinese kampioen Shanghai SIPG

De Oostenrijkse international Marko Arnautovic verlaat West Ham United. Hij zet zijn carrière verder bij de Chinese kampioen Shanghai SIPG. De Hammers bevestigen het vertrek van de 30-jarige aanvaller op hun website.

Met de transfer zou een som van 25 miljoen euro gemoeid zijn. Bij Shanghai SIPG wordt Arnautovic ploegmaat van onder meer Hulk en Oscar. De club, getraind door de Portugees Vitor Pereira, werd vorig seizoen kampioen en staat momenteel derde in de Chinese Super League.

Marko Arnautovic droeg het shirt van West Ham twee seizoenen. In 65 wedstrijden maakte hij 22 doelpunten. De Oostenrijker (81 caps, 24 goals) heeft ook een verleden bij Stoke City, Werder Bremen, Inter Milaan en Twente.

Dessers naar Heracles

Cyriel Dessers zet zijn carrière in de Nederlandse Eredivisie verder bij Heracles Almelo. De 24-jarige aanvaller verlaat FC Utrecht. Hij ondertekende bij zijn nieuwe club een contract voor drie seizoenen, zo is vandaag bekendgemaakt.

Dessers debuteerde op het hoogste niveau bij Oud-Heverlee Leuven en droeg daarna het shirt van Lokeren. In de zomer van 2016 trok hij de grens over en om bij NAC Breda in de Nederlandse tweede klasse te gaan voetballen. Die club leidde hij met 29 competitiegoals naar de promotie. Het leverde de geboren Leuvenaar een transfer op naar Utrecht. Daar kwam Dessers in 56 wedstrijden tot 19 treffers. Mede dankzij het torinstinct van de aanvaller plaatste Utrecht zich afgelopen seizoen via de play-offs voor de Europa League.

“Ik kijk ernaar uit om hier bij Heracles Almelo te spelen en te scoren”, zegt Dessers. “Dit is een mooie kans voor mij, het voelt als een nieuw avontuur. Mijn stijl van voetballen past bij de filosofie van Heracles Almelo, namelijk aanvallend willen spelen. Ik ben blij dat ik hier nu ben en wil graag laten zien wat ik kan. In België zouden we zeggen dat ik veel goesting heb om te beginnen; ik heb er heel veel zin in en ben er klaar voor.”

“Wij zijn blij dat Cyriel voor Heracles Almelo heeft gekozen”, vult Tim Gilissen, technisch manager van Heracles, aan. “Hij staat al lang op onze radar. Dat hij nu in ons zwart-witte shirt komt spelen is daarom extra prettig. Cyriel past goed bij onze manier van voetballen. Dat ook hij heel bewust voor Heracles Almelo kiest als volgende stap in zijn carrière is een goed teken.”

Heracles eindigde vorig seizoen als zevende in de Eredivisie, een plaats achter Utrecht.

Atlético haalt dure linksachter

Atlético Madrid heeft de komst van linksachter Renan Lodi bekendgemaakt. De 21-jarige Braziliaan komt over van Atletico Paranaense in zijn thuisland en ondertekende een contract voor zes seizoenen in de Spaanse hoofdstad. Lodi moet bij de Rojiblancos de opvolger worden van Filipe Luis. Met zijn overgang zou zo’n twintig miljoen euro gemoeid zijn.

Lodi kwam sinds zijn debuut in het eerste elftal van Paranaense tot vijftig officiële duels voor het team uit Curitiba. Hij was het voorbije seizoen een vaste pion in het elftal dat de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League, won.

Atlético Madrid beëindigde La Liga vorig jaar als tweede, op elf punten van kampioen Barcelona. De Madrilenen waren de voorbije weken al erg actief op de transfermarkt met de inkomende transfers van Joao Felix (Benfica), Marcos Llorente (Real Madrid), Felipe en Hector Herrera (beiden Porto). Ook de huurovereenkomst met Alvaro Morata (Chelsea) werd permanent gemaakt. Aan uitgaande zijde verlieten onder meer Diego Godin (Inter), Rodri (Manchester City) en Lucas Hernandez (Bayern München) de club.

Malinovskyi niet mee op stage

Racing Genk vertrekt vandaag op stage naar het Nederlandse Horst, maar dat zal zonder Ruslan Malinovskyi zijn. De Oekraïner, die trouwens op eigen vraag de voorbije week alleen trainde, blijft in Genk om individueel te trainen. Malinovskyi heeft duidelijk aangegeven dat hij Genk wil verlaten en zijn zinnen heeft gezet op een avontuur in Italië. Sampdoria heeft op dit moment de beste papieren, maar ook Atalanta blijft in de running. (KDZ)

City-verdediger Sandler toeschouwer tijdens oefenmacht Anderlecht

Voor de opbouw van achteruit kan Anderlecht, naast Kompany, nog wel iets gebruiken. De Nederlander Philippe Sandler (22, Manchester City) moet de volgende paars-witte aanwinst worden. Hij was overigens een aandachtige toeschouwer bij Ajax-Anderlecht vorige zaterdag. Zijn huurovereenkomst zou begin deze week moeten in orde komen.

Dé prioriteit is evenwel een diepe spits. Maar Anderlecht wil tot eind juli wachten om toe te slaan. Intussen blijven Santini en Thelin in Neerpede. Dimata is in principe in september terug. Woensdag speelt paars-wit zijn volgende oefenwedstrijd op en tegen Benfica. (MJR)

Stephan El Shaarawy verlaat AS Roma voor het Chinese Shanghai Shenhua

Het Chinese Shanghai Shenhua heeft zich versterkt met Stephan El Shaarawy. De 26-jarige Italiaanse aanvaller komt over van AS Roma, waar hij nog één jaar contract had, en zou bij zijn nieuwe werkgever een loon van om en bij de vijftien miljoen euro gaan verdienen. AS Roma zou een transfersom van zo’n twintig miljoen euro hebben ontvangen.

De transfer van El Shaarawy naar Shanghai Shenhua hing al een tijdje in de lucht. Eind juni leek de transfer af te ketsen omdat de Italiaan inspraak wilde hebben in de keuze van de technische staf. Maar de transfer kwam maandag alsnog rond. El Shaarawy, bijgenaamd de ‘Farao’ omwille van zijn Egyptische roots, vervoegde Roma in januari 2016. Na een half seizoen op huurbasis namen de Romeinen hem definitief over van zijn moederclub AC Milan.

De 23-voudig Italiaans international kwam in de Italiaanse hoofstad uiteindelijk tot 139 officiële duels, waarin hij veertig keer scoorde. Het voorbije seizoen trof hij elf keer raak in de Serie A, maar toch kwam Roma niet verder dan een teleurstellende zesde plaats.

Shanghai Shenhua probeert zijn ploeg te versterken na een teleurstellende eerste seizoenshelft in China. Het team staat momenteel pas veertiende (op zestien teams). Vorige week stapte de Spaanse coach Enrique Sanchez Flores (ex-Atlético Madrid) nog op omwille van “persoonlijke redenen”. Zijn vervanger werd de Zuid-Koreaan Choi Kang-hee, die ook bondscoach van zijn land is.

Bölöni dringt aan op offensieve versterking

Antwerp besloot zaterdag zijn stage in Marienfeld met een derde oefenwedstrijd. FC Magdeburg (vorig seizoen gedegradeerd uit de 2de Bundesliga) was de laatste sparringpartner voor de Reds weer koers naar België zetten. Het werd een wedstrijd aan een hoog ritme en met enkele duels op het randje. De beste kansen voor rust waren voor Magdeburg. Mbokani maakte gelijk na een knappe openingstreffer van Kvesic. Bölöni kon leven met het derde gelijkspel in evenveel wedstrijden. “Het tempo lag wat hoger en de match was wat ernstiger dan de vorige, maar het blijft om een voorbereidingswedstrijd gaan waarbij de nadruk nog steeds vooral op het fysieke werk ligt. Ritchie (De Laet) nam het wat serieuzer. Buta was offensief aanwezig. Martin (Hongla) legde een positief eerste examen af. Ik ben ook blij met het werk van Ivo (Rodrigues), maar hij moet zijn acties nog durven afmaken. Junior (Pius) was goed en Mbokani woog op de verdediging. Het was goed, maar er mankeert nog wat op de flanken. We moeten nog aanvallers aan deze kern toevoegen. Zowel op de flanken als centraal. Daar wordt hard aan gewerkt, maar momenteel is de ploeg op die manier nog maar voor 60% of zelfs 50% klaar.” (SJH)