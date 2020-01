Transfer Talk. Genk gaat voor Iraanse doelman die op WK 2018 nog penalty stopte van Cristiano Ronaldo Voetbalredactie

23 januari 2020

17u24 0

Genk gaat voor Iraanse international Beiranvand

Racing Genk heeft de piste Didillon verlaten en richt nu zijn pijlen op de 27-jarige Iraanse international Alireza Beiranvand. Hij komt op dit moment uit voor de Iraanse topploeg, Persepolis. Beiranvand is 31-voudig international en speelde ook op het afgelopen WK met Iran. In de laatste groepswedstrijd tegen Portugal stopte hij een elfmeter van Cristiano Ronaldo. Beiranvand moet bij Genk de concurrentie aangaan met Gaëtan Coucke. Genk onderhandelde de afgelopen dagen ook met Anderlecht over Thomas Didillon, maar er een akkoord kwam er niet en de piste werd definitief verlaten. (KDZ)

Victor Moses maakt het seizoen vol bij Inter

Romelu Lukaku krijgt er een ploegmaat bij in Milaan. Chelsea leent de Nigeriaanse winger Victor Moses immers voor de rest van het seizoen uit aan Inter. De 29-jarige Moses speelde de eerste helft van het seizoen al op huurbasis voor Fenerbahce en gaat zijn geluk nu dus beproeven in Italië. Bij Chelsea kende Moses tussen 2016 en 2018 ook een succesvolle periode, niet toevallig onder Antonio Conte, de huidige Inter-coach. Moses is na Ashley Young de tweede inkomende transfer deze wintermercato voor Inter.

Een enorme verrassing is de overgang van Moses trouwens niet. Romelu Lukaku had gisteravond een foto gedeeld waarop te zien is hoe hij met enkele ploegmaats op restaurant zit. Op de achtergrond van dat beeld was ook Victor Moses al te herkennen...

Lukas Podolski tekent bij Antalyaspor

De Duitse voormalige international Lukas Podolski zet zijn carrière voort bij de Turkse eersteklasser Antalyaspor, de club van onze landgenoot Ruud Boffin, zo maakte Antalyaspor bekend. De 34-jarige Podolski was een vrije speler, nadat zijn contract bij het Japanse Vissel Kobe na 2,5 jaar afgelopen was. Voor de spits is het een terugkeer naar Turkije, waar hij eerder voor Galatasaray (2015-2017) aan de slag was. Nadien trok hij naar Kobe, waar hij het laatste halfjaar ploegmaat was van Rode Duivel Thomas Vermaelen. Podolski nam er afscheid met winst in de Beker van de Keizer. In maart 2017 hield hij het met 130 caps op de teller voor bekeken als Duits international. In 2014 won hij de Wereldbeker met de Mannschaft.

Vooraleer Antalyaspor op de proppen kwam, leek er een terugkeer naar FC Keulen in de maak, de club waar het voor hem allemaal begon. Hij doorliep er vanaf z’n tiende de jeugdreeksen, alvorens er eind 2003 in het eerste elftal te debuteren. In 2006 trok hij naar Bayern en drie jaar later zou hij al een eerste keer terugkeren naar zijn jeugdliefde, om er tot 2012 te blijven. Nadien ging het over Arsenal (2012-2015), Inter Milaan (2015) en Galatasaray naar Japan.

🤝 Willkommen - Welcome - Hoş Geldin @Podolski10 #BizAntalyasporuz pic.twitter.com/OcdBPHELBL Antalyaspor(@ Antalyaspor) link

KV Mechelen geeft jeugdspeler Rune Paeshuyse profcontract

Rune Paeshuyse (17) heeft zijn eerste profcontract getekend bij KV mechelen. De rechtsback, die momenteel bij de U18 en beloften van KV Mechelen voetbalt, zette zijn handtekening onder een contract tot 2022.

Paeshuyse is rechtsvoetig en speelt voornamelijk op rechtsachter. De Edegemnaar speelt al 6 jaar in de Mechelse jeugdacademie en zal deelnemen aan het high potential programma van KV Mechelen.

Rune Paeshuyse, die momenteel bij de U18 en beloften van KV Mechelen voetbalt, zette zijn handtekening onder een contract tot 2022 👊



MEER | https://t.co/rqUC6YyczP pic.twitter.com/u5zi56Y6Ao KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Kouassi naar Genk

Racing Genk heeft haar derde wintertransfer officieel afgerond: Eboue Kouassi (22) komt over van Celtic Glasgow. De Ivoriaan wordt gehuurd tot het einde van het seizoen van de Schotten met een optie tot aankoop. “Kouassi is een energieke verdedigende middenvelder die ruim drie jaar geleden al interesse had gewekt, toen nog als ontluikend talent bij het Russische Krasnodar”, luidt het op de website van de club.

Zulte Waregem en Cercle willen Dompé

Jean-Luc Dompé (24) geniet belangstelling van Zulte Waregem en Cercle Brugge. De vleugelaanvaller werd door AA Gent naar de B-kern verwezen, nadat hij niet opdaagde voor een looptraining op de laatste stagedag in het Spaanse Oliva. Dompé wees eerdere belangstelling uit Griekenland, Turkije en het Midden-Oosten af, maar zou wel oren hebben naar een andere Belgische club. Er is ook interesse van FC Utrecht en Heerenveen. (RN)

Tunesisch international voor Essevee

Bassem Srarfi wordt de eerste winteraanwinst van Zulte Waregem. De snelle flankspeler komt definitief over van OGC Nice, waar hij dit seizoen amper aan de bak kwam. De vijftienvoudige Tunesische international stond de voorbije zomer ook al op de radar van Essevee, maar Nice eiste toen een te hoge vraagprijs. Sindsdien bleef de club Srarfi opvolgen en werd er nauw contact onderhouden. Zulte Waregem vond al een akkoord met Nice, de onderhandelingen met Srarfi zitten in de laatste rechte lijn. Gisteren arriveerde hij al in Waregem, waar vandaag nog mentale en fysieke testen gepland staan, alsook een laatste gesprek met zijn makelaar. Als alles goed verloopt ondertekent Srarfi vandaag een contract voor 3,5 seizoenen. Essevee is met deze transfer onder andere Nîmes en Dijon te snel af. (OPI)