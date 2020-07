Transfer Talk. Genk denkt aan Mexicaanse linksachter - Oekraïense verdediger in beeld bij Anderlecht De voetbalredactie

09 juli 2020

Genk denkt aan Mexicaanse linksachter

Is er nog zitje vrij op de vlucht van Bogota naar Madrid, die de op 19 juli Genkse nieuwkomer Daniel Muñoz eindelijk richting België moet brengen? Dan kan ook Gerardo Arteaga meteen richting ons land reizen. Racing Genk heeft volgens Mexicaanse media namelijk verregaande interesse in Arteaga, een Mexicaanse linksachter van 21. Arteaga komt op dit moment uit voor de Mexicaanse club Santos Laguna en hij is ook vijfvoudig Mexicaans international. Genk hoopt zich deze zomermercato zeker nog te versterken met een linksachter en toonde eerder ook al interesse in Gideon Mensah van Red Bull Salzburg. (KDZ)

Anderlecht hoopt Lawrence snel terug te zien

Kemar Lawrence (27) van Anderlecht vertoeft nog steeds in Jamaica wegens familiale problemen. RSCA hoopt dat de linksachter, met wie het voortdurend in contact staat, volgende week aansluit. Lawrence miste tot dusver de hele voorbereiding, wat uiteraard niet ideaal is. Het hoeft dus niet te verbazen dat paars-wit ook naar alternatieven speurt: Bogdan Mykhaylichenko (23) van het Oekraïense Zorya Lugansk is in beeld. (PJC)

KVO doet bod op Kandouss (Union)

In de zoektocht naar een centrale verdedigers is KV Oostende uitgekomen bij Ismaël Kandouss. De 22-jarige Marokkaanse Fransman was vorig seizoen basisspeler bij Union, dat hem anderhalf jaar geleden wegplukte bij het Franse Duinkerke. KVO bracht een eerste bod uit, dat voorlopig geweigerd werd door de 1B-club. (TTV)

Deinze haalt Siebe Blondelle

Deinze blijft zich versterken na de promotie naar 1B. De Oost-Vlamingen zochten nog een ervaren centrale verdediger en hebben die met Siebe Blondelle (34) gevonden. Blondelle speelde in zijn carrière al 413 wedstrijden, het merendeel in de Jupiler Pro League. Op zijn 34ste tekende hij bij Deinze nog een contract van drie seizoenen, hij kwam transfervrij over van Eupen. (SDG)

