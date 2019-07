Transfer Talk. Geen enkele club licht afkoopclausule Alderweireld - De Rossi tekent bij Boca Juniors De voetbalredactie

26 juli 2019

09u23 0 Voetbal Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Afkoopclausule Alderweireld niet gelicht

Volgens Tottenham lichtte geen enkele club gisteren de afkoopclausule van 28 miljoen euro in het contract van Toby Alderweireld. Daarin stond duidelijk gestipuleerd dat een transfer voor dat gelimiteerd bedrag 14 dagen voor het eind van de transferperiode moest worden afgehandeld. Die termijn is nu verstreken. Alderweireld speelde gewoon 45 minuten in de oefenmatch tegen Man United. Hij kwam Jan Vertonghen aflossen aan de rust. (KTH)

De Rossi tekent bij Boca Juniors

Daniele De Rossi (36) heeft een contract ondertekend bij Boca Juniors. De Argentijnse topclub maakte het nieuws bekend in een reeks berichten op Twitter. De verdedigende middenvelder, die in 2006 wereldkampioen werd met Italië, werd eerder op de dag op de luchthaven opgewacht door tal van supporters van Boca. “Zijn komst zal ons ervaring en structuur bijbrengen”, liet Boca-coach Gustavo Alfaro optekenen.

De Rossi verliet onlangs AS Roma, waarvoor hij achttien jaar speelde en 616 wedstrijden afwerkte. Samen met Francesco Totti was hij er meer dan een decennium één van de clubiconen. Eerder deze zomer had hij een functie in de directie van AS Roma afgewezen nadat de club zijn contract niet wilde verlengen. Volgens La Gazzetta dello Sport zou De Rossi minstens tot januari voor Boca spelen, met als ultieme doel de club aan de eindzege in de Copa Libertadores te helpen. Vorig jaar verloor Boca in die Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League de finale van stadsgenoot en aartsrivaal River Plate.

Leroy Fer keert terug bij Feyenoord

Leroy Fer heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor één jaar bij Feyenoord, met een optie op nog een seizoen. De 29-jarige middenvelder trainde de afgelopen weken al mee met de selectie van trainer Jaap Stam, in eerste instantie om weer fit te worden. Fer maakte zo’n goede indruk op Stam dat het nu heeft geleid tot een definitieve terugkeer bij de Rotterdamse club. “Feyenoord is de club waar ik groot ben geworden”, zegt Fer. “Ik ben de club altijd blijven volgen en bij mijn terugkeer voelde ik ook weer meteen: mijn hart ligt hier. Ik ben heel erg blij om weer terug te zijn.”

Fer werd opgeleid in Rotterdam en speelde tussen 2007 en 2011 meer dan 100 competitieduels voor Feyenoord. De middenvelder droeg daarna de shirts van FC Twente, Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City. Fer speelde elf interlands voor het Nederlands elftal, onder meer op het WK van 2014 waar hij met Oranje brons pakte.