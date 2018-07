Transfer Talk. Franse interesse voor Chadli - IJslandse kapitein blijft op post bij Welsche club Redactie

11 juli 2018

06u28 0 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Franse interesse voor Chadli?

Volgens France Football heeft Lyon concrete interesse in Nacer Chadli. De Rode Duivel kende -mede door blessures - een moeilijk seizoen bij West Brom en degradeerde met z'n club zelfs uit de Premier League. Twee maanden later ziet de wereld er alweer anders uit na een sterk WK. Chadli was in Rusland één van de toernooirevelaties en wist met zijn goal in de achtste finales Japan de doodsteek te geven. Verschillende clubs laten nu hun interesse blijken in de Marokkaanse Belg. Besiktas en vooral Lyon liggen op vinkentouw. Chadli zou bij West Brom kunnen vertrekken voor 19 miljoen euro.

Nieuwe middenvelder voor Arsenal

Arsenal kondigde gisteren de transfer van de Uruguayaan Lucas Torreira (22) aan. De middenvelder maakt de overstap van het Italiaanse Sampdoria Genua. De Gunners betalen ongeveer 30 miljoen euro aan de club van Dennis Praet. Torreira veroverde, in de loop van het WK, een plek op het middenveld van Uruguay.

Jorge Sampaoli blijft bondscoach Argentinië

Bondscoach Jorge Sampaoli van Argentinië heeft zijn baan vooralsnog behouden. Een gesprek met bondsvoorzitter Claudio Tapia over de nabije toekomst liep voor de geplaagde trainer goed af. Hij mag aanblijven en krijgt er zelfs een functie bij. De 58-jarige Sampaoli neemt ook de Argentijnse U20 onder zijn hoede.Alleen het voltallige bestuur van de bond kan besluiten om Sampaoli, wiens contract nog loopt tot 2022, weg te sturen. Ontslag zou de AFA een bedrag van zeker 10 miljoen euro kunnen kosten. Drie assistenten van Sampaoli zijn na het mislukte WK, met uitschakeling in de achtste finales, wel al vertrokken. Lionel Messi sprak zich nog niet uit over zijn toekomst.

Kapitein van IJsland blijft op post in Wales

Aron Gunnarsson, kapitein van IJsland op het WK, heeft zijn contract bij Cardiff City met een jaar verlengd tot de zomer van 2019. Zo promoveert hij mee met de Welshe club naar de Premier League.