Transfer Talk. Europese topclubs praten met Malinwa over Kabore

18 juli 2020

KV Mechelen onderhandelt met Europese (sub)topclubs om youngster Issa Kabore (19). Onder meer Manchester City heeft zich gemeld voor de Burkinese rechtsachter, die zich het voorbije jaar in sneltempo ontwikkelde Achter de Kazerne. Ook Olympique Lyon, Lille en Wolfsburg tonen naar verluidt verregaande interesse. Rahim Ouédraogo, ex-profvoetballer en oprichter van FC Rahimo, de club waar Kabore zijn opleiding genoot, liet in de Burkinese pers optekenen dat Kabore “binnenkort zal tekenen bij Man City”. Maar in Mechelen en bij de entourage van de speler valt te horen dat er van een akkoord nog geen sprake is. Malinwa is bereid om Kabore voor de correcte prijs (lees: enkele miljoenen) te verkopen, maar eist wel dat hij nog minstens één jaar blijft als huurling. (ABD)