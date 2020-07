Transfer Talk. Eupen heeft Nederlandse spits op het oog - Mechelen laat verdediger naar Lommel gaan - Brighton pikt Veltman op bij Ajax Redactie

30 juli 2020

09u55 0

Mechelen laat Lemoine naar Lommel gaan

Behoudens verrassingen tekent Laurent Lemoine (22) vandaag bij Lommel. De centrale verdediger, die nog één jaar contract had, zoekt speelkansen. Ook Union en OHL toonden interesse. (ABD)

Nice huurt Lopes van Sevilla

OGC Nice neemt middenvelder Rony Lopes op huurbasis over van FC Sevilla. Dat maakte de Zuid-Franse club woensdag bekend. Nice bedong bij Sevilla ook een aankoopoptie voor de 24-jarige Portugees.

Voor Lopes volgt komend seizoen zo een terugkeer naar de Ligue 1. Eerder kwam hij in de Franse hoogste voetbalklasse uit voor Lille en Monaco. Nice-coach Patrick Vieira is geen onbekende voor de in Brazilië geboren Portugees. De Fransman was in het verleden al de coach van Lopes bij de beloften van Manchester City.

Lopes kwam in Frankrijk eerder tot 125 officiële duels op het hogste niveau, waarin hij 26 keer scoorde en 17 assists gaf. Vorig seizoen moest de tweevoudig Portugees international genoegen nemen met vijftien optredens in de hoofdmacht van Sevilla.

Veltman trekt naar Brighton

Brighton heeft zich woensdag verzekerd van de diensten van Joel Veltman. De 28-jarige verdediger ondertekende bij de club van Rode Duivel Leandro Trossard een overeenkomst voor drie seizoenen. Het is voor de 21-voudig Nederlands international een afscheid na negentien jaar bij Ajax.

Veltman, een jeugdspeler van de Ajacieden, kwam sinds zijn debuut in het eerste elftal in 2012 tot 246 officiële duels bij de Amsterdammers. Hij behaalde er vier landstitels en was in Europees verband goed voor een finaleplaats in de Europa League en een halvefinaleplaats in de Champions League.

Brighton beëindigde de Premier League vorig weekend als vijftiende. Naast Trossard telt het team met Mathew Ryan (ex-Club Brugge) en José Izquierdo (ex-Club Brugge) nog twee oude bekenden uit de Jupiler Pro League in haar rangen. Ook Percy Tau, vorig seizoen uitgeleend aan Club Brugge, staat onder contract in de Britse kuststad.

✍️ Albion have today completed the signing of defender Joel Veltman from @AFCAjax!#BHAFC 🔵⚪️ Brighton & Hove Albion(@ OfficialBHAFC) link

Eupen mikt op Nederlandse spits

AS Eupen heeft nood aan een centrumspits, ter vervanging van de Bosniër Smail Prevljak van wie de optie bij R.B. Salzburg niet werd gelicht. In beeld voor die positie: de 23-jarige Nederlander van Senegalese afkomst Sylla Sow die bij RKC Waalwijk nog een contract heeft tot juni 2021. (AR)