Transfer Talk. Essevee-target Berahino gaat toch testen bij Nîmes - Vermaelen officieel speler van Vissel Kobe

27 juli 2019

Berahino gaat toch testen bij Nîmes

Saido Berahino gaat toch testen bij Nîmes. De voorbije dagen was de 25-jarige spits op proef bij Zulte Waregem. Enig probleem: zolang zijn ontslag bij Stoke City niet is afgehandeld, kan hij nergens tekenen. Essevee deed wel al een voorstel, maar het is afwachten of Berahino naar West-Vlaanderen verhuist. Hij beslist pas waar zijn toekomst ligt als alles met Stoke is geregeld. Mogelijk ligt die dus in Frankrijk.

Transfer Vermaelen naar Vissel Kobe helemaal rond

Het is nu ook officieel. Thomas Vermaelen speelt de komende twee jaar in Japan. Bij Vissel Kobe wordt hij ploegmaat van Andres Iniesta.

De transfer hing al enkele dagen in de lucht. Vermaelen paste onlangs voor een avontuur bij het Qatarese Al-Arabi. Er lag een lucratief contract voor een jaar met optie klaar, maar uiteindelijk ging onze landgenoot er niet op in. Met het oog op het EK volgend jaar wil hij niet op een te laag niveau spelen. De J-League staat hoger aangeschreven dan het voetbal in Qatar.

Voordien had Vermaelen ook ‘neen’ gezegd op een vraag van Vincent Kompany of hij naar Anderlecht wilde komen. Wegens sportief en vooral financieel niet aantrekkelijk.

Vermaelen was een vrije speler, nadat Barcelona zijn aflopende contract niet verlengde. Door aanhoudende blessures kon hij er zelden zijn stempel drukken. Dat hij bij Vissel Kobe terechtkomt, is geen toeval. De club is eigendom van de Crimson Group, dat onder andere Rakuten in zijn portefeuille heeft en hoofdsponsor is van FC Barcelona. Vermaelen wordt de tweede Belg die ooit aan de slag mag in de Japanse J-League na Lorenzo Staelens destijds bij Oita. Kevin Oris was actief in de Japanse tweede klasse.

Vissel Kobe staat op dit moment op een teleurstellende vijftiende plaats. Vermaelen moet een lekkende defensie weer doelpuntendicht maken. Hij vindt bij Vissel onder andere ex-ploegmaats Andrés Iniesta en Lukas Podolski, met wie hij respectievelijk samenspeelde bij Barcelona en Arsenal. (KTH)

De eerste goal van Vermaelen in het shirt van FC Barcelona:

Wolverhampton huurt Jesus Vallejo van Real Madrid

Wolverhampton Wanderers neemt centrale verdediger Jesus Vallejo (22) op huurbasis over van Real Madrid. Dat maakte de club van Leander Dendoncker vandaag bekend.

Vallejo voerde Spanje in juni als kapitein naar de Europese titel op het EK voor U21. Hij is de eerste aanwinst voor de Wolves. Mogelijk debuteert de Spanjaard volgende week in de Europa League-qualifier tegen Crusaders.

Vorig seizoen speelde Vallejo zeven wedstrijden voor de Koninklijke en maakte een doelpunt.

STVV rondt komst van Japanner Yuma Suzuki af

STVV heeft de transfer van Yuma Suzuki afgerond. De 23-jarige Japanse aanvaller komt over van Kashima Antlers, zo maakte de club bekend.

Tussen beide clubs was er al bijna twee weken een akkoord omtrent de overgang, maar uiteindelijk liet de handtekening van de speler op zich wachten. Suzuki speelde ook al sinds december niet meer wegens een aanslepende hamstringblessure.

De Japanner scoorde in 151 wedstrijden 45 doelpunten voor zijn vorige club. In 2018 won Suzuki met Kashima Antlers de Aziatische Champions League. Hij werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. STVV start vanavond met een thuismatch tegen Excel Moeskroen aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League.

Verrips tweede of derde doelman van Sheffield?

De mogelijke overgang van Michael Verrips naar Sheffield United is toch nog niet helemaal van de baan. De Premier League-promovendus maakte gisteren bekend dat het Dean Henderson nog een jaar huurt van Manchester United en die transfer leek de plannen van de Nederlander te dwarsbomen. Maar Sheffield denkt nog aan Verrips als tweede of derde doelman en de club houdt zijn situatie in de gaten. Op Twitter circuleren ook beelden van de doelman in het stadion van de Engelse club (zie onder).

De Nederlandse keeper liet dinsdag een aangetekende brief naar KV Mechelen sturen, waarin hij de recente uitspraken van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) inroept als dringende reden om zijn contract te verbreken. “Ik bevestig dat ik mijn overeenkomst met KV Mechelen heb verbroken in verband met de uitkomsten in de zaak Propere Handen”, stelde Verrips in een persbericht. “Gedurende het gehele seizoen ben ik onvoorwaardelijk solidair geweest met mijn werkgever, zowel op als naast het veld. Deze solidariteit was gebaseerd op het feit dat alle bestuurders van de club gedurende de zaak hun absolute onschuld volhielden.”

Dortmund laat Sebastien Rode definitief terugkeren naar Frankfurt

Borussia Dortmund heeft laten weten afscheid te hebben genomen van Sebastian Rode. De 28-jarige middenvelder vertrekt naar Eintracht Frankfurt, de club waaraan hij in de terugronde van het voorbije seizoen al werd uitgeleend. Rode, zesvoudig Duits international, speelde ook tussen 2010 en 2014 al bij Frankfurt.

Nadien draaiden passages bij Bayern München (2014-2016) en Borussia Dortmund uit op een flop voor Rode. Bij Dortmund, het huidige team van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard, kwam de blessuregevoelige middenvelder in 2,5 seizoenen tot slechts 22 officiële duels, waarin hij één keer scoorde. Bij Frankfurt kwam hij alleen al in de terugronde van vorig seizoen tot twintig optredens (en één goal).

De Pauw naar Rizespor, Berahino dicht bij Essevee

Nill De Pauw (29) tekende een contract voor drie jaar bij het Turkse Rizespor, waar hij aanzienlijk meer kan verdienen dan bij Zulte Waregem. Meteen is Essevee na Harbaoui en Bongonda een derde aanvaller kwijt. Saido Berahino (26) lijkt de supertransfer van Essevee te worden. Twee makelaars zijn in de stad om de transfer van de Burundese aanvaller af te ronden. (ESK)