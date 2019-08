Transfer Talk. Essevee strikt Ghanese international - Charleroi huurt spits van Milan - Vanderbiest voorgesteld bij RWDM Redactie

29 augustus 2019

De clubs hebben nog tot 2 september om een transfer af te sluiten. Welke ploegen slaan op het laatste moment toe of verliezen juist nog een speler in deze cruciale fase van de transferperiode? In onze dagelijkse rubriek TransferTalk leest u alle laatste ontwikkelingen!

Ghanese international voor Zulte Waregem

Zulte Waregem slaagde erin om Gideon Mensah voor één seizoen te huren van RB Salzburg. De 21-jarige Ghanees kan zowel op de linksachter als op het linker middenveld uit de voeten. De Oostenrijkse topclub heeft nog plannen met Mensah en koos bewust voor Zulte Waregem als bestemming voor de aanvallend ingestelde speler. Essevee troefde daarmee zelfs topclubs af zoals Celtic FC. Mensah wordt gehuurd zonder aankoopoptie.

“Spelen, leren en ontwikkelen”, klinkt het bij Mensah, die recent nog een contract voor vier seizoenen tekende bij de Oostenrijkse kampioen nadat hij eerder voor Sturm Graz en FC Liefering (de tweede ploeg van Red Bull Salzburg) speelde. “Ik ben blij hier te zijn. Deze competitie staat hoger aangeschreven dan de Oostenrijkse Bundesliga en trekt veel jonge talentvolle spelers aan. Op deze leeftijd moet ik vooral spelen om mezelf te ontwikkelen. Er waren nog andere opties maar deze club gaf me het beste gevoel.” Welke kwaliteiten de Ghanese international heeft? “Snel aan de bal, explosief en de tegenaanval zijn mijn voornaamste troeven”, besluit Mensah. (OPI)

Waasland-Beveren plukt Tshibola weg bij Aston Villa

Waasland-Beveren heeft zich versterkt met Aaron Tshibola. De defensieve middenvelder komt over van Aston Villa. ‘t Gaat om een definitieve transfer. Enkele jaren geleden kostte hij nog meer dan vijf miljoen euro.

KV Mechelen haalt jonge Griekse spits

KV Mechelen heeft met Angelos Kotsopoulos (18) een nieuwe aanvaller binnengehaald. De jonge Griek komt over van de U19 van Asteras Tripolis, een Griekse eersteklasser. Hij tekende een contract bij Malinwa van één seizoen plus optie op een extra jaar. Kotsopoulos zal aanvankelijk aansluiten bij de Mechelse beloften. (ABD)

Hoffenheim huurt Nederlander Locadia van Brighton

Bundesliga-club Hoffenheim heeft de transfer van Jürgen Locadia afgerond. De 25-jarige Nederlandse aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Premier League-club Brighton. Het team van Rode Duivel Leandro Trossard telde in januari 2018 nog zeventien miljoen euro bij PSV neer voor de spits.

Een doorbraak in Zuid-Engeland bleef echter uit. De Nederlander kwam in 43 officiële duels tot slechts zes goals en twee assists. Hij vindt bij Hoffenheim zijn landgenoot Alfred Schreuder terug als coach. Locadia zal er de leegte voorin moeten opvullen na het vertrek van Joelinton (Newcastle United) en Szalai (Mainz) en de blessures van Andrej Kramaric en Ishak Belfodil (ex-Standard).

Hoffenheim begon het seizoen de voorbije weken met 3/6, na een nederlaag bij Frankfurt (1-0) en een thuiszege tegen Werder Bremen (3-2).

Bologna haalt Medel terug naar Italië

Bologna FC heeft de komst van middenvelder Gary Medel bekendgemaakt. De kapitein van de Chileense nationale ploeg komt over van de Turkse topploeg Besiktas, waar hij de voorbije twee seizoenen speelde. Medel was eerder al eens actief in Italië, tussen 2014 en 2017 bij Internazionale.

Verder verdedigde hij ook de kleuren van zijn opleidingsclub in Chili Universidad Catolica (2006-2009), de Argentijnse topclub Boca Juniors (2009-2011), het Spaanse Sevilla (2011-2013) en Premier League-club Cardiff City (2013-2014).

De 32-jarige Medel staat internationaal echter vooral bekend als de onverzettelijke aanvoerder van de Chileense nationale ploeg. De middenvelder zit op dit moment aan 125 interlands, waarin hij zeven keer scoorde. Hij won met de Chilenen de Copa América in zowel 2015 als 2016. Op de voorbije editie in Brazilië werd La Roja vierde. De Chilenen verloren de troostfinale met 2-1 van Argentinië. Medel en Messi kregen het daarin in het slot van de eerste helft met elkaar aan de stok en mochten beiden gaan douchen met rood.

Bologna begon de Serie A zondag met een 1-1 gelijkspel bij Hellas Verona. Het team uit Emilia-Romagna trok deze zomer ook onder meer verdedigers Takehiro Tomiyasu (STVV) en Stefano Denswil (Club Brugge) aan.

Ook Mirallas terug naar België?

De transferperiode nadert zijn einde en her en der stijgt de nervositeit. Dat lijkt ook in het kamp Mirallas niet anders te zijn. De ex-Rode Duivel is na een uitleenbeurt bij Fiorentina weer terug bij Everton. Alleen heeft hij daar geen toekomstperspectieven meer.

De aanvaller zoekt de weg naar de uitgang en in navolging van onder meer Kompany, Chadli en Mignolet lijkt hij ook zijn zinnen te zetten op een transfer terug naar België. Dat moet dan wel voor maandag middernacht rond zijn. Na 15 seizoenen op rij in het buitenland, wil Mirallas opnieuw wat meer tijd met zijn familie kunnen doorbrengen.

Anderlecht werd genoemd, maar lijkt niet meer nadrukkelijk mee te dingen. Standard is misschien wel de voorkeursbestemming van Mirallas, maar Preud’homme heeft momenteel een kern van bijna 35 spelers. Club Brugge heeft de middelen, maar kocht ook al royaal in. Bij Antwerp zijn ze geïnteresseerd, maar Luciano D’Onofrio kijkt gewoontegetrouw de kat uit de boom. De Great Old polste begin deze zomer al, maar toen lag het financiële plaatje ver buiten de mogelijkheden van de club. Als Mirallas dat gevoelig terugschroeft, willen ze op de Bosuil gerust opnieuw aan tafel gaan zitten. Alleen zijn in dat geval wel meerdere partijen geïnteresseerd. Bij Antwerp wachten ze mogelijk ook de uitkomst van de terugmatch tegen AZ af. Eventuele kwalificatie voor de Europa League heeft zowel sportief als financieel zijn gevolgen. Nog even geduld dus. Het kan best dat pas maandagavond laat de bestemming van Mirallas bekend raakt. (SJH/KTH)

Fred Vanderbiest officieel voorgesteld bij RWDM als T1

Fred Vanderbiest (41) is voorgesteld als hoofdcoach van RWDM uit eerste amateur. De Brusselaars konden Vanderbiest na lang onderhandelen toch overtuigen om te tekenen in het Edmond Machtensstadion. Hij verlaat zo KV Mechelen, waar hij anderhalf jaar assistent-trainer was. “Dit was de moeilijkste keuze uit mijn carrière”, aldus Vanderbiest tijdens zijn voorstelling.

Bij Malinwa kwam hij in januari 2018 aan als assistent van Dennis van Wijk. Nadat die ruim een jaar geleden ontslagen werd, bleef hij aan boord als rechterhand van Wouter Vrancken. “Fred is er altijd heel open over geweest tegen mij”, aldus de coach van KV. “Hij heeft deze ochtend afscheid genomen. Het was een emotioneel moment. Wat de reactie was van de spelersgroep? Ze hebben geapplaudisseerd. Zijn vertrek is jammer, maar we gunnen het hem. Dit is een keuze van het hart. Dat moeten wij begrijpen. Ook de supporters van Mechelen moeten deze keuze nog het best van allemaal begrijpen. Wanneer een club je zo nauw aan het hart ligt, dan kan je moeilijk weigeren.” De Mechelse staff herverdeelt nu op korte termijn de taken. “Maar ik hoop dat er zo snel mogelijk een nieuwe assistent bijkomt”, besluit Vrancken. (ABD)

Ajax verkoopt wispelturige Dolberg aan Nice

OGC Nice heeft de geldbuidel opengetrokken voor spits Kasper Dolberg. De Ligue 1-club betaalde Ajax 20,5 miljoen euro voor de 21-jarige Deense aanvaller. Dolberg brak twee seizoenen geleden door bij de Amsterdammers, maar bleef de voorbije twee jaargangen onder de verwachtingen.

De Deen legde gisteren zijn medische testen af in Zuid-Frankrijk, deze middag kwam de officiële bevestiging van de transfer. Dolberg sluit zijn periode bij Ajax af met 45 goals en 16 assists in 119 matchen. Zijn eerste seizoen op het hoogste niveau, 2016-2017, was zijn beste met onder meer zestien goals in de Eredivisie. Dolberg was vorig jaar een invaller in het succesteam van de Amsterdammers dat op een haar na de finale van de Champions League miste.

De komst van Dolberg is de eerste transfer van Ineos, het energieconglomeraat dat vorige week OGC Nice overnam. Nice begon het seizoen in Frankrijk met 6/9. Afgelopen weekend leed het team van coach Patrick Vieira zijn eerste nederlaag, 1-2 tegen Marseille.

Dauda op weg naar Esbjerg

De exodus gaat voort. Anderlecht nadert een oplossing voor Mohammed Dauda. De 21-jarige aanvaller kan op huurbasis naar het Deense Esbjerg. Hij kon zich nooit doorzetten op RSCA. Vorig seizoen zat hij bij Vitesse. (PJC)

Thibaut Van Acker test bij MVV

Thibaut Van Acker legt momenteel testen af bij de Nederlandse tweedeklasser MVV, zo bevestigt de club. De 27-jarige verdedigende middenvelder is transfervrij nadat zijn contract bij Roeselare deze zomer afliep. Van Acker is een jeugdproduct van Club Brugge. Hij speelde ook voor Beerschot en Cercle Brugge.

Ogunjimi naar club Stijnen

Marvin Ogunjimi is een speler van Patro Eisden, zo meldt Stijn Stijnen via Twitter. De voormalige international lag tot vanochtend onder contract bij eerste amateurklasser Lierse Kempenzonen, maar die overeenkomst werd in onderling overleg ontbonden. Ogunjimi arriveerde in januari van dit jaar op het Lisp, maar kon daar weinig potten breken. Sinds vorige week zat de 31-jarige aanvaller in Lierses B-kern. Met Ibrahim Kargbo Junior haalde Lierse trouwens meteen een vervanger in huis. Hij komt over van 1B-club Roeselare. (KDC)

Roeselare legt Bosnische en Franse middenvelder vast

Roeselare heeft zich versterkt met middenvelders Sanjin Lelic en Amir Nouri, die overkomen van respectievelijk de Bosnische topclub Sarajevo en de Franse tweedeklasser Béziers. Beiden ondertekenden een contract voor één seizoen.

De 22-jarige Lelic genoot zijn jeugdopleiding bij Ingolstadt in Duitsland en bij de Kroatische topclub Dinamo Zagreb. Zijn profdebuut maakte de middenvelder, die ook als vleugelaanvaller uit de voeten kan, bij Olimpia Sarajevo in eigen land. Via Celik en Zenica kwam Lelic bij FK Sarajevo terecht. Vorig jaar veroverde hij met de Bosnische topclub de dubbel. Lelic, die ook speelde voor de nationale jeugdteams van Bosnië, kwam 11 keer in actie.

De 25-jarige Nouri zat na een nochtans geslaagd seizoen bij tweedeklasser AS Béziers in Frankrijk zonder club. De centrale middenvelder speelde 28 competitiewedstrijden in de Ligue 2 en was daarin goec voor drie doelpunten en evenveel assists. Met Béziers had Nouri het seizoen voordien ook al de promotie afgedwongen. Voorheen speelde hij bij Monteceau, Martigues en Evian.

Colombatto op Stayen gearriveerd

Zoals dinsdag aangekondigd, is ook Santiago Colombatto gisterenochtend in Sint-Truiden aangekomen. De Argentijnse defensieve middenvelder van 22 wordt na Facundo Colidio de tweede Argentijn op de Truiense loonlijst. Colombatto komt over van Cagliari, waar hij echter nauwelijks aan spelen toekwam. Uitleenbeurten aan Perugia en Verona, waar hij vorig seizoen speelde, gingen hem een stuk beter af. In Sint-Truiden ontmoet hij Lee, die ook bij Verona speelde, en zijn landgenoot Colidio die net als hem een verleden heeft bij Boca Juniors. Colombatto zal na het afleggen van zijn medische testen zijn contract ondertekenen. (FKS)

Halilovic op weg naar Heerenveen

Alen Halilovic (23), op een zijspoor bij Standard, lijkt op weg naar Heerenveen. De Nederlandse topklasser zou hem huren van zijn moederclub AC Milan, de huurovereenkomst met Standard wordt dan verbroken.

Charleroi huurt aanvaller Tsadjout van AC Milan

Charleroi versterkt zijn aanval met de 20-jarige Frank Tsadjout. De Italiaanse centrumspits met Kameroense roots wordt voor een seizoen geleend van AC Milan. De Carolo's hebben ook een aankoopoptie. Dat bevestigt gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat donderdag in een tweet.

Tsadjout is een jeugdproduct van de Rossoneri. Hij haalde er vorig seizoen een aantal keer de A-kern in de competitie maar kwam niet van de bank. In de Viareggio Cup verloor de spits met Milan tegen de U19 van Club Brugge. Voor de Primavera 1 (de beloften) maakte hij vorig seizoen tien goals (plus drie assists) in twintig matchen.

Cristiano Biraghi (Fiorentina) keert terug naar Inter

Cristiano Biraghi ruilt Fiorentina voor Inter, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. De Milanezen, de nieuwe werkgever van Romelu Lukaku, hebben ook een aankoopoptie van twaalf miljoen euro.

De 26-jarige Biraghi maakte zijn debuut voor Inter in 2010 maar kon er niet doorbreken. De linkerflankverdediger droeg daarna het shirt van kleinere clubs als Cittadella, Catania, Chievo, Granada en Pescara. Sinds 2017 speelde Biraghi voor Fiorentina. Daar was hij vorig seizoen goed voor 40 wedstrijden (een goal, zes assists).

De Italiaan debuteerde vorig jaar in de nationale ploeg en heeft inmiddels vijf caps achter zijn naam (een goal).

