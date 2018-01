Transfer Talk: Essevee slaat toe - Conte: "Als er nieuwe spits komt, wordt Batshuayi uitgeleend" De voetbalredactie

24 januari 2018

08u11 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Essevee haalt twee versterkingen

Zulte Waregem heeft eindelijk zijn defensieve versterking beet. Johan Laedre Bjørdal (31), die gisteren medische testen aflegde, tekent normaal een contract van 2,5 seizoenen aan de Gaverbeek. De drievoudig Noors international is transfervrij en was voorheen drie seizoenen bij Rosenborg actief. Zijn komst staat los van de interesse in Jon Gudni Fjoluson.

Voorts heeft de bekerwinnaar ook een oplossing gevonden voor de keeperskwestie. Eike Bansen (19) komt over van Borussia Dortmund. De boomlange doelman (1m95) kwam dit seizoen uit voor het tweede elftal van de Duitse topclub en maakte eerder deze maand een prima indruk in het oefenduel tegen Zulte Waregem. De Duitse jeugdinternational ondertekent wellicht vandaag een verbintenis van 3,5 jaar. Zijn komst is goed nieuws voor Nicola Leali: hij kreeg eindelijk toestemming om eindelijk naar Perugia te trekken. Grigoris Kastanos keerde definitief terug naar Juventus. (VDVJ/PJC)

Deur voor verhuur Batshuayi helemaal open

Antonio Conte heeft de deur voor een verhuur van Michy Batshuayi helemaal open gezwierd. Chelsea is in vergevorderde gesprekken met AS Roma over Edin Dzeko (31) en als de clubleiding de deal over de lijn krijgt, mag 'Batsman' beschikken. Dat geeft Conte voor het eerst openlijk toe. "Als er een nieuwe aanvaller komt, zal Batshuayi uitgeleend worden. Hij wil de kans grijpen om meer te spelen. Ik kan hem begrijpen, maar als er geen nieuwe aanvaller komt, blijft alles bij het oude."

Batshuayi had vorige week al een oplossing verwacht, maar moet nog altijd wachten, net als Sevilla. De Spaanse club wordt stilaan ongerust, maar de Rode Duivel (24) is nog altijd eerste keus. Sevilla wil hem huren zonder optie. In de Champions League is hij wel niet speelgerechtigd. Chelsea bood hem ook bij Roma aan, als onderdeel van de deal van Dzeko, maar de Italianen happen voorlopig niet. Ondanks de rugblessure van Morata en een bevredigende match op Brighton start Batshuayi vanavond niet in de halve finale van de League Cup op Arsenal. Eden Hazard is valse '9'. "Ik denk niet dat dit het ideale moment is om Michy te laten starten", zei Conte. "Iedereen heeft zijn kansen gehad." Thibaut Courtois sukkelt met de enkel en raakt mogelijk niet fit. (KTH)