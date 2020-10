Transfer Talk. Engelse clubs lieten centen opnieuw het gretigst rollen - Geen Nainggolan, wel nog flankaanvaller voor Cagliari Redactie

06 oktober 2020

16u35

Bron: Belga 0 Transfer Talk Bij ons sloot de transfermarkt gisteren onherroepelijk haar deuren, elders in Europa kunnen er wel nog transfers gedaan worden. Hieronder dus een overzicht van de deals die nu pas beklonken zijn, ook die die pas gisteravond laat afgerond geraakten vindt u hieronder nog eens terug.

Premier League-clubs gaven duidelijk meer uit dan clubs uit andere topcompetities

De clubs uit de Premier League hebben in de voorbije zomertransferperiode duidelijk meer geld uitgegeven voor nieuwe spelers in vergelijking met de clubs uit de andere topcompetities in Europa. De gevolgen van de coronacrisis op de uitgaven van de Premier League-clubs lijken eerder beperkt. Dat blijkt uit cijfers van het Londense bedrijf Carteret Analytics.

Volgens het bedrijf hebben de Premier League-clubs ongeveer 1,34 miljard euro (1,22 miljard pond) geïnvesteerd in nieuwe spelers. In de zomer van 2019 gaven de Engelse eersteklassers nog 1,52 miljard euro uit.

De achteruitgang in de andere Europese topcompetities is echter veel spectaculairder. Zo werd in de Bundesliga deze zomer volgens het Duitse persagentschap dpa 264 miljoen euro gespendeerd, slechts één vijfde van de uitgaves in de Engelse hoogste divisie. Vorig jaar kwamen de Bundesliga-clubs echter uit op 705 miljoen euro, meer dan dubbel zoveel.

De Premier League doet verder ook duidelijk beter dan de Spaanse La Liga (404 miljoen euro), de Franse Ligue 1 (433 miljoen euro) en de Italiaanse Serie A (688 miljoen euro), aldus Carteret Analytics.

Van de Premier League-clubs toonde vooral Chelsea zich erg ijverig op de transfermarkt. De uitgaveteller van de Blues kwam uit op ongeveer 270 miljoen euro. Zo telde de club van de steenrijke Roman Abramovich ongeveer 100 miljoen euro neer om Kai Havertz los te weken bij Bayer Leverkusen.

Cagliari haalt Ounas en niet Nainggolan

Cagliari mikte gisteravond op Transfer Deadline Day nog op een late overgang van Radja Nainggolan. De voormalige Rode Duivel, die vorig seizoen door Inter werd verhuurd aan Cagliari, bleef echter in Milaan. In de plaats kwam er met Adam Ounas wel nog een rechtsbuiten.

De 23-jarige Algerijn komt op huurbasis over van Napoli, met aankoopoptie. In Napels heeft Ounas nog een contract voor twee seizoenen. Napoli verhuurde de buitenspeler vorig seizoen aan Ligue 1-club Nice. Daar kwam hij negentien keer in actie, waarin hij vier keer scoorde en vier assists gaf. Napoli had Ounas in de zomer van 2017 voor twaalf miljoen euro weggekocht bij Bordeaux, de club waar hij zijn opleiding kreeg.

Ounas is ook negenvoudig Algerijns international en won met de Woestijnvossen vorig jaar de Afrika Cup.

Kortrijk neemt afscheid van Ajagun en Ezekiel

KV Kortrijk heeft vandaag de contracten van middenvelder Abdul Ajagun (27) en aanvaller Imoh Ezekiel (26) in onderling overleg ontbonden. Beide spelers, die nog een contract hadden tot het einde van het seizoen, zijn transfervrij.

Ajagun speelde sinds de zomer 2017 bij de Kerels. In 2019 werd hij uitgeleend aan het Cypriotische Omonia Nicosia. Ajagun speelde in totaal 74 wedstrijden voor KVK. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en acht assists.

Ezekiel speelde sinds juli 2018 bij KV Kortrijk. De Nigeriaan kwam in totaal tot 39 wedstrijden voor de Kerels. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en twee assists. Ezekiel speelde in het verleden voor onder meer Standard en Anderlecht.

Kortrijk haalde op de slotdag van de transferperiode maandag nog middenvelder Sambou Sissoko en aanvaller Muhammed Badamosi binnen.

Jack Wilshere kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club

West Ham United heeft gisteren op de slotdag van de transfermercato het contract van middenvelder Jack Wilshere, dat nog liep tot het einde van het seizoen, ontbonden. De 28-jarige Engelsman, 34-voudig Engels international, kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

Jack Wilshere werd in Engeland jarenlang gezien als een absoluut toptalent. De middenvelder schitterde op jonge leeftijd bij Arsenal, de club waar hij zijn opleiding kreeg, maar had ook veelvuldig last van blessures. Hij kwam voor de Gunners uiteindelijk tot 198 officiële duels, waarin hij veertien keer scoorde en dertig assists gaf. In de zomer van 2018 trok hij naar West Ham, maar daar bleef hij de voorbije twee jaar - opnieuw mede door blessureleed - steken op negentien optredens (één goal).

“Ondanks al mijn inzet en intenties is dit avontuur niet zo gelopen als ik wilde”, legde Wilshere op Twitter uit. “Ik was topfit voor een groot gedeelte van mijn periode hier, maar ik heb niet de kans gekregen om te spelen. Ik ben nog gemotiveerd om opnieuw te voetballen en successen te behalen.”

Lommel haalt nog twee nieuwkomers

1B-club Lommel heeft na het aantrekken van doelman Daniel Grimshaw maandagnamiddag op de valreep nog twee inkomende transfers gerealiseerd op Transfer Deadline Day. Twee Ghanezen zulen het aanvallende compartiment van de Limburgers nog gaan versterken. Het gaat om Thomas Agyepong (23) en Mohammad Aminu (20). Beide spelers worden opnieuw gehuurd van Manchester City. Lommel zit zo intussen aan achttien transfers sinds de overname door City Football Group in mei.

Agyepong werd door City eerder verhuurd aan FC Twente, NAC Breda, Hibernian en Waasland-Beveren. Voor de Waaslanders kwam hij vorig seizoen tot vijftien optredens.

Voor Aminu is Lommel na NAC Breda en FC Dordrecht de derde uitleenbeurt.

Aan uitgaande zijde verlaten Jesse Bertrams, Beka Vachiberadze en Ricardo Ippel de club.

Lommel telt na zes speeldagen in de 1B Pro League zeven punten en is daarmee voorlopig vijfde.

FC Nantes strikt Augustin te midden van jurische strijd tussen Leipzig en Leeds

FC Nantes, de club van onze landgenoten Renaud Emond en Anthony Limbombe, heeft vandaag, een dag na het sluiten van de transfermercato, aanvaller Jean-Kévin Augustin transfervrij opgehaald. De 23-jarige Fransman ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen bij de Kanaries.

Augustin stond jaren te boek als een toptalent en Leipzig legde in de zomer van 2017 zelfs zestien miljoen euro voor de aanvaller neer bij PSG. Die verwachtingen kon hij voorlopig nog niet waarmaken. Leipzig verhuurde hem de voorbije jaren aan Monaco en Leeds, telkens zonder succes.

Die laatste uitleenbeurt aan Leeds is intussen voer voor discussie. In de huurovereenkomst werd een clausule opgenomen dat Leeds United indien het promoveerde naar de Premier League, hetgeen gebeurde, verplicht was Augustin over te nemen voor een vastgelegd bedrag van 21 miljoen euro. Leeds betwist de clausule omdat het zich door de coronabreak pas na 30 juni van promotie verzekerde. Op dat moment was de uitleenbeurt volgens de Engelsen al afgelopen.

Leipzig bekijkt de situatie anders en beschouwt Augustin al maanden als een speler van Leeds. De club trok al naar de FIFA om het geschil juridisch aanhangig te maken. Intussen trainde Augustin de voorbije maanden individueel in Parijs.

FC Nantes begon tegenvallend aan het nieuwe seizoen in Frankrijk, met vijf punten na zes duels en een voorlopige zestiende plaats.

Le FC Nantes est heureux d'annoncer l'arrivée de @33_augustin, désormais lié au Club jusqu'en 2022 ✍🟡🟢



Notre nouvel attaquant portera le numéro 2⃣0⃣. FC Nantes(@ FCNantes) link

Union vervolledigt kern met twaalfde zomertransfer

Union, dat voorlopig tweede staat in de 1B Pro League, heeft op de slotdag van de transferperiode met Alex Cochrane haar twaalfde zomertransfer afgerond. De twintigjarige linksachter wordt voor één seizoen gehuurd van Premier League-club Brighton & Hove Albion. Brighton, de club van Rode Duivel Leandro Trossard, is net als Union eigendom van de Brit Tony Bloom.

Eerder haalde Union al onder meer Dante Vanzeir, Anthony Moris en Guillaume François in huis.

De Brusselaars staan na zes speeldagen in de 1B Pro League tweede, met elf punten. Leider Seraing heeft één puntje meer.

Sporting Charleroi laat David Henen vertrekken

David Henen heeft maandag op Transfer Deadline Day de overstap gemaakt van Sporting Charleroi naar de Franse tweedeklasser Grenoble Foot. De 24-jarige flankaanvaller ondertekende bij de nummer twee van de Ligue 2 een contract voor drie seizoenen. Henen streek eind augustus 2018 neer op Mambour. De talentvolle buitenspeler was er niet in geslaagd door te breken bij clubs als Anderlecht, Monaco, Olympiakos en Everton. Bij Charleroi maakte hij zijn eerste minuten op het hoogste niveau. Hij speelde de voorbije twee seizoenen 47 duels, veelal als invaller, waarin hij drie keer scoorde en twee assists gaf. Het lukte hem echter niet een basisplaats te veroveren in het succesvolle elftal van Karim Belhocine.

Competitieleider Charleroi verwelkomde op de slotdag van de transfermercato nog Lukasz Teodorczyk (Udinese), Saido Berahino (Zulte Waregem) en Jules Van Cleemput (KV Mechelen). Maxime Busi vertrok naar Serie A-club Parma.

Lokeren-Temse huurt Nando Nöstlinger van RKC, Karel Fraeye is de nieuwe T1

De nieuwe fusieploeg Lokeren-Temse, dat uitkomt in tweede nationale, de nieuwe naam voor tweede amateurdivisie, heeft zich op de slotdag van de transfermercato nog versterkt met Nando Nöstlinger. De 22-jarige middenvelder wordt uitgeleend door Eredivisie-club RKC. Karel Fraeye werd intussen aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Hij neemt met onmiddellijke ingang alle taken over van Yves Van der Straeten.

Fraeye, eerder hoofdcoach bij onder meer Hamme, Lommel en Charlton Athletic, begon deze zomer bij Roeselare, in eerste nationale. De club ging in september echter failliet, waardoor de 43-jarige Brusselaar vrijkwam. Lokeren opende het seizoen in tweede nationale met 5/9 en is daarmee voorlopig achtste.

Nöstlinger, een Antwerpenaar met Oostenrijkse roots, kreeg zijn opleiding bij Anderlecht, Rapid Wenen en Antwerp. Vorige zomer volgde de overstap naar RKC. Nöstlinger staat te boek als een talent, maar kon nog geen minuten maken op het hoogste niveau. Bij RKC speelde hij bij het tweede elftal.

Anderlecht verpatst Nkaka aan Duitse tweedeklasser Paderborn

Aristote Nkaka speelt dit seizoen op huurbasis voor SC Paderborn, dat vorig seizoen uit de Duitse eerste klasse degradeerde. De 24-jarige middenvelder wordt verhuurd door Anderlecht, waar hij nog een overeenkomst heeft tot medio 2023 maar helemaal overbodig is. Vorig seizoen verhuurde paars-wit Nkaka aan de Spaanse tweedeklassers Almeria (juli-augustus 2019) en Racing Santander (augustus 2019-juli 2020).

Anderlecht nam de verdedigende middenvelder in de zomer van 2019 over van Oostende, maar al meteen bleek hij niet te passen in de sportieve plannen van de Brusselaars. De voormalige belofteninternational kwam bij Santander tot zeventien optredens. De club degradeerde aan het einde van het seizoen naar de Spaanse derde klasse.