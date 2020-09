Transfer Talk. Einde Samatta al in zicht bij Aston Villa, Tanzaniaan op weg naar Fenerbahce Redactie

24 september 2020

Samatta op weg naar Fenerbahce

De droom was er nooit een. Negen maanden na zijn transfer naar Aston Villa is hij er alweer weg. Ex-Genkspits Aly Samatta verblijft op dit moment in Istanboel om er een transfer naar Fenerbahce af te ronden. Na de zware knieblessure van Wesley (ex-Club) zocht de Premier Leagueclub in januari opnieuw zijn heil in België. The Villains betaalden ruim 10 miljoen euro voor de Tanzaniaan. Samatta speelde 17 Premier Leaguematchen voor Villa, maar scoorde maar een keer. Na de komst van nieuwe spits Ollie Watkins was hij er overbodig geworden. Fenerbahce gooit nu een reddingsboei.

Villa is ook bereid te luisteren naar voorstellen voor Marvelous Nakamba en Bjorn Engels (beiden ex-Club). De verdediger blijft op de sukkel met kleine blessures.