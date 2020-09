Transfer Talk. Einde Samatta al in zicht bij Aston Villa, Tanzaniaan op weg naar Fenerbahce - Stevige concurrent voor Alderweireld? Redactie

24 september 2020

07u30 0

Spurs zet in op stevige concurrent voor Alderweireld

Gaat José Mourinho voor een driemansdefensie? Of krijgt Toby Alderweireld er een stevige concurrent bij? Tottenham gaat voor Milan Skriniar, stevige verdediger van Inter.

Steve Hitchen, technisch directeur van Tottenham, en zaakwaarnemers van BASE Soccer onderhandelen in Milaan met Inter over de Sloveense verdediger Milan Skriniar. BASE kreeg het mandaat om een deal te sluiten. Voorlopig staan beide partijen nog ver van een akkoord.

Inter staat open voor een vertrek van zijn Sloveense verdediger (25) na een minder bevredigend seizoen, maar hoopt wel op minstens 60 miljoen euro. Bij Tottenham hopen ze op een serieuze korting en een constructie met bonussen. Kortom: dat beloven pittige gesprekken.

Inter-coach Antonio Conte heeft twijfels bij Skriniar. Mourinho is altijd een grote fan geweest. Hij probeerde hem destijds bij Man United al naar de Premier League te halen en vindt hem een wereldtopper in de maak. Ruben Dias van Benfica is het alternatief als een deal niet plaatsvindt.

Alderweireld vecht momenteel met Davinson Sánchez en Eric Dier om twee plaatsen. Skriniar moet de drie op de tippen van hun tenen houden. Tenzij hij zijn systeem omgooit natuurlijk.

Vorig weekend zat Alderweireld op de bank. Eind vorig jaar tekende hij uiteindelijk toch voor drie jaar bij in Londen. Op voorspraak van Mourinho die pleitte voor een nieuwe deal.

Samatta op weg naar Fenerbahce

De droom was er nooit een. Negen maanden na zijn transfer naar Aston Villa is hij er alweer weg. Ex-Genkspits Aly Samatta verblijft op dit moment in Istanboel om er een transfer naar Fenerbahce af te ronden. Na de zware knieblessure van Wesley (ex-Club) zocht de Premier Leagueclub in januari opnieuw zijn heil in België. The Villains betaalden ruim 10 miljoen euro voor de Tanzaniaan. Samatta speelde 17 Premier Leaguematchen voor Villa, maar scoorde maar een keer. Na de komst van nieuwe spits Ollie Watkins was hij er overbodig geworden. Fenerbahce gooit nu een reddingsboei.

Villa is ook bereid te luisteren naar voorstellen voor Marvelous Nakamba en Bjorn Engels (beiden ex-Club). De verdediger blijft op de sukkel met kleine blessures.