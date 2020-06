Transfer Talk. Drie aanvallers staan op vertrekken bij STVV - Stekelenburg keert terug naar Ajax Voetbalredactie

22 juni 2020

17u57 0

Drie aanvallers staan op vertrekken bij STVV

Na Acolatse (Beër Sjeva?) en Buya (Rangers?) is het ook onwaarschijnlijk dat de Japanse spits Yuma Suzuki komend seizoen nog voor STVV speelt. Voor hem kwam er een bod binnen van 3 miljoen euro van een club uit de zandbak van het Midden-Oosten (het Al-Rayyan van Yohan Boli?) Dat laatste is ons bevestigd door STVV, waar ze geen club willen noemen. Geraken de drie spelers weg, dan betekent dat meteen dat STVV drie aanvallers verliest. Daartegenover staat tot nader order heel weinig beweging aan de inkomende zijde. Een overeenkomst tussen Inter Milaan en STVV om spits Facundo Colidio nog een jaartje te huren zou wel maar een kwestie van tijd zijn. (FKS)

Stekelenburg keert terug naar Ajax

Doelman Maarten Stekelenburg keert terug naar Ajax. Hij komt transfervrij over van Everton en ondertekent een contract voor één seizoen in Amsterdam. De 37-jarige Stekelenburg doorliep de jeugdopleiding van Ajax. Hij speelde 282 duels voor het eerste elftal tussen 2002 en 2011.

De 58-voudige Nederlands international werd met Ajax drie keer landskampioen (2002, 2004, 2011), won drie keer de KNVB-beker (2006, 2007 en 2010) en vier keer de Johan Cruijff Schaal (2002, 2005, 2006 en 2007). Stekelenburg kwam gedurende zijn loopbaan verder uit voor AS Roma, Fulham, AS Monaco en Southampton. De laatste vier seizoenen (2016-2020) stond de keeper onder contract bij de Engelse club Everton, waar hij geen basisplaats had.

“Uiteraard ben ik heel erg blij dat ik kan terugkeren bij Ajax, de club waar het voor mij allemaal begonnen is”, zegt Stekelenburg op de website van Ajax. “Als gezin wilden wij sowieso dit jaar terug naar Nederland en ik hoopte daarbij eigenlijk maar op één club. Na goede gesprekken met Marc Overmars en Erik ten Hag was het voor mij daarom snel duidelijk. Ik heb er veel zin in en kijk er dan ook erg naar uit. Bij Everton maak ik het seizoen in Engeland af, daarvoor heb ik recent mijn aflopende contract met een paar weken verlengd. Daarna keer ik zo spoedig mogelijk terug naar Amsterdam, zodat ik bij Ajax in augustus kan starten.”