Transfer Talk. Dortmund neemt afscheid van Schürrle - Kjaer definitief van AC Milan - Ajax haalt Kudus voor 9 miljoen euro Redactie

15 juli 2020

16u13 0

Dortmund neemt afscheid van Schürrle

Het verhaal van André Schürrle bij de Duitse vicekampioen Borussia Dortmund is afgelopen. Zijn nog tot medio volgend jaar lopende contract werd in onderling overleg ontbonden.

Het was al langer duidelijk dat de voormalige Duitse international en wereldkampioen van 2014 geen toekomst meer had bij de club van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier. De winger werd in 2016 van Wolfsburg overgenomen, maar kon nooit bevestigen bij de Borussen en werd vervolgens uitgeleend, aan Fulham (2018-2019) en Spartak Moskou (2019-2020). De club uit de Russische hoofdstad dwong daarbij ook een aankoopoptie af, maar besloot die niet te lichten. Voordien kwam het jeugdproduct van Mainz uit voor Bayer Leverkusen (2011-2013) en Chelsea (2013-2015).

Schürrle was met Duitsland aanwezig op de EK’s van 2012 en 2016 en het WK van 2014 in Brazilië. Daar kroonde de Mannschaft zich tot wereldkampioen. Schürrle was dat WK een belangrijke speler voor Duitsland. In de finale tegen Argentinië (1-0 nv) werd hij na 89 minuten naar de kant gehaald. Tijdens de 1-7 zege in de halve finale tegen Brazilië scoorde hij als invaller twee keer. Op het WK in Rusland was Schürrle er twee jaar geleden niet bij. Zijn laatste optreden voor Duitsland dateert van 22 maart 2017.

ℹ️ Borussia Dortmund und André Schürrle haben sich auf eine einvernehmliche Aufhebung des ursprünglich noch bis 2021 gültigen Vertrages verständigt.



Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft, @Andre_Schuerrle! 🍀 Borussia Dortmund(@ BVB) link

Kjaer definitief van AC Milan

AC Milan neemt de Deense verdediger Simon Kjaer definitief over van het Spaanse FC Sevilla. De 31-jarige international, die al sinds januari op uitleenbasis in San Siro aan de slag is, ondertekende in Milaan een contract tot medio 2022. Simon Kjaer is de aanvoerder van de Deense nationale ploeg, komend jaar op het EK een van de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase. Voordat hij bij Milan terechtkwam, kwam hij in Italië al uit voor Palermo, AS Roma en Atalanta.

Ajax haalt Kudus binnen voor 9 miljoen euro

Mohammed Kudus verlaat het Deense Nordsjaelland en trekt voor 9 miljoen euro naar Ajax. Dat meldt het AD. Kudus is een 19-jarige aanvaller die ook op het middenveld uit de voeten kan. De Ghanees zou een contract voor vijf jaar ondertekenen in Amsterdam. Na de Braziliaan Antony en de Nederlandse doelman Maarten Stekelenburg is Kudus al de derde aanwinst van de zomer voor Ajax.

Ajax hengelt Mohammed Kudus voor vijf jaar binnen. De Amsterdammers maken ruim 9 miljoen euro over aan de Deense club FC Nordsjaelland https://t.co/NAcM8FyoZf pic.twitter.com/CXmCdkjOVZ AD.nl/sportwereld(@ ADSportwereld) link

Obafemi Martins maakt comeback bij Shanghai Shenhua

Na meer dan twee jaar zonder officiële wedstrijd in de benen keert Obafemi Martins terug bij Shanghai Shenhua. De Nigeriaanse spits ex-spits van ondere andere Inter zat sinds 2019 zonder club en sukkelde met een hamstringblessure. Hij speelde eerder al van februari 2016 tot 2019 bij de Chinese bekerwinnaar. Martins - die in oktober 36 wordt - moet bij Shanghai Shenhua het vertrek van die andere Nigeriaan, Odion Ighalo, opvangen. De spits zag zijn uitleenbeurt aan Manchester United verlengd worden. Op 25 juli speelt Shanghai Shenhua z’n eerste wedstrijd van het seizoen, vijf maanden later dan voorzien door het coronavirus.