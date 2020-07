Transfer Talk. Dortmund haalt Engels toptalent binnen - Drie transfers voor Moeskroen - Club hoopt deze week deal Osayi-Samuel af te ronden Redactie

Suso tekent voor vijf seizoenen bij Sevilla

FC Sevilla neemt de Spaanse vijfvoudige international Suso nu reeds definitief over van het Italiaanse AC Milan, zo maakte de club bekend.

De 26-jarige winger komt sinds de winterstop uit voor Sevilla, dat toen met Milan een overeenkomst bereikte omtrent een uitleenbeurt van anderhalf jaar en pas nadien een definitieve overname. Suso greep in Andalusië echter meteen een basisplaats en loodste Sevilla mee naar de vierde plaats in La Liga, waardoor ze komend seizoen in de Champions League uitkomen. Daardoor werd de definitieve overname versneld. De winger zou 24 miljoen euro kosten. Dit seizoen moet Sevilla bovendien nog aan de bak in de Europa League, waarin ze in de achtste finales tegenover AS Roma staan.

Jesus Joaquin Saenz Fernandez De la Torre, alias Suso, is een jeugdproduct van Cadiz, waar het Engelse Liverpool hem in 2010 wegplukte. Twee jaar later debuteerde hij in de A-kern van The Reds. Na een uitleenbeurt aan Almeria (2013-2014) verkaste hij in 2015 naar Milan, dat hem in 2016 aan Genoa uitleende.

Moeskroen haalt meteen drie nieuwe spelers

Moeskroen de komst van drie nieuwe spelers bevestigd. De Argentijnse centrale verdediger Matias Silvestre heeft een contract voor twee seizoenen getekend op Le Canonnier. De Franse spits Harlem ‘Bison’ Gnohéré keert dan weer terug nadat hij enkele jaren in Roemenië heeft gevoetbald. En ook Beni Badibanga zette zijn krabbel bij de club uit 1A.

De nu 35-jarige Silvestre werd opgeleid bij Boca Juniors en via Catania en Palermo belandde hij bij Inter. Silvestre voetbalde ook de voorbije jaren in Italië, Livorno was zijn meest recente club. Daar liep zijn contract eerder deze maand af.

Gnohéré, 32 intussen, voetbalde al in ons land. Hij debuteerde op de Belgische velden in 2010 bij toenmalig derdeklasser Virton. Zijn 22 goals in 25 leverden hem een transfer op naar Charleroi. Hij droeg daarna ook het shirt van Westerlo, Moeskroen-Péruwelz en Bergen. Sinds 2015 speelde hij in Roemenië voor Dinamo Boekarest (24 goals in 58 matchen) en Steaua Boekarest (40 goals in 70 matchen). “Zijn kennis van het kampioenschap en zijn ervaring zullen een verrijking zijn voor de kern van Moeskroen”, aldus de club.

Beni Badibanga voetbalde de afgelopen seizoenen dan weer voor Waasland-Beveren, waar zijn contract niet verlengd werd. De winger werd opgeleid bij Standard en speelde eerder ook voor Roda JC en Lierse.

Santi Cazorla trekt naar Qatarese Al Sadd

Al-Sadd heeft maandag bekendgemaakt een akkoord te hebben gevonden met Santi Cazorla. De 35-jarige Spaanse middenvelder trok zondag de deur achter zich dicht bij Villarreal en vervoegt het team van coach Xavi Hernandez, zijn oud-ploegmaat bij de Spaanse nationale ploeg.

Cazorla werd zondag met een 4-0 zege tegen Eibar - hij gaf zelf de assist bij het eerste doelpunt - uitgezwaaid bij Villarreal. Een dag eerder had hij op sociale media al uitgebreid afscheid genomen van het team waar hij zijn carrière lanceerde (2003-2006 en 2007-2011) en nadien ook heropnam (2018-2020) nadat een zware achillespeesblessure hem in 2016 twee jaar aan de kant hield bij Arsenal (2012-2018).

De 81-voudig Spaans international en tweevoudig Europees kampioen (2008 en 2012) met La Roja kwam het voorbije seizoen in Spanje nog tot veertig officiële duels, waarin hij vijftien keer scoorde en elf assists gaf. Al-Sadd, dat sinds vorige zomer getraind wordt door Xavi, staat in de Qatar Stars League, de hoogste voetbalklasse in Qatar, na zeventien speeldagen derde, met 32 punten. Het telt tien punten minder dan koploper Al-Duhail, het team van Junior Edmilson. De competitie in Qatar werd begin maart stopgezet omwille van de coronacrisis. Komend weekend wordt pas hervat. Al-Sadd treft zaterdag Al Khor.

Borussia Dortmund haalt Engels toptalent Jude Bellingham binnen

Toptransfer voor Borussia Dortmund. De ploeg van Rode Duivels Witsel, Thorgan Hazard en Meunier heeft Jude Bellingham binnengehaald. Borussia zou zo’n 25 miljoen euro betalen aan Birmingham City. De 17-jarige Engelsman brak afgelopen seizoen helemaal door bij de Championship-club. De middenvelder werd in augustus vorig jaar met zijn 16 jaar 38 dagen de jongste speler ooit die minuten maakte voor de eerste ploeg van Birmingham. Sindsdien knokte hij zich in de basis en ontpopte hij zich tot sterkhouder, met dit seizoen 4 goals en 3 assists in 43 wedstrijden.

“Jude Bellingham heeft een enorm potentieel dat we samen met hem de komende jaren verder willen ontwikkelen”, zegt de sportief directeur van Dortmund Michael Zorc, die ook de sterke mentaliteit van de jonge Engelsman looft. “We zien in hem een onmiddellijke versterking voor onze profkern, maar zullen hem natuurlijk ook de tijd gunnen om zich aan te passen aan het hogere niveau.” Bellingham ondertekende een “langdurig contract” bij de Duitse vicekampioen. Het zou gaan om een verbintenis voor vijf seizoenen.

Lees meer: Recordbreker waarnaar een baby is vernoemd: wie is Jude Bellingham, het nieuwe goudhaantje van Borussia Dortmund?

KSV Roeselare haalt Anele (ex-Genk) terug naar België

Anele Ngcongca, jarenlang sterkhouder bij KRC Genk, gaat opnieuw in België aan de slag. De Zuid-Afrikaanse verdediger ondertekende een contract bij KSV Roeselare, dat het nieuws vandaag bevestigt.

Roeselare tuimelde afgelopen seizoen uit de Proximus League naar eerste nationale (het vroegere eerste amateur), maar wil zo snel mogelijk terugkeren naar het profvoetbal. Het ging daarvoor onder meer een samenwerking aan met Sporting Lissabon. Vandaag om 12 uur wordt de nieuwe trainersstraf bekendgemaakt.

Met Anele haalden de West-Vlamingen alvast een brok ervaring in huis. De 32-jarige Zuid-Afrikaan komt over van Mamelodi Sundowns FC. Hij zette zijn krabbel onder een contract voor twee seizoenen plus optie op een bijkomende campagne op Schiervelde.

Tussen 2007 en 2015 droeg Anele het shirt van KRC Genk. In acht seizoenen speelde de polyvalente verdediger 279 wedstrijden voor de Limburgers. Hij werd met Genk kampioen in 2011 en bekerwinnaar in 2009 en 2013.

In het seizoen 2015-2016 werd Anele een jaar uitgeleend aan het Franse ES Troyes AS, om daarna terug te keren naar zijn thuisland. In de vier seizoenen bij de Sundowns speelde hij 97 wedstrijden en werd hij twee keer Zuid-Afrikaans kampioen, won hij de beker en de CAF Super Cup.

Osayi-Samuel deze week van Club?

De handtekeningen zijn nog niet geplaatst. En dus wacht Club Brugge vol spanning op de komst van winger Bright Osayi-Samuel, het toptarget van blauw-zwart dat naar verluidt deze week in Brugge verwacht wordt voor een medische test. De Nigeriaanse Engelsman maakte afgelopen weekend geen deel uit van de selectie van Queens Park Rangers. Na de match tegen Millwall gaf coach Warburton zaterdag toelichting: “Het papierwerk is nog niet afgerond, maar de onderhandelingen zijn vergevorderd.” Engelse bronnen menen dat ook onder meer Leicester City zich in extremis roert voor de 22-jarige vleugelspits, maar dat lijkt ingegeven door QPR in de hoop om blauw-zwart over de streep te trekken om ruim 5 miljoen euro op tafel te leggen. Als alles goed gaat, heeft Club Brugge eerstdaags zijn eerste zomeraanwinst beet. (TTV)

Lees meer: Club Brugge heeft winger Bright Samuel bijna beet, QPR-manager: “Deal nog niet rond, maar onderhandelingen zijn vergevorderd”

