Transfer Talk. Doet Nantes Anderlecht een transfercadeau? - Genk heeft akkoord over Zweeds toptalent van 5 miljoen

28 mei 2019

08u12 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Nantes wil Trebel overnemen

Het zou het vervolg van de mercato een pak eenvoudiger maken. Nantes wil ex-speler Adrien Trebel (28) wegplukken bij Anderlecht. De middenvelder was afgelopen vrijdag aanwezig tijdens Nantes-Strasbourg (0-1), samen met zijn makelaar Mogi Bayat, die erg goeie contacten heeft bij de Franse club. RSCA heeft Trebel laten weten dat hij de club mag verlaten. Dat heeft grotendeels te maken met zijn forse loon - twee miljoen euro netto per seizoen -, het valt af te wachten of Nantes hetzelfde kan bieden en of Trebel wil inleveren. Daarnaast een factor waarom paars-wit zijn Franse pitbull liever kwijt dan rijk is: zijn publieke steun aan de omstreden Bayat leidt tot irritatie. Trebel vertrok vijf jaar geleden bij Nantes door de achterdeur, nu is een rentree door de grote poort mogelijk.

RC Genk heeft akkoord over Nygren

Volgens Zweedse media heeft Racing Genk een akkoord bereikt met IFK Göteborg over de transfer van de 17-jarige flankaanvaller Benjamin Nygren. Met de overgang zou een bedrag van rond de vijf miljoen euro gemoeid zijn. Nygren staat in Zweden bekend als een absoluut toptalent. Met de speler zelf moet Genk wel nog een overeenkomst zien te bereiken. Met vier doelpunten en vier assists in negen wedstrijden is Nygren heel sterk aan het seizoen begonnen in Zweden. (KDZ)

Antwerp neemt tijd voor dossier Bölöni

De beslissing of Laszlo Bölöni (66) al dan niet aanblijft als coach van Antwerp is nog niet gevallen en dat lijkt ook niet eerstdaags te gaan gebeuren. De Roemeen vertrok intussen met vakantie. Na een eerste kort gesprek werden er nog geen knopen doorgehakt. Bölöni heeft zoals bekend nog een contract voor volgend seizoen. Daar verbergen ze zich bij Antwerp voorlopig nog achter. De twijfels die intern leven, worden zo voorlopig nog de kop ingedrukt. Er komt nog een onderhoud, maar wanneer de beslissing valt, is nog niet uitgestippeld. D’Onofrio heeft hoe dan ook nog tot 19 juni. Dan worden de spelers weer op de club verwacht voor hun fysieke testen en een dag later hervatten de trainingen op de Bosuil. (SJH)

Maehle overweegt vertrek bij juiste bod

Joakim Maehle geniet momenteel van zijn vakantie in thuisland Denemarken. De 22-jarige rechtsachter van de landskampioen sprak er uitgebreid met de lokale pers over zijn topseizoen in Genk. Daarbij ging het ook over een mogelijke transfer. “Ik wil Genk niet per se verlaten, want ik heb het er echt goed naar mijn zin”, zegt de ex-speler van Aalborg. “Maar als het juiste bod op tafel komt en iedereen kan zich daarin vinden, dan wil ik er zeker over nadenken.” In de winterstop wilde Southampton al tien miljoen op tafel leggen, maar Genk veegde dat aanbod toen van tafel. (KDZ)