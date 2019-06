Transfer Talk. Diatta plan B voor Ajax - “Barça heeft akkoord met Neymar”, Cillessen naar Valencia De voetbalredactie

25 juni 2019

21u30 6 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Nederlandse doelman Jasper Cillessen verlaat Barcelona voor Valencia

Jasper Cillessen heeft in Spanje zijn overstap van FC Barcelona naar Valencia afgerond. De eerste doelman van het Nederlandse elftal ondertekende vandaag een meerjarig contract bij de nummer vier van het afgelopen seizoen, nadat hij eerder op de dag medisch was goedgekeurd.

De 30-jarige Cillessen was de afgelopen drie jaar de tweede doelman van FC Barcelona. Zijn contract in Camp Nou liep nog door tot 2021. Hij liet eerder deze maand tijdens de finaleronde van de Nations League echter al weten dat hij bij een andere club als eerste doelman aan de slag wilde gaan. Bij de Spaanse kampioen staat de Duitser Marc-André ter Stegen als eerste keus niet ter discussie.

Cillessen kwam in 32 wedstrijden voor Barça in actie. Daarvan waren er 24 in het Spaanse bekertoernooi, 5 in de competitie en 3 in de Champions League. Hij debuteerde bij NEC in 2010 in het betaalde voetbal. In 2011 verhuisde de 50-voudige international naar Ajax, waar Barcelna hem in 2016 wegplukte.

Standard blijft maar kopen

Standard heeft aangekondigd dat het met Nicolas Gavory een nieuwe linksachter heeft aangetrokken. De Fransman komt over van de Nederlandse eersteklasser Utrecht, waarbij hij nog tot juni 2021 onder contract lag. De duur van zijn contract op Sclessin werd niet meegedeeld.

De 24-jarige Gavory was Frans jeugdinternational bij de U16, U17 en U19 en kende zijn opleiding bij AJ Auxerre, waarbij hij in 2012 zijn profdebuut maakte. Vervolgens speelde hij voor AS Béziers (2015-2017) en Clermont (2017-2018), voordat hij naar Utrecht trok in 2018. In de Eredivisie was hij goed voor 1 goal en 5 assists in 31 wedstrijden.

NEWS | Nicolas Gavory 🇫🇷 is een Rouche

Keepersprobleem bij Eupen

Twee doelman Niasse is uitgekeken op AS Eupen. De 22-jarige Senegalees is eindecontract en heeft de directie verwittigd dat hij niet zal verlengen. Coach Benat San José, die gisteren zijn eerste training leidde, zit meteen met een keepersprobleem want ook eerste doelman Van Crombrugge, van wie het contract wel nog tot juni 2020 loopt, gaf eerder al te kennen dat hij deze zomer de club wenst te verlaten en heeft uitzicht op een nieuwe bestemming al is het nog te vroeg voor een richtingaanwijzer. Blijven over: derde doelman Nurudeen (20) en Roufosse (18). Geen van beiden traden vorig seizoen aan in de Jupiler Pro League. (AR)

Diatta (Club) plan B voor Ajax

Nederlands landskampioen Ajax heeft zijn oog laten vallen op Krépin Diatta. Als de Amsterdammers er straks niet in slagen Steven Bergwijn los te weken bij rivaal PSV Eindhoven, dan is de Senegalees een waardig alternatief.

Ajax is na de komst van Quincy Promes niet van plan de voet van het gaspedaal te halen. De recordkampioen meldt zich eerstdaags bij PSV voor toptarget Steven Bergwijn. Mochten de Eindhovenaren straks niet zwichten voor de vele miljoenen die Ajax kan spenderen, dan is Club Brugge-spits Krépin Diatta een waardig alternatief. Samen met enkele andere vleugelspelers is Diatta plan B voor Ajax, dat bereid zou zijn om meer dan tien miljoen euro op tafel te leggen voor de vleugelspits. Diatta kende ondanks een polsbreuk en een spierblessure een sterk seizoen bij de Bruggelingen en dat is de Amsterdammers niet ontgaan. Daarnaast liet de Senegalees zich op de Afrika Cup in de eerste poulewedstrijd tegen Tanzania (2-0) meteen zien met een knappe goal.

Antunes definitief naar Westerlo

De Franse linksachter Fabien Antunes, vorig seizoen verhuurd aan Westerlo, verkast definitief naar ‘t Kuipke. Antunes speelde vorig seizoen 17 wedstrijden voor ‘Westel’ en kwam daarin één keer tot scoren.

Vanheusden naar Engeland of Italië?

Engeland of Italië. Daar lijkt de toekomst van Vanheusden zich te gaan afspelen. De onderhandelingen tussen Inter Milaan en Standard verlopen moeizaam - de Italianen spreken daarom intussen met andere clubs. Uit de Premier League en de Serie A om precies te zijn. Zij lijken momenteel over de beste papieren te beschikken. Inter heeft snel en veel geld nodig - 45 miljoen euro voor 30 juni - om aan de regels van de Financial Fairplay te voldoen. (SJH/FDZ)

RSCA verhoogt bod op Vlap

Stilaan de laatste zet. De Anderlecht-top, vertegenwoordigd door Michael Verschueren en Frank Arnesen, heeft de laatste dagen intens onderhandeld met Heerenveen over Michel Vlap (22). Anderlecht verhoogde zijn eerste bod van ongeveer 5 miljoen euro met een aantal bonussen, maar in Friesland zouden ze liever 8 miljoen euro cash innen (zonder bonussen). Het ziet ernaar uit dat RSCA, dat wel optimistisch is over een goeie afloop, dat sowieso niet zal betalen. Vlap is een spelmaker die afgelopen seizoen liefst zestien keer scoorde. Met de speler zelf verwacht paars-wit snel een akkoord te bereiken. Als nu ook Heerenveen nog zou willen meewerken... (PJC)

“FC Barcelona heeft akkoord met Neymar”

Komt het tot een terugkeer van Neymar in Camp Nou? Een transfer lijkt steeds concreter te worden. FC Barcelona zou volgens de Catalaanse sportkrant Sport een akkoord hebben over een vijfjarig contract met de Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain. De clubs moeten er nog uitkomen. Eerder was al doorgesijpeld dat voorzitter Josep Maria Bartomeu naar verluidt een bod had neergelegd in Parijs van 100 miljoen euro, in combinatie met enkele speler(s) uit het rijtje Rakitic/Dembélé/Umtiti. Neymar kwam in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Parijs en tekende toen een vijfjarig contract. Lees hier meer over ‘Operatie Neymar’.

Standard kan Limbombe straks kopen voor 7 miljoen euro

De Rouches huren flankaanvaller Anthony Limbombe voor één seizoen van Nantes en bedongen een aankoopoptie van liefst 7 miljoen euro. Mochten ze die optie lichten, dan lijdt Nantes geen al te groot verlies. 8 miljoen betaalden ze vorige zomer aan Club Brugge voor Limbombe. Maar in het Stade de la Beaujoire-Louis Fonteneau liep het niet zoals verwacht. Limbombe had het moeilijk om zich door te zetten - hij was in totaal vijftien keer titularis, scoorde drie keer en gaf twee assists. Beker en competitie samengeteld. Bovendien botste hij met huidig trainer Halilhodzic. Een terugkeer naar Standard is ook een terugkeer onder de vleugels van Michel Preud’homme. Een trainer die hard in Limbombe gelooft. Het is niet voor het eerst dat MPH een speler terughaalt met wie hij in het verleden gewerkt heeft. Eerder deed hij hetzelfde met onder meer Lestienne en Oulare. In Luik kunnen ze er wel bij varen.

De Ligt - Juventus is voor 90% rond

Aan het getouwtrek rond Matthijs de Ligt lijkt snel een einde te komen nu er een megacontract voor hem klaarligt bij Juventus, met een salaris waarbij zelfs het nieuwe inkomen van vriend en oud-ploeggenoot Frenkie de Jong bij Barcelona verbleekt. De Ajacied krijgt in Turijn een waanzinnig salaris van naar verluidt 14 miljoen euro. Het salarisvoorstel dat FC Barcelona De Ligt al in een eerdere fase deed, komt er niet bij in de buurt. De Ligt verdient bij Juventus straks drie keer zoveel als De Jong. De transfer van De Ligt is voor negentig procent rond.

Paris Saint-Germain deed nog een verwoede poging om De Ligt binnen te halen, door een ultiem bod op tafel te leggen in de salarisratrace die is losgebarsten rond de handtekening van de Ajax-aanvoerder. Maar het lijkt er sterk op dat De Ligt voor Juventus gaat. De Italianen zien De Ligt, die voor Ajax nog scoorde in Turijn in de kwartfinale in de Champions League, als de ideale opvolger van de 34-jarige Giorgio Chiellini. Chiellini kan meteen ook fungeren als leermeester van de nog altijd pas 19-jarige De Ligt, terwijl zijn collega Leonardo Bonucci ook al 32 is.

Trossard en club akkoord: vijf jaar Brighton

Leandro Trossard heeft zijn transfer naar de Premier League beet. Nadat Racing Genk en Brighton & Hove Albion zondag een akkoord hadden gevonden over de overgang van Leandro Trossard, bereikten gisteren ook speler en club een overeenkomst. Trossard vliegt vandaag in het bijzijn van zijn makelaar Josy Comhair naar Brighton om er zijn medische tests af te leggen, nadien ondertekent de 24-jarige Rode Duivel een contract voor vijf seizoenen bij de Premier League-club. Racing Genk krijgt wat het voor ogen had en mag bijna 20 miljoen euro op de bankrekening bijschrijven. Lees hier meer (KDZ)

Sven Van Der Jeugt naar Waasland-Beveren

Sven Van Der Jeugt is de nieuwe keeperstrainer van Waasland-Beveren. De club bereikte gisteravond een akkoord met de ex-doelman (38), die vandaag mee de bus opstapt richting oefenkamp. Van Der Jeugt komt over van Anderlecht, waar hij vorig seizoen de doelmannen van de beloften onder zijn hoede had. Op de Freethiel volgt hij Gerry Oste op, die naar OHL trok. (MVS)

Antwerp: Pius én De Laet?

Antwerp staat dicht bij een eerste verdedigende versterking in de figuur van Junior Pius (23). De Nigeriaan van Paços de Ferreira heeft een contractvoorstel van Antwerp op zak en dat dossier zit in de laatste rechte lijn. Of Antwerp door het uitvallen van Opare ook wat nadrukkelijker achter Ritchie De Laet (30) gaat hengelen, is niet duidelijk. Hij is nog steeds vrij en een transfer naar zijn Antwerp is voor De Laet altijd een optie. Tot gisteren had Antwerp zich weliswaar nog niet écht concreet gemeld. (SJH)

Sevilla kaapt Hagi weg voor neus Ajax

Niet Ajax, maar Sevilla lijkt de nieuwe werkgever te worden van Ianis Hagi. Dat meldt de Spaanse sportkrant Marca. Hagi, zoon van de Roemeense voetballegende Gheorghe Hagi, maakte deze weken indruk bij het EK Onder 21 in Polen. Naast Sevilla zou ook Steaua Boekarest in verband zijn gebracht met Hagi, die momenteel speelt voor FC Viitorul Constanța in zijn vaderland.

Interesse voor Donny van de Beek

Het zijn plots drukke tijden voor Ajax. De club heeft Quincy Promes binnen, maar dreigt na Frenkie de Jong en (zo goed als zeker) Matthijs de Ligt ook Donny van de Beek kwijt te raken. Er is een internationale topclub voor hem in de markt. De landskampioen wil hem liever niet verkopen, omdat de club met Van de Beek het Nederlandse karakter van de selectie wil behouden én omdat de 22-jarige aanvallende middenvelder simpelweg wordt gezien als een van de bepalende spelers voor de toekomst. Hij heeft nog een contract voor drie seizoenen in Amsterdam.

Ook Van de Beek zelf wil liever blijven, maar als een club van de buitencategorie zich meldt, wordt dat wellicht anders. Ajax zou dan 50 miljoen euro voor hem willen ontvangen. Mede dankzij Van de Beeks belangrijke doelpunten in de succesvolle Champions League-campagne van Ajax is hij inmiddels een gewilde speler in Europa. In een eerder stadium was Borussia Dortmund al concreet.