Transfer Talk. Deschacht verlengt carrière bij Zulte Waregem - Atletico wil transfer Griezmann blokkeren - Vermaelen herenigd met Iniesta? Redactie

24 juli 2019

Deschacht trekt naar Essevee

Olivier Deschacht (38) zet zijn carrière verder bij Zulte Waregem. De verdediger streek vorige week neer op training bij Essevee en kon Francky Dury overtuigen. “Met ruim 600 wedstrijden op de teller bij RSC Anderlecht weet iedereen de kwaliteiten van de ervaren verdediger in te schatten. Ook zijn fysieke paraatheid staat bijten kijf”, klinkt het op de webstek van Zulte Waregem. Deschacht tekent een contract voor één seizoen aan de Gaverbeek.

“Zulte Waregem wordt wellicht mijn laatste ploeg als actieve voetballer, daar ben ik best wel blij mee”, stelt Deschacht zelf. “Ik ben iemand met een doel voor ogen, des te meer wil ik hier nog een mooi verhaal schrijven. Deze club straalt professionaliteit en ambitie uit. Ik heb altijd alles gegeven voor Anderlecht en Lokeren, dat zal hier niet anders zijn.”

DONE DEAL 🤝⎪Welkom bij #TeamEssevee, Olivier Deschacht!



🇧🇪 Belg

⛔️ Verdediger

🔁 @KSCLokeren (transfervrij)

✒️ 1 seizoen



📎 https://t.co/8yURhqXCGC pic.twitter.com/EOeBbfDfV7 SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Vermaelen in Japan herenigd met Iniesta?

Vissel Kobe probeert Thomas Vermaelen binnen te hengelen. In Japan zijn er ervan overtuigd dat de Rode Duivel (33) snel zijn jawoord zal geven en een contract zal ondertekenen. Hij kan er ploegmaat worden van onder andere Andrés Iniesta, David Villa en Lukas Podolski - de eerste kent hij nog van bij Barcelona.

Vermaelen had ook een lucratief aanbod op zak van Al-Arabi in Qatar, maar uiteindelijk twijfelde hij over het sportieve niveau. Vooral met oog op het EK volgende zomer. Vissel Kobe presteert dit seizoen ondermaats in de J-League.

Vermaelen was einde contract bij Barcelona. Door blessurelast kon hij er zelden zijn stempel drukken.

Atletico wil transfer Griezmann blokkeren

Atletico Madrid heeft de leiding van de Spaanse competitie La Liga gevraagd om de transfer van Antoine Griezmann te blokkeren. De Franse aanvaller verhuisde deze zomer voor 120 miljoen euro van Atletico naar FC Barcelona. Volgens de Madrilenen moet Barça echter meer geld betalen en dus willen ze dat La Liga ingrijpt. “Atlético heeft een klacht ingediend”, zegt La Liga-voorzitter Javier Tebas. “Ze zetten vraagtekens bij deze transfer. Het proces is nu gaande. Het is mogelijk om een transfer te blokkeren. La Liga moet hier een beslissing over nemen.”

In het contract van Griezmann stond een gelimiteerde afkoopsom van 200 miljoen euro. Per 1 juli ging dat bedrag echter omlaag naar 120 miljoen. FC Barcelona maakte die geldsom onlangs over en presenteerde vervolgens de Fransman als aanwinst. Griezmann maakte onlangs zijn officieuze debuut. De aanvaller bracht op 14 mei al naar buiten dat hij zou vertrekken bij Atletico. Volgens de Madrileense club had Griezmann toen al een deal gesloten met Barça en moeten de Catalanen dus de afkoopsom betalen die toen nog gold, 200 miljoen euro.

Beerschot strikt spits van Algerijnse kampioen

Beerschot voegde zopas nog een spits toe aan zijn selectie. De Congolese international Prince Vinny Ibara (23) komt over van de Algerijnse kampioen USM Alger. Het is wel zo dat Wereldvoetbalbond FIFA de transfer nog definitief moet bevestigen. Ibara meent namelijk dat hij vrij was omwille van de extrasportieve/financiële problemen waarmee zijn oude club kampt, maar Alger betwist dat. Het zou dan ook nog enkele weken kunnen duren vooraleer Beerschot de 1 meter 92 grote aanvaller effectief kan opstellen.

We have Prince! 🇨🇩🇨🇩Prince Ibara (23), de grote en sterke topschutter van de Algerijnse kampioen USM Alger heeft getekend bij Beerschot. ✍️ #weare13 #signing #newseason 👉https://t.co/p1UMtN8Wah pic.twitter.com/iE9ETn0Alj K. Beerschot V.A.(@ kbeerschotva) link

Union speelt topschutter Niakaté kwijt

Union zal het komend seizoen zonder zijn goalgetter Youssoufou Niakaté moeten zien te rooien. De Franse aanvaller verlaat de 1B-club en tekende voor drie seizoenen bij het Saoedische Al-Wahda. Niakaté streek vorige zomer neer in het Dudenpark en brak bij Union helemaal door. De Franse spits, die eerder voor laagvliegers in de Franse derde klasse uitkwam, scoorde in alle competities samen 25 doelpunten in 40 wedstrijden. De 26-jarige spits veroverde de harten van de supporters vooral door een hattrick te scoren tegen Anderlecht in de zestiende finales van de Beker van België. De spits kreeg in het Astridpark een staande ovatie van het thuispubliek. Al-Wahda zou volgens Franstalige media zo’n twee miljoen euro neertellen voor Niakaté, die op oefenstage in Slovenië aansloot bij de club.

Lokeren trekt Ivoriaan N’Dao aan

Sporting Lokeren heeft zich versterkt met de Ivoriaan Lamine N’Dao. De 26-jarige middenvelder was transfervrij sinds zijn contract bij ASEC Mimosa begin deze maand niet verlengd werd. “Hij kon naar verschillende topclubs, maar verkoos toch een avontuur bij Sporting Lokeren”, vertelde kersvers voorzitter Louis de Vries. “Wij hopen dus ook om hem hier een paar jaar te houden.”

Sporting Lokeren versterkt zich met de Ivoriaan Mohamed Lamine N'Dao.

➡️https://t.co/8LIMFgi5xJ



Bienvenue, N'Dao 💛🖤 pic.twitter.com/g9MtfiINpE Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

Milic weigert Rizespor

Antonio Milic (25) heeft geen zin in Rizespor, ondanks een akkoord op clubniveau. De Turken wilden de Kroaat lenen van Anderlecht, maar de verdediger wacht liever op een beter aanbod. (PJC)

Thoelen tekent bij KV Mechelen

Michael Verrips is zijn uitgaande transfer bij KV Mechelen aan het forceren, maar Malinwa zit niet bij de pakken. De promovendus heeft zelfs al een vervanger beet. Yannick Thoelen (29) komt over van AA Gent. De doelman zat er in de B-kern op een dood spoor. Vandaag legde Thoelen zijn medische testen af bij Mechelen, nadien werden de handtekeningen gezet. Thoelen zou er een verbintenis voor drie jaar tekenen.

Gianni Bruno naar Essevee

Zulte Waregem heeft zich versterkt met Gianni Bruno (27). De aanvaller was transfervrij na zijn passage bij Cercle Brugge, waar hij vorig seizoen 13 keer raak schoot. Bruno tekent voor drie jaar en trainde vanochtend al mee. Het is nog onduidelijk of de komst van de voormalig jeugdinternational gevolgen heeft voor Saido Berahino. De spits verscheen vandaag gewoon op het oefenveld. L’Équipe pakte gisteren uit dat de 25-jarige spits ging testen bij Nîmes. Essevee viel uit de lucht bij de dat nieuws. Berahino blijft normaal zeker tot zondag. Florian Tardieu tekende voor drie seizoenen bij het Franse Troyes. (VDVJ)

DONE DEAL 🤝⎪Welkom bij #TeamEssevee, Gianni Bruno!



🇮🇹🇧🇪 Italo-Belg

🎯 Aanvaller

🔁 @cercleofficial (transfervrij)

✒️ 3 seizoenen



📎 https://t.co/OXR2AHHtzF pic.twitter.com/dOsF75meP0 SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Trezeguet (ex-Anderlecht en Moeskroen) naar Aston Villa

Aston Villa is bevestigt de transfer van Mahmoud Hassan, beter bekend als Trezeguet. Een bedrag gaf de club niet vrij. Hij komt over van het Turkse Kasimpasa. Daar scoorde hij in twee seizoenen 25 keer in 71 wedstrijden.

De 24-jarige aanvaller speelde ook 11 wedstrijden voor Anderlecht. Hij kon er echter niet scoren en paars-wit leende hem uit aan Moeskroen. Daar lukte het wel, getuige zijn 7 goals in 28 matchen. Daarna verkaste hij naar Turkije.

De Egyptenaar kwam recent nog in actie op de Africa Cup in eigen land. Egypte ging er verrassend onderuit tegen Zuid-Afrika in de achtste finales. Trezeguet kon één keer scoren, tegen Zimbabwe in de groepsfase.

Aston Villa-coach Dean Smith: "We zijn erg enthousiast om met Trez te kunnen werken. Ik heb hem al enkele keren zien spelen en ik zie hem als een geweldige aanwinst voor ons team."

“Hij is het type speler waar we naar op zoek zijn. Hij heeft een directe manier van spelen, is een gesel voor de defensie én scoort veel.”

We've done all the tests and can confirm that @Trezeguet is ready for the @PremierLeague. 👊#WelcomeTrezeguet #AVFC pic.twitter.com/wptANOpEQv Aston Villa(@ AVFCOfficial) link

Esiti rond met PAOK

AA Gent-middenvelder Anderson Esiti heeft een mondeling akkoord met PAOK. De Griekse kampioen deed een bod van 3,5 miljoen euro, maar de Buffalo’s willen de Nigeriaan niet zomaar laten gaan. (ABD)