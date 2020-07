Transfer Talk. Deinze strikt Dutoit - Miangue op weg naar Eupen? - Luckassen blijft wellicht bij Anderlecht Voetbalredactie

03 juli 2020

21u11 2

Deinze strikt doelman William Dutoit

KMSK Deinze, dat zich verzekerde van promotie naar 1B, heeft doelman William Dutoit transfervrij overgenomen van KV Oostende. De 31-jarige Fransman ondertekende een contract voor drie seizoenen, met optie voor een extra jaar.

“Ik zie dit zeker niet als een stap terug, integendeel. Het project van KMSK Deinze en de ambitieuze voorzitter trekt me geweldig aan”, verklaart Dutoit. “Ik wil hier meegroeien met deze club en de droom van 1A mee helpen verwezenlijken. Die uitdaging spreekt me geweldig aan.”

De voorbije drie en een half jaar speelde Dutoit voor KV Oostende, dat hem in januari 2017 overnam van STVV. Voorheen trad hij in de tweede klasse aan bij Boussu Dour en in eigen land bij Belfort en Vesoul.

Miangue op weg naar Eupen ?

Wordt Senna Miangue de derde inkomende transfer bij Eupen, na Amara Baby en doelman Théo Defourny ? Volgens ingewijden ‘Am Kehrweg’ is die kans groot. De 23-jarige ex-jeugdinternational bracht de voorbije twee seizoenen door bij Standard, maar kwam zelden aan spelen toe en kon de Luikse club er niet toe bewegen bij Cagliari de optie (3,5 miljoen euro) te lichten. Het contract van Miangue bij Cagliari loopt nog tot 2022, zodat hij hoogstwaarschijnlijk door Eupen zal gehuurd worden van de Italiaanse Serie A-club.

Als linksback moet Miangue bij de Panda’s de concurrentie aangaan met Silas Gnaka, al werd Nils Schouterden door coach San José ook — met succes — op die positie uitgespeeld. (AR/FKZ)

Luckassen blijft wellicht bij RSCA

Het ziet ernaar uit dat Anderlecht Derrick Luckassen (25) nog een jaar zal huren van PSV. Dat melden betrouwbare Nederlandse media. Er is nog geen akkoord, maar de gesprekken zitten wel in een laatste stadium. Vorig seizoen was Luckassen een betrouwbare pion achterin bij RSCA, tot hij zwaargeblesseerd geraakte aan de knie. Zelf was hij altijd voorstander om in Brussel te blijven, een verkoop was door de financiële beperkingen van paars-wit geen optie.

Sané officieel voorgesteld bij Bayern München

Leroy Sané is officieel gepresenteerd als nieuwe speler van Bayern München. De Duitse recordkampioen plukte de winger weg bij Manchester City voor 49 miljoen. Sané tekende in Beieren een contract tot 2025. De 24-jarige Duitser liet in een eerste reactie op de clubwebsite weten erg gelukkig te zijn. “Bayern is een heel grote club en heeft grote doelen die ik ook heb. Ik verheug me op deze nieuwe uitdaging en kan niet wachten om met mijn nieuwe ploegmaats te trainen.” Bayern-coach Hansi Flick is een oude bekende voor Sané. “Ik ken hem nog van bij de nationale U21, we hebben een goede relatie. Ik wil met Bayern zoveel mogelijk prijzen pakken en in het bijzonder de Champions League.”