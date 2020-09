Transfer Talk. Deal is rond: Chelsea plukt Havertz weg bij Leverkusen - Gent strikt Ghanese winger De voetbalredactie

04 september 2020

23u52 8

Deal is rond: Chelsea plukt Kai Havertz weg bij Bayer Leverkusen

Chelsea heeft zich versterkt met de Duitse international Kai Havertz. De 21-jarige aanvallende middenvelder wordt overgenomen van Bayer Leverkusen en ondertekende op Stamford Bridge een contract voor vijf seizoenen.

De transfer stond al wekenlang in de steigers, maar pas vandaag kwam alles in een stroomversnelling. Havertz mocht plots het trainingskamp van de Duitse nationale elf verlaten om in Engeland zijn transfer te gaan afronden. The Blues zouden nu zeventig miljoen euro betalen en nadien nog eens dertig miljoen euro in schijven, wat van Havertz de duurste zomertransfer tot nu toe maakt - vanwege de coronacrisis is de transfermarkt in heel wat landen nog open tot oktober - en de duurste Duitse voetballer aller tijden.

Het is Chelsea dan ook menens om in Engeland de kloof met Liverpool en Manchester City te dichten. Met de zeventig miljoen euro voor Havertz, staat de teller van The Blues voor deze transferperiode reeds op 214 miljoen euro. Eerder betaalden ze al stevig voor Hakim Ziyech (40 miljoen euro/Ajax), Timo Werner (53 miljoen euro/Leipzig) en Ben Chilwell (50 miljoen euro/Leicester). Onze landgenoot Michy Batshuayi ligt er nog onder contract, maar mag de club verlaten.

Gent strikt Ghanese winger

Osman Bukari (21) is de nieuwste aanwinst van AA Gent. De Ghanese rechtervleugelaanvaller tekende een contract voor drie jaar bij de Buffalo’s. Bukari komt over van AS Trencin, waar hij in 66 matchen 16 keer scoorde en 25 assists afleverde. Met de Ghanese vleugelaanvaller heeft Laszlo Bölöni de mogelijkheid om met vleugelaanvallers te gaan spelen. Anderson Niangbo kan uitgespeeld worden op de linkerflank. (RN)

“Club bood 6 miljoen voor Duits talent”

Club Brugge heeft met de 21-jarige Linton Maina een jong Duits talent op de radar. De vleugelspits van Duits tweedeklasser Hannover is één van de mogelijke vervangers indien Dennis en/of Diatta blauw-zwart in september verlaten. Volgens de Duitse krant ‘Bild’ zou Club al een bod van 6 miljoen euro hebben uitgebracht. Het meent dat Hannover aanvankelijk 10 miljoen wou voor Maina, een bedrag dat intussen werd bijgesteld naar 6 tot 8 miljoen. Maina, die naast een Duits ook een Keniaans paspoort bezit, was dit seizoen goed voor twee goals en zeven assists in 24 wedstrijden. De jongste twee seizoenen stond hij meermaals opzij met blessures, geen pluspunt als Club straks effectief doorduwt voor de vleugelspits. (TTV/NP)

Atalanta trekt Russische international Miranchuk aan

Atalanta Bergamo heeft zich versterkt met de 24-jarige Russische international Aleksei Miranchuk, die overkomt van Lokomotiv Moskou, zo maakte de club vrijdag bekend. Hij ondertekent er een contract voor vijf seizoenen.

Atalanta betaalde ongeveer 14,5 miljoen euro voor Miranchuk. De aanvallende middenvelder maakte in 25 interlands 5 doelpunten.

Atalanta, afgelopen seizoen kwartfinalist in de Champions League, verkocht eerder deze week onze landgenoot Timothy Castagne aan Leicester City.

Il post che stavate aspettando 😎 добро пожаловать, Aleksej #Miranchuk! 🇷🇺👋🏼



The post you've been waiting for 😉 #WelcomeMiranchuk! 🖤💙

⠀#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/ylRCOfv27R Atalanta B.C.(@ Atalanta_BC) link