Transfer Talk. De Witte weg bij KV Mechelen - Keert Robben terug naar Nederland?

22 mei 2019

De Witte weg bij Mechelen

Clubicoon Seth De Witte (31) zegt KV Mechelen na negen seizoenen vaarwel. De aanvoerder van de bekerwinnaar zag de onderhandelingen over een nieuw contact definitief stopgezet. Malinwa deed De Witte wel een nieuw voorstel, maar aan verminderde financiële voorwaarden. Beide partijen kwamen er niet uit en De Witte kan nu dus op zoek naar een nieuwe club. In totaal speelde hij 238 wedstrijden, waarin hij 26 keer scoorde en zes assists gaf. Dit seizoen nam hij in schoonheid afscheid van Malinwa door de titel in 1B te pakken en de Beker van België te winnen. (ABD)

Dortmund stelt tweede aanwinst van de dag voor: Julian Brandt

Na Thorgan Hazard eerder op de dag, stelde Borussia Dortmund met Julian Brandt in de namiddag een tweede versterking voor volgend seizoen voor. De 23-jarige Duitse international komt over van Bayer Leverkusen en verbond zich tot 30 juni 2024 aan de vicekampioen.

“Ik ben iemand die beslissingen neemt met een buikgevoel en voor wie het belangrijk is om me ergens goed te voelen”, zegt de nieuweling op de clubwebsite van Dortmund. “Één van de belangrijkste redenen voor mijn keuze is dat BVB vorig seizoen de titel net heeft gemist, dus is er ruimte voor verbetering. Waardoor ik ook mezelf verder kan ontwikkelen, maar de teambelangen blijven voorop staan. Ik ben erg enthousiast om de andere spelers te ontmoeten en kijk er enorm naar uit.”

Brandt debuteerde al op zeventienjarige leeftijd in de Bundesliga en speelde 165 wedstrijden in de competitie. De winger trof 34 keer raak en lukte 41 assists. Met Bayer Leverkusen kon de Bremenaar ook al vijftien keer van het kampioenenbal proeven.

Aritz Aduriz (38) jaar langer bij Athletic Bilbao

De Baskische spits Aritz Aduriz heeft een verbeterd contract getekend bij zijn club Athletic Bilbao. Hij verlengde vanmorgen tot 2020.

Aduriz staat voor zijn twaalfde seizoen bij de Basken. De 38-jarige spits is met 171 doelpunten de zesde topschutter aller tijden van de club.

Nederlandse interesse voor Arjen Robben

Nu Arjen Robben Bayern München heeft uitgezwaaid na zijn achtste Duitse landstitel, gonst het van de geruchten over zijn toekomst. Het is nog niet duidelijk of de Nederlander stopt of zich in een nieuw voetbalavontuur stort. In een interview met NOS liet de flankaanvaller alvast verstaan dat stoppen “de veiligste optie is.”

Wanneer de reporter polst naar interesse van PSV, de club waar Robben van 2002 tot 2004 speelde, komt de Nederlander aanvankelijk maar moeilijk uit zijn woorden. Hij lijkt zich te gaan verspreken, maar herpakt zich dan: “Ik ga nu niet concreet over clubs spreken. Maar er is interesse vanuit Nederland, en ook van buitenlandse clubs.”

Robben maakt deze of volgende week zijn toekomstplan bekend.

Thorgan Hazard officieel naar Borussia Dortmund

De overgang is officieel: Thorgan Hazard (26) trekt van het ene Borussia naar het andere. Van Mönchengladbach naar vice-kampioen Dortmund. Hij wordt er ploegmaat van collega-Rode Duivel Axel Witsel.

Timothy Castagne naar Napoli?

Een miljoenentransfer wenkt voor een Rode ­Duivel. Timothy Castagne (23) wordt mogelijk ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli. In Zuid-Italië zou er volgens Italiaanse bronnen een vijfjarig contract en netto­salaris van 1,5 miljoen euro klaarliggen. Met Atalanta is er nog geen akkoord en de speler houdt alle opties open. Ook Premier Leagueclubs volgen zijn situatie.

