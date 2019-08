Transfer Talk. De Ridder op weg naar STVV - Kortrijk dicht bij Everton-belofte Voetbalredactie

24 augustus 2019

08u24

0

Kortrijk dicht bij Everton-belofte

De huur van de Schotse Everton-belofte Fraser Hornby is in de maak. De spits bezocht KV Kortrijk, praatte er met Vanderhaeghe en heeft zin in een transfer. Ook de clubs zijn het eens zodat de zaak kan worden afgerond. Hornby werd met de beloften van Everton kampioen van de Premier League 2. (ESK)

De Ridder op weg naar STVV

Steve De Ridder (32) staat dicht bij een overgang naar STVV. Op Stayen ligt een contract voor 2 jaar klaar voor de middenvelder van Lokeren. Verwacht wordt dat de deal eerstdaags afgerond wordt. Op Daknam was er al even geen plaats meer voor De Ridder (sinds vorige week in de B-kern) en zijn ze dus blij dat hij van de payroll verdwijnt. STVV betaalt geen transfersom. (MVS)

RWDM wil Vanderbiest als hoofdcoach

RWDM toont verregaande interesse om Fred Vanderbiest (41) aan te trekken als nieuwe hoofdcoach. De eerste amateurclub deed de assistent-trainer van KV Mechelen al twee voorstellen, maar Vanderbiest heeft naar verluidt weinig zin in een nieuw avontuur als T1. KV Mechelen wil hem ook niet laten gaan. (ABD)

Twee nieuwe verdedigers voor Roeselare

KSV Roeselare heeft vrijdag de inkomende transfers van twee nieuwe verdedigers aangekondigd. Siemen Voet, een negentienjarige centrale verdediger, wordt voor een seizoen gehuurd van Club Brugge. De Mauritiaanse linksback Harouna Sy komt over van de Franse tweedeklasser Red Star en tekende voor één jaar op Schiervelde.

Voet maakte de volledige voorbereiding mee met de hoofdmacht van Club Brugge. De Oost-Vlaming speelt al zijn volledige carrière voor blauw-zwart, dat de rijzige verdediger in juli voor twee seizoenen vastlegde.

De 23-jarige Sy speelde de voorbije twee seizoenen in de Ligue 2. Met Red Star uit Parijs was de Frans-Mauritiaanse linksback actief in 53 wedstrijden. Sy is zaterdag meteen speelgerechtigd voor de bekerwedstrijd in en tegen Seraing.

