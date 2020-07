Transfer Talk. De Medina versterkt Duitse promovendus - Kalou trekt naar Braziliaanse club Botafogo Redactie

10 juli 2020

15u12

Bron: Belga, eigen berichtgeving 2

Nathan de Medina verlaat Moeskroen voor promovendus Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld, dat volgend seizoen aantreedt in de Bundesliga, heeft Nathan de Medina (22) transfervrij aangetrokken. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot 2023. De verdediger was einde contract bij Excel Moeskroen.

De Medina speelde afgelopen seizoen 22 competitiewedstrijden onder Bernd Hollerbach, nadat hij het seizoen voordien nauwelijks aan de bak kwam onder Bernd Storck. De verdediger is een jeugdproduct van RSC Anderlecht, dat hem in 2017 naar Moeskroen liet vertrekken.

“Nathan is een atletische speler die sterk is in de duels”, verheugt coach Uwe Neuhaus zich over de komst van de jonge Belg. “Hij kan op meerdere posities ingezet worden. We voorzien voor hem een rol als rechtsachter, want ook in aanvallend opzicht kan hij ons spel veel kwaliteit bijbrengen.”

Herzlich Willkommen in Bielefeld, Nathan de Medina! 😊

Der 22-jährige Belgier wechselt ablösefrei vom Erstligisten Royal Excel Mouscron nach Ostwestfalen und hat bis 2023 unterschrieben.

Hier geht's zur Meldung:https://t.co/PDCzHCXVVJ#immerdabei pic.twitter.com/3skzsF3hyf DSC ArminiaBielefeld(@ arminia) link

Kalou trekt naar Braziliaanse club Botafogo

De Ivoriaanse international Salomon Kalou (34) trekt transfervrij naar de Braziliaanse club Botafogo. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot eind 2021. Dat heeft de club uit Rio de Janeiro aangekondigd.

De aanvaller, die 97 caps achter zijn naam heeft voor Ivoorkust, was einde contract bij Hertha Berlijn. Hij speelde sinds de zomer van 2014 voor de Bundesliga-club. Feyenoord haalde in 2003 de toen 18-jarige Kalou naar Europa. In 2006 ruilde hij de Rotterdamse club voor Chelsea, waarmee hij in 2012 de Champions League won. Ook staan er een Engelse titel, vier FA Cups en één League Cup op zijn palmares. Tussen 2012 en 2014 verdedigde Kalou de kleuren van Lille.

Afgelopen seizoen speelde Kalou amper vijf wedstrijden in de Bundesliga. Begin mei werd hij geschorst door Hertha Berlijn nadat hij in een Facebookvideo had getoond dat hij de maatregelen tegen het coronavirus niet respecteerde.

Jeugdinternational van Club naar NEC

Club Brugge ziet de 18-jarige jeugdinternational Mathias De Wolf naar NEC Nijmegen trekken. De middenvelder, die vorig seizoen vier keer scoorde in de Youth League, tekende een contract voor drie seizoenen. (TTV)

🔝 | Mathias de Wolf tekent zijn contract tot 2023! 💪🏼



De komende drie seizoenen is Mathias Rood, Groen en Zwart! ❤️💚🖤



Gefeliciteerd, Mathias!#MATHIAS2023 pic.twitter.com/8cDrf7V1a5 N.E.C. Nijmegen(@ necnijmegen) link