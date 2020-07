Transfer Talk. De Bock officieel van Zulte Waregem - Lille bevestigt vertrek Osimhen - KVO haalt tweede jonge Duitser Voetbalredactie

16 juli 2020

22u31 1

De Bock officieel naar Essevee

Het ging al even in de lucht, maar het is nu ook officieel. Laurens De Bock speelt volgend seizoen in de rood-groene kleuren van Essevee. De 27-jarige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van het Engelse Leeds, met een optie tot aankoop.

“Wij hebben een goede deal met Leeds kunnen afsluiten en we verwachten dat hij zich snel integreert en terug zijn beste niveau kan halen”, vertelt CEO Eddy Cordier op de clubwebsite. “Met de komst van Laurens kiezen we voor heel wat ervaring en hij kent de Belgische competitie door en door. De Bock speelde in het verleden voor Lokeren, Club Brugge en Oostende.

𝑾𝒆𝒍𝒌𝒐𝒎 𝑳𝒂𝒖𝒓𝒆𝒏𝒔! 💪https://t.co/PBmdmppqpU SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Lille bevestigt vertrek Osimhen: “Jammer dat we hem zien gaan”

Lille heeft bevestigd dat het afscheid van Victor Osimhen aanstaande is. De gewezen spits van Charleroi is op weg naar Napoli. “We zijn bezig met de laatste details van de transfer”, vertelde Marc Ingla, algemeen directeur van Lille. “Er is interesse van andere clubs, maar de speler heeft zijn keuze gemaakt. Het is jammer dat we hem zien gaan, maar zo gaat het.”

Volgens L’Équipe trekt de Nigeriaanse spits voor 81 miljoen naar Napoli. De kans is wel groter dat dit een bedrag van 50 miljoen euro wordt, plus de Algerijn Adam Ounas. De aanvallende middenvelder zou dan de omgekeerde beweging maken. Maar sowieso gaat een percentage van de deal richting Sporting Charleroi toe.

Geel toont ambitie met twee ervaren versterkingen

Een opvallende transfer in de lagere regionen van ons voetbal. Oude bekende Sherjill MacDonald (35), bekend van passages bij Anderlecht, Heracles, Hamburg, West Brom, Germinal Beerschot en Westerlo gaat aan de slag bij ASV Geel (2de Nationale B). MacDonald scoorde vorig seizoen nog tegen Geel in de voorbereiding. De Nederlander maakt de overstap van eerste provincialer KFC Lille.

Buya naar China?

Het ziet er naar uit dat het huwelijk tussen STVV en spits Buya Turay ten einde is. Op Stayen liep naar verluidt een riant bod binnen van een niet nader genoemde Chinese club, een bod dat op luisterbereidheid kan rekenen, zowel van de club als van de speler. Buya is een spits uit Sierra Leone die STVV na een conflict met Brys uitleende aan Djugardens in Zweden. Daar schreef Buya de titel van topscorer, kampioen en Gouden Schoen bij op zijn palmares. (FKS)

Nog een jonge Duitser naar KVO

Met Frederik Jäkel haalde KV Oostende maandag een eerste jonge Duitser op bij RB Leipzig, vandaag komt daar een tweede bij. De 20-jarige Nick Bätzner vertoefde gisteren de ganse dag op de Schorre en zette vandaag zijn handtekeningen onder een contract van drie jaar plus optie. De offensieve middenvelder komt over van de U19 van VfB Stuttgart, waar één van de assistenten van hoofdtrainer Alexander Blessin eerder aan de slag was. “De Belgische competitie is het ideale platform voor jonge spelers om zich te ontwikkelen”, reageert de aanwinst. “Zeker bij KVO krijgen jonge spelers volop kansen. Bovendien kent de trainer mij en wou hij mij er absoluut bijhebben. Zijn aanwezigheid speelde een grote rol om naar hier te komen want het doet deugd om zo veel vertrouwen te krijgen. Ik kijk ernaar uit om hier mijn avontuur te starten en hopelijk kan ik de club veel assists en plezier schenken.”

Met Tom Krauss is er nog een derde jonge Duitser onderweg. De 19-jarige defensieve middenvelder maakt straks wellicht de overstap van RB Leipzig naar KV Oostende. De Duitser vierde op de laatste speeldag zijn debuut voor Leipzig tegen Augsburg en zal net als Jäkel gehuurd worden. Dit jaar verlengde hij zijn contract tot 2025.

Na Frederik Jäkel kiest nu nog een Duitse jeugdinternational voor KVO. Middenvelder Nick Bätzner komt over van @VfB en tekent voor 3 seizoenen. "Ik ben ervan overtuigd dat hij over enkele jaren het mooie weer maakt in een topcompetitie," aldus @GGanaye . pic.twitter.com/F788z3XPoV KV Oostende(@ kvoostende) link

Eupen onderhandelt verder om Brüls over te nemen

Eupen heeft met Christian Brüls een nieuwe versterking op het oog. Er wordt verder onderhandeld om de 31-jarige middenvelder over te nemen van Westerlo. Hij was eerder al tussen 2005 en 2008 én in 2017 aan het werk bij de Panda’s. (AR)

Westerlo gaat langer door met centrale verdediger Noël Soumah

De Senegalese centrale verdediger Noël Soumah blijft KVC Westerlo ook de twee komende seizoenen trouw. Dat hebben de Kemphanen donderdag via Twitter gemeld.

De 25-jarige Soumah voetbalt sinds de winter van 2018 bij Westerlo. Het eerste halfjaar op huurbasis van AA Gent, nadien maakte hij de definitieve overstap. Soumah voetbalt sinds begin 2013 in België. Eerst was hij in de hoofdstad aan de slag bij Brussels en White Star. In 2016 verliet de Senegalese verdediger White Star, dat wel kampioen werd in tweede klasse maar geen proflicentie kreeg, en tekende bij AA Gent. Veel plezier beleefde Soumah niet aan die knappe transfer, want hij kwam niet aan spelen toe bij de Buffalo’s. De verdediger kampt met een hartafwijking.

Arsenal leent verdediger Mavropanos aan Stuttgart uit

Arsenal leent de 22-jarige Griekse verdediger Konstantinos Mavropanos tot het einde van komend seizoen uit aan de Duitse eersteklasser Stuttgart, zo maakten beide clubs donderdag bekend. De belofteninternational was het voorbije halfjaar bij FC Nürnberg aan de slag, in de Duitse tweede klasse. Daar dwong Stuttgart afgelopen seizoen de promotie naar de hoogste afdeling af.

Schoonbaert ruilt Club voor Waasland-Beveren

De 20-jarige Brendan Schoonbaert gaat aan de slag bij Waasland-Beveren. Club Brugge stalde het jeugdproduct vorig seizoen eerst bij Lommel en vervolgens bij Deinze. De centrale verdediger ging vorige zomer nog mee op stage naar Garderen, maar verlaat blauw-zwart nu definitief. (TTV)