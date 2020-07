Transfer Talk. De Bock bijna rond met Essevee - Saelemaekers definitief naar Milan De voetbalredactie

01 juli 2020

AC Milan licht aankoopoptie Alexis Saelemaekers

AC Milan neemt Alexis Saelemaekers definitief over van RSC Anderlecht. Dat maakte de Italiaanse eersteklasser woensdag bekend. De 21-jarige middenvelder tekende een contract voor vier seizoenen, tot 30 juni 2024.

Sinds januari werd Saelemakers door Milan al gehuurd van zijn jeugdclub Anderlecht, nu beslisten “I Rossoneri” om ook de aankoopoptie te lichten.

Arsenal legt toptalent Bukayo Saka (18) langer vast

Arsenal heeft zijn jonge winger Bukayo Saka een nieuw en verbeterd contract gegeven. Dat bevestigen de Gunners woensdag op hun website.

Saka debuteerde in november 2018 in de eerste ploeg van Arsenal tijdens een Europa Leagueduel tegen het Oekraïense Vorskla. Zijn Premier Leaguedebuut maakte hij enkele weken later tegen Fulham, op 17-jarige leeftijd.

Dit seizoen is het jeugdproduct van Arsenal uitgegroeid tot een vaste waarde bij de rood-witten. In 33 wedstrijden komt hij aan drie goals en tien assists. Het is van Cesc Fabregas (2006-2007) geleden dat een tiener dubbele cijfers haalde in het Arsenalshirt. “Bukayo is een getalenteerde en intelligente jonge speler”, zegt coach Mikel Arteta. “Hij maakte indruk op mij met zijn werkethiek en zijn houding om te leren en zich aan te passen. Dat heeft zich vertaald in zijn prestaties.”

Miranda terug naar FC Barcelona

FC Barcelona roept Juan Miranda terug naar Camp Nou. De 20-jarige linksachter kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Schalke 04, maar die overeenkomst wordt na onderling overleg tussen de clubs niet verlengd. Miranda speelde afgelopen seizoen twaalf wedstrijden voor Schalke. In de laatste zes competitieduels was de jonge Spanjaard een basisspeler. In het seizoen 2018-2019 debuteerde Miranda in het eerste elftal van Barça tijdens een duel om de Copa del Rey. Hij speelde toen ook een volledige Champions Leaguewedstrijd tegen Tottenham.

Schalke behoudt ondanks negatieve recordreeks vertrouwen in coach Wagner

Schalke 04 is ondanks een dramatische terugronde met zestien wedstrijden op rij zonder zege niet van plan een coachwissel door te voeren. Sportief directeur Jochen Schneider liet weten dat het bestuur het vertrouwen behoudt in David Wagner en zijn team.

“We zullen hier door komen”, verzekerde Schneider, die voor de zwakke reeks (een negatief clubrecord) verwees naar het grote aantal blessures. Schalke, de ploeg van Benito Raman, stond in de wintermaanden top vijf maar sloot het seizoen af op de twaalfde plaats. “Voor de grote blessurelast, toen David Wagner nog de meeste spelers ter beschikking had, speelden wij aantrekkelijk voetbal”, aldus Schneider. “Wij behouden het totale vertrouwen in hem.”

Ongetwijfeld speelt ook mee dat de club uit Gelsenkirchen financieel zware tijden beleeft. Er zou een put zijn van zo’n 200 miljoen euro. Dat is deels de erfenis van voorzitter Clemens Tönnies, die dinsdag na negentien jaar in functie de handdoek gooide. De man is in Duitsland ook omstreden vanwege een massale uitbraak van het nieuwe coronavirus in een van zijn vleesbedrijven.

Bayern München legt jonge Fransman Kouassi (PSG) vast

Bayern München heeft de 18-jarige Fransman Tanguy Nianzou Kouassi aangetrokken. De jeugdinternational komt transfervrij over van PSG en ondertekende bij de Duitse kampioen een contract tot 30 juni 2024.

Kouassi is een centrale verdediger die op meerdere posities inzetbaar is. Naast de Franse nationaliteit heeft hij ook een Ivoriaans paspoort. Afgelopen seizoen kwam de youngster dertien keer in actie voor PSG, waaronder als basisspeler in het Champions Leagueduel tegen Galatasaray. In de wedstrijden tegen Club Brugge was de Fransman er niet bij.

“We zijn heel blij dat we Tanguy Nianzou Kouassi naar FC Bayern kunnen halen”, zegt sportief directeur Hasan Salihamidzic. “In onze ogen is hij een van de grootste talenten in Europa. Zijn beste positie is centrale verdediger, maar hij kan op verschillende posities uit de voeten. Wij zijn zeker dat hij een grote carrière zal maken en een absolute versterking is.”

De Bock bijna rond met Zulte Waregem

Laurens De Bock (27) zat gisteren samen met de sportieve leiding van Zulte Waregem en de gesprekken gaan de goede richting uit. De linksachter werd in januari 2018 na bijna 250 matchen voor Club Brugge voor 1,7 miljoen verkocht aan de Britse tweedeklasser Leeds United, dat hem uitleende aan KV Oostende, Sunderland en ADO Den Haag. Zijn contract bij Leeds loopt nog twee seizoenen.

Robert Mühren (31) zal ook komend seizoen bij SC Cambuur spelen. Zulte Waregem rondt eerstdaags de overgang af.

Broer Dendoncker naar Brighton

De Premier League heeft niet langer één, maar twee Dendonckers. Lars (19), broer van Rode Duivel Leander Dendoncker (25), heeft een tweejarige overeenkomst (+ optie op extra seizoen) getekend bij Brighton. De defensief ingestelde Dendoncker was einde contract bij Club Brugge. Leuk detail: ook Leanders Wolverhampton was gecharmeerd door de jeugdinternational - net als Celtic en enkele Nederlandse clubs - maar uiteindelijk was Brighton het meest concreet. De West-Vlaming start er bij de U23. (NP)