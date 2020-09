Transfer Talk. Davino Verhulst trekt naar Griekse promovendus - Wolves betalen 40 miljoen euro voor 18-jarige De voetbalredactie

05 september 2020

Spaanse doelman Sergio Rico blijft dan toch bij PSG

Doelman Sergio Rico nam vorige maand na de verloren finale van de Champions League tegen Bayern München (0-1) afscheid van Paris Saint-Germain, maar de Spanjaard keert nu op zijn stappen terug. De Franse kampioen heeft Rico overgenomen van Sevilla. Afgelopen seizoen speelde de keeper, die nu in Parijs tot 2024 onder contract ligt, op huurbasis voor PSG.

De pas 27-jarige Spanjaard fungeerde bij de Franse kampioen als reservekeeper achter Keylor Navas. Rico speelde twee wedstrijden in de Franse competitie en drie in de Champions League. Hij kwam de geblesseerd uitgevallen Navas vervangen tijdens de kwartfinale van de Champions League tegen Atalanta (2-1) en stond ook onder de lat in de halve finale tegen RB Leipzig (3-0).

In de eindstrijd tegen Bayern München zat Rico weer op de bank, omdat de Costa Ricaanse nummer 1 van PSG was hersteld. Rico won in 2015 en 2016 met Sevilla de Europa League.

Wolverhampton trekt geldbuidel open voor Fabio Silva

Wolverhampton Wanderers heeft de 18-jarige Fabio Silva overgenomen van FC Porto. Dat heeft de club van Leander Dendoncker zaterdag bekendgemaakt. Met de overgang zou een bedrag van 35 miljoen pond (bijna 40 miljoen euro) gemoeid zijn, nooit eerder besteedden de Wolves meer geld aan een speler.

De Portugese spits, de jongste speler ooit die voor FC Porto in competitie aantrad, ondertekende een vijfjarig contract. In augustus 2019 maakte hij zijn debuut voor Porto toen hij 17 jaar en 22 dagen oud was.

“Onze scouts hebben Fabio gevolgd sinds hij voor de U16 van Portugal speelde”, stelt Wolves-voorzitter Jeff Shi. “Ze vinden dat hij de beste nummer negen in Europa is in zijn leeftijdscategorie.”

Silva lost Raul Jimenez af als duurste speler van de Wolves. Die werd in 2019 van Benfica overgenomen voor 30 miljoen pond.

Davino Verhulst trekt naar Griekse promovendus

Davino Verhulst (32, ex-Genk, STVV, Lokeren) tekende zonet voor 1 seizoen bij het Griekse Apollon Smyrna, promovendus in de hoogste klasse. De doelman zat sinds het faillissement van Lokeren zonder ploeg.

Eerder speelde Verhulst ook al bij Beveren, Genk, Willem II en STVV. De doelman stond al sinds 2013 onder contract bij Lokeren.

Braziliaanse middenvelder Allan ruilt Napoli voor Everton

De Braziliaanse middenvelder Allan ruilt Napoli voor Everton. De 29-jarige Allan heeft een contract voor drie jaar ondertekend.

Allan, voluit Allan Marques Loureiro, kwam sinds 2015 uit voor de Italiaanse club en scoorde in die periode elf keer. De middenvelder speelde negen keer in het Braziliaanse nationale elftal en maakte deel uit van de ploeg die in 2019 de Copa América veroverde. Everton en Napoli maakten geen details over de transfer bekend maar volgens Britse media betaalt de club uit de Premier League ongeveer 25 miljoen Britse pond (28 miljoen euro) aan Napoli.

Juventus leent Cristian Romero uit aan Atalanta

De Argentijnse verdediger Cristian Romero voetbalt komend seizoen bij Atalanta. De club uit Bergamo huurt de 22-jarige Romero voor twee jaar van Juventus, met een optie tot koop.

Juventus betaalde vorig jaar 26 miljoen euro om Romero over te nemen van Genoa, maar verhuurde hem meteen de rest van het seizoen aan die club.

Atalanta zag afgelopen week Timothy Castagne vertrekken. De Rode Duivel gaat bij Leicester City aan de slag.