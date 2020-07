Transfer Talk. Dante Vanzeir naar Union - Moeskroen haalt versterking - Man City haalt Nathan Aké voor 45 miljoen euro Redactie

30 juli 2020

18u16 4

Union strikt Dante Vanzeir

1B-club Union heeft donderdag de komst van aanvaller Dante Vanzeir bekendgemaakt. De 22-jarige Limburger komt definitief over van Racing Genk en ondertekende in de hoofdstad een contract voor drie seizoenen, met optie op nog een extra jaar.

Bij Genk kwam Vanzeir, mede door twee kruisbandblessures, nooit verder dan negen officiële duels. Hij scoorde vorig seizoen wel voor Genk in de Supercup (3-0 winst tegen Mechelen). De Limburgers leenden hem de voorbije twee seizoenen achtereenvolgens uit aan Beerschot (in 1B) en KV Mechelen (in 1A). Het voorbije seizoen bij Mechelen werd geen voltreffer met drie goals in zeventien competitieduels. De aanvaller was meestal geen basisspeler bij de ploeg van coach Wouter Vrancken.

Vanzeir is momenteel belofteninternational. In 2015 werd hij met de Belgische U17 knap derde op het WK in Chili.

Moeskroen huurt Nlandu van Lille

Nog een inkomende transfer voor Moeskroen. De Henegouwers huren Darly Nlandu (20) van moederclub Lille. De Frans-Congolese winger doorliep de jeugdreeksen bij Lille en moet nu ervaring opdoen bij Moeskroen.

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝘿𝙖𝙧𝙡𝙮 ! 👋🏼 https://t.co/bOMoiUSPUn Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Nathan Aké en Ferran Torres naar Manchester City

Manchester City versterkt het verdedigende compartiment met de Nederlander Nathan Aké. De Citizens betalen net geen 45 miljoen aan Bournemouth voor de 25-jarige linkspoot. Die transfer wil meteen ook zeggen dat de naam van Jan Vertonghen geschrapt kan worden bij City. De Rode Duivel (33) stond op een van de lijstjes in het Etihad als linksbenige opportuniteit, maar daar kozen ze dus voor een jonger (en duurder) alternatief.

City zit niet stil, want ook de Spanjaard Ferran Torres staat op het punt te tekenen in het Etihad. De 20-jarige winger komt voor 25 miljoen euro over van Valencia, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. Voor Torres ligt een contract van vijf jaar klaar.

Union strikt Anthony Moris en Loïc Lapoussin

Union versterkt de rangen met de Luxemburgse doelman Anthony Moris (30) en de Franse aanvaller Loïc Lapoussin (24), zo maakte de 1B-club bekend. Moris ondertekende een contract voor drie seizoenen, Lapoussin zette zijn krabbel onder een verbintenis voor een jaar. Beide spelers trainden al enkele weken mee bij de Brusselse traditieclub. Ze speelden vorig seizoen alletwee voor Virton. Moris heeft ook een verleden bij onder meer Standard, STVV en Mechelen.

Mechelen laat Lemoine naar Lommel gaan

Behoudens verrassingen tekent Laurent Lemoine (22) vandaag bij Lommel. De centrale verdediger, die nog één jaar contract had, zoekt speelkansen. Ook Union en OHL toonden interesse. (ABD)

Nice huurt Lopes van Sevilla

OGC Nice neemt middenvelder Rony Lopes op huurbasis over van FC Sevilla. Dat maakte de Zuid-Franse club woensdag bekend. Nice bedong bij Sevilla ook een aankoopoptie voor de 24-jarige Portugees.

Voor Lopes volgt komend seizoen zo een terugkeer naar de Ligue 1. Eerder kwam hij in de Franse hoogste voetbalklasse uit voor Lille en Monaco. Nice-coach Patrick Vieira is geen onbekende voor de in Brazilië geboren Portugees. De Fransman was in het verleden al de coach van Lopes bij de beloften van Manchester City.

Lopes kwam in Frankrijk eerder tot 125 officiële duels op het hogste niveau, waarin hij 26 keer scoorde en 17 assists gaf. Vorig seizoen moest de tweevoudig Portugees international genoegen nemen met vijftien optredens in de hoofdmacht van Sevilla.

Veltman trekt naar Brighton

Brighton heeft zich woensdag verzekerd van de diensten van Joel Veltman. De 28-jarige verdediger ondertekende bij de club van Rode Duivel Leandro Trossard een overeenkomst voor drie seizoenen. Het is voor de 21-voudig Nederlands international een afscheid na negentien jaar bij Ajax.

Veltman, een jeugdspeler van de Ajacieden, kwam sinds zijn debuut in het eerste elftal in 2012 tot 246 officiële duels bij de Amsterdammers. Hij behaalde er vier landstitels en was in Europees verband goed voor een finaleplaats in de Europa League en een halvefinaleplaats in de Champions League.

Brighton beëindigde de Premier League vorig weekend als vijftiende. Naast Trossard telt het team met Mathew Ryan (ex-Club Brugge) en José Izquierdo (ex-Club Brugge) nog twee oude bekenden uit de Jupiler Pro League in haar rangen. Ook Percy Tau, vorig seizoen uitgeleend aan Club Brugge, staat onder contract in de Britse kuststad.

✍️ Albion have today completed the signing of defender Joel Veltman from @AFCAjax!#BHAFC 🔵⚪️ Brighton & Hove Albion(@ OfficialBHAFC) link

Eupen mikt op Nederlandse spits

AS Eupen heeft nood aan een centrumspits, ter vervanging van de Bosniër Smail Prevljak van wie de optie bij R.B. Salzburg niet werd gelicht. In beeld voor die positie: de 23-jarige Nederlander van Senegalese afkomst Sylla Sow die bij RKC Waalwijk nog een contract heeft tot juni 2021. (AR)