Transfer Talk. Dani Alves (36) vertrekt bij PSG

23 juni 2019

Dani Alves weg bij PSG

Dani Alves vertrekt bij Paris Saint-Germain. Dat liet de 36-jarige rechtsback weten na de 5-0-zege van Brazilië tegen Peru in de Copa America. Alves speelde de afgelopen twee seizoenen voor PSG en veroverde evenveel keer de landstitel met de Parijse topclub. De Braziliaan, die voordien uitkwam voor FC Sevilla, FC Barcelona en Juventus, liet open waar zijn toekomst ligt. Bij PSG was Alves een concurrent van Thomas Meunier. Begin juni liet de Rode Duivel optekenen dat hij de intentie heeft om zijn contract tot eind volgend seizoen bij PSG uit te doen. “Ik wil mijn contract uitdoen, als er geen verlenging komt. De beslissing ligt in hun handen, maar ik wil graag in Parijs blijven”, zei Meunier toen.