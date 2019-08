Transfer Talk. Courtois-concurrent Navas wil weg uit Madrid - “Monaco denkt aan Dennis” - Genk maakt transfer Onuachu officieel De voetbalredactie

22 augustus 2019

20u11 4

Genk maakt transfer Onuachu officieel

Alle handtekeningen zijn gezet. Paul Onuachu is de nieuwe spits van Racing Genk, hij zetten zijn krabbel onder een verbintenis tot 2024. De landskampioen haalt de aanvaller weg bij FC Midtjylland voor 6 miljoen euro, de helft van de initiële vraagprijs. De transfersom kan mits een aantal bonusconstructies nog kan oplopen tot 7 miljoen. Een koopje in vergelijking met de oorspronkelijke vraagprijs. Dat Onuachu absoluut naar Genk wilde komen én bovendien in zijn laatste contractjaar zat, speelde ongetwijfeld in de kaarten van Genk.

Met Onuachu, vorig seizoen goed voor 22 goals en 6 assists in 40 wedstrijden voor de Deense vicekampioen, haalt Genk ook een profiel in huis dat het nog niet had. Odey en Samatta zijn spitsen die het vooral moeten hebben van de ruimte. Onuachu is een kopbalsterke targetsptis die zich, zeker gezien zijn lengte, ook makkelijk laat betrekken in het combinatievoetbal. Met Onuachu als breekijzer beschikt Felice Mazzu over een extra wapen in zijn arsenaal om het slot in moeilijke wedstrijdomstandigheden open te breken. Daarmee is het huiswerk wat de inkomende transfers betreft bij Genk ook helemaal afgerond, ervan uitgaande dat Samatta blijft. Vertrekt de Tanzaniaan alsnog, dan wil Genk nog een extra offensieve kracht aantrekken. (KDZ)

Amrabat uitgeleend aan Hellas Verona

De gesprekken liepen al langer, maar nu is het ook officieel. Sofyan Amrabat wordt tot eind dit seizoen uitgeleend aan Serie A-promovendus Hellas Verona. Een win-win voor alle partijen, want de middenvelder moest zich onder Clement tevreden stellen met een rol als invaller. Bovendien is het voor Amrabat, die een jaar geleden voor 2 miljoen euro overkwam van Feyenoord, een mooie kans om in een topcompetitie te spelen.

Oxlade-Chamberlain blijft Liverpool trouw

Alex Oxlade-Chamberlain heeft zijn toekomst voorlopig aan Liverpool verbonden. Volgens de winnaar van de Champions League heeft de 26-jarige middenvelder zijn handtekening gezet onder een contract voor lange tijd.

Engelse media weten te melden dat Oxlade-Chamberlain tot de zomer van 2023 is vastgelegd. De Brit kwam twee jaar geleden voor 38 miljoen euro over van Arsenal. Dat plukte hem in 2011 weg bij zijn jeugdclub Southampton.

Keylor Navas wil weg

Zidane liet het ze van bij de start van het seizoen al weten: Thibaut Courtois is zijn nummer één, Keylor Navas nummer twee. Ondanks dat onze landgenoot er zeven om de oren kreeg in een oefenduel tegen Atlético en Navas het goed deed in de kansen die hij kreeg in de voorbereiding. En in Vigo, op de openingsspeeldag waar Real met 1-3, speelde Courtois prima. De Costa Ricaan geeft zich nu definitief gewonnen en ziet het meteen niet zitten om nog eens een seizoen lang tweede viool te spelen. Opnieuw liet hij de club weten te willen vertrekken. PSG lijkt net als eerder deze zomer een optie, nadat de Parijse trots in het dossier-Neymar vorige week zowel al naar Courtois als Navas gepolst heeft (lees daar hier alles over). Nadeel: Navas is een dure vogel. Er plakt nog een transferprijs op zijn hoofd en ook zijn looneisen zijn niet min. Real is alvast op zoek naar een ervaren opvolger voor Navas op korte termijn. In de toekomst moet de Oekraïener Andriy Lunin, dit seizoen uitgeleend aan Valladolid, immers de doublure van Courtois worden en de strijd met de Rode Duivel aangaan.

Kubo op op huurbasis naar Mallorca

De 18-jarige Japanse sensatie van Real Madrid zal komend seizoen bij promovendus Mallorca afwerken, zo bevestigde Los Blancos. Hij speelde al wedstrijden voor Castilla, het b-team van Real, maar de club wil hem graag al meteen ervaring laten opdoen op het hoogste niveau met het oog op de toekomst. De Japanner werd ook gelinkt aan Valladolid, de club van het Brazilaanse Real-icoon Ronaldo, maar er werd dus uiteindelijk toch voor Mallorca gekozen.

STVV heeft Ito officieel beet

STVV neemt de Japanner Tatsuya Ito over van het het Duitse Hamburger SV uit de tweede Bundesliga. Met de komst van de 22-jarige linksbuiten zou 1,5 miljoen euro gemoeid zijn, de contractduur is niet bekend. Ito kwam vorig jaar 20 keer in actie bij Hamburg, maar was dit seizoen naast de ploeg en zelfs de A-kern gevallen. In Sint-Truiden rekent de Japanner van 1m63 op meer speelkansen. “Zijn grote doel is om met de Japanse nationale ploeg de Olympische Spelen in eigen land af te werken, en daarvoor heeft hij speelminuten nodig”, is te lezen op de website van zijn Duitse ex-werkgever.

Al sinds zijn achttiende speelde Ito bij Hamburg, voordien was hij in Japan actief. Volgens verschillende Duitse media betaalt STVV 1,5 miljoen euro voor de transfer. Ito wordt in Sint-Truiden de derde Japanner, na Daniel Schimdt en Yuma Suzuki. De club is in handen van het Japanse bedrijf DMM.

Georges-Kévin N’Koudou ruilt Tottenham voor Besiktas

De Fransman Georges-Kévin N’Koudou zet zijn carrière verder bij Besiktas. De nummer drie uit de Turkse competitie neemt de 24-jarige winger over van Tottenham, zo raakte donderdag bekend.

N’Koudou speelde sinds 2016 voor de Spurs maar kreeg er weinig kansen om zich te tonen. De tweede helft van vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Monaco maar ook daar kwam hij, mede door een hamstringblessure, amper in beeld.

Bij Besiktas ondertekende N’Koudou een contract van vier jaar. De club uit Istanboel zou zo’n vier miljoen euro op tafel leggen.

“Monaco denkt aan Dennis”

‘t Is drummen voor vleugelspits Dennis, die op de interesse van een handvol Europese (top)clubs kan rekenen. Zo heeft volgens Franse media ook AS Monaco de Nigeriaan op de radar. De club uit het Prinsdom begon met 0 op 6 wederom slecht aan de Ligue 1 en is in de zoektocht naar aanvallende versterking uitgekomen bij Dennis. Eerder maakten lokale media ook melding van de interesse van Galatasaray en Sampdoria. Vraag is of die twee clubs tegemoet kunnen komen aan de eisen van Club, dat de hoofdprijs wil voor de vleugelspits. Clement ziet Dennis naar verluidt liever niet vertrekken, al is een verkoop tegen de juiste prijs - een bedrag tussen 15 en 20 miljoen - zeker niet uitgesloten. (TTV)

Lawrence naar Sankt Pauli

Dat wordt er weer eentje minder voor Kompany. James Lawrence staat op het punt om uitgeleend te worden aan cultclub Sankt Pauli. De Duitse tweedeklasser zal geen aankoopoptie hebben. (VDVJ)

Beloftenspits van Everton voor Kortrijk?

Fraser Hornby, een spits van 19 van Everton die er bij de beloften speelt, kwam de installaties van KV Kortrijk bekijken, waarna hij zal beslissen of hij interesse heeft om een jaar aan de club te worden uitgeleend. (ESK)