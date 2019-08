Transfer Talk. Courtois-concurrent Navas wil weg uit Madrid - “Monaco denkt aan Dennis” - Daar is Genkse reus De voetbalredactie

22 augustus 2019

11u34 4

Keylor Navas wil weg

Zidane liet het ze van bij de start van het seizoen al weten: Thibaut Courtois is zijn nummer één, Keylor Navas nummer twee. Ondanks dat onze landgenoot er zeven om de oren kreeg in een oefenduel tegen Atlético en Navas het goed deed in de kansen die hij kreeg in de voorbereiding. En in Vigo, op de openingsspeeldag waar Real met 1-3, speelde Courtois prima. De Costa Ricaan geeft zich nu definitief gewonnen en ziet het meteen niet zitten om nog eens een seizoen lang tweede viool te spelen. Opnieuw liet hij de club weten te willen vertrekken. PSG lijkt net als eerder deze zomer een optie, nadat de Parijse trots in het dossier-Neymar vorige week zowel al naar Courtois als Navas gepolst heeft (lees daar hier alles over). Nadeel: Navas is een dure vogel. Er plakt nog een transferprijs op zijn hoofd en ook zijn looneisen zijn niet min. Real is alvast op zoek naar een ervaren opvolger voor Navas op korte termijn. In de toekomst moet de Oekraïener Andriy Lunin, dit seizoen uitgeleend aan Valladolid, immers de doublure van Courtois worden en de strijd met de Rode Duivel aangaan.

“Monaco denkt aan Dennis”

‘t Is drummen voor vleugelspits Dennis, die op de interesse van een handvol Europese (top)clubs kan rekenen. Zo heeft volgens Franse media ook AS Monaco de Nigeriaan op de radar. De club uit het Prinsdom begon met 0 op 6 wederom slecht aan de Ligue 1 en is in de zoektocht naar aanvallende versterking uitgekomen bij Dennis. Eerder maakten lokale media ook melding van de interesse van Galatasaray en Sampdoria. Vraag is of die twee clubs tegemoet kunnen komen aan de eisen van Club, dat de hoofdprijs wil voor de vleugelspits. Clement ziet Dennis naar verluidt liever niet vertrekken, al is een verkoop tegen de juiste prijs - een bedrag tussen 15 en 20 miljoen - zeker niet uitgesloten. (TTV)

Lawrence naar Sankt Pauli

Dat wordt er weer eentje minder voor Kompany. James Lawrence staat op het punt om uitgeleend te worden aan cultclub Sankt Pauli. De Duitse tweedeklasser zal geen aankoopoptie hebben. (VDVJ)

Genk betaalt helft van initiële vraagprijs voor Nigeriaanse reus

Racing Genk heeft nog eens toegeslagen op de transfermarkt, zo schreven we gisteren al. De landskampioen haalt Nigeriaan Paul Onuachu (25) weg bij FC Midtjylland voor 6 miljoen euro, de helft van de initiële vraagprijs. De Limburgers betalen 6 miljoen euro, een transfersom die mits een aantal bonusconstructies nog kan oplopen tot 7 miljoen. Een koopje in vergelijking met de oorspronkelijke vraagprijs. Dat Onuachu absoluut naar Genk wilde komen én bovendien in zijn laatste contractjaar zat, speelde ongetwijfeld in de kaarten van Genk. Met Onuachu, vorig seizoen goed voor 22 goals en 6 assists in 40 wedstrijden voor de Deense vicekampioen, haalt Genk ook een profiel in huis dat het nog niet had. Odey en Samatta zijn vooral spitsen die het moeten hebben van de ruimte. Onuachu is een kopbalsterke targetsptis die zich, zeker gezien zijn lengte, ook makkelijk laat betrekken in het combinatievoetbal. Met Onuachu als breekijzer beschikt Felice Mazzu over een extra wapen in zijn arsenaal om het slot in moeilijke wedstrijdomstandigheden open te breken. Daarmee is het huiswerk wat de inkomende transfers betreft bij Genk ook helemaal afgerond, ervan uitgaande dat Samatta blijft. Vertrekt de Tanzaniaan alsnog, dan wil Genk nog een extra offensieve kracht aantrekken. (KDZ)

Beloftenspits van Everton voor Kortrijk?

Fraser Hornby, een spits van 19 van Everton die er bij de beloften speelt, kwam de installaties van KV Kortrijk bekijken, waarna hij zal beslissen of hij interesse heeft om een jaar aan de club te worden uitgeleend. (ESK)