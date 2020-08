Transfer Talk. Concurrent Courtois keert terug naar PSG - RC Genk verwelkomt linksachter van 3,5 miljoen euro - Dennis met privéjet naar Cannes De voetbalredactie

11 augustus 2020

13u47 2

Real Madrid laat doelman Areola terugkeren naar PSG

De Franse doelman Alphonse Areola komt volgend seizoen niet meer uit voor Real Madrid. De Koninklijke bevestigt op zijn website dat de huurovereenkomst met PSG is beëindigd. “De club wil Areola bedanken voor zijn toewijding, professionalisme en voorbeeldig gedrag dit seizoen en wenst hem alle succes in dit nieuwe hoofdstuk”, klinkt het.

De 27-jarige Areola was bij Real invaller voor Thibaut Courtois. Hij kwam in negen wedstrijden in actie, waaronder in vier van La Liga en twee van de Champions League (telkens tegen Club Brugge).

OHL leent doelman bij Leicester

Oud-Heverlee Leuven neemt de Deense doelman Daniel Iversen (23) op huurbasis over van Leicester City, zo bevestigde de club vandaag. Vorig seizoen speelde Iversen op uitleenbasis bij Rotherham United in de League One. Hij stond er 34 matchen tussen de palen. Daarvoor werd hij verhuurd aan Oldham Athletic in de League Two. Iversen kwam zestien keer uit voor de Deense beloften. In september 2019 versierde hij zijn eerste selecties bij de A-ploeg, voor de EK-kwalificatiematchen tegen Gibraltar en Georgië.

“Met de komst van Daniel Iversen kunnen we onze eerste aanwinst voorstellen. Iversen is een jonge en getalenteerde doelman die alle jeugdreeksen van de Deense nationale ploeg doorlopen heeft. Hij brengt al heel wat ervaring mee en is een onmiddellijke versterking voor onze kern”, zegt Wim De Corte, technisch directeur van OHL. Promovendus OHL, met Darren Keet in doel, speelde maandagavond op de eerste speeldag 1-1 gelijk tegen Eupen.

Karlo Lulic keert niet meer terug naar Waasland-Beveren

Karlo Lulic verlaat Waasland-Beveren definitief. De Kroatische middenvelder werd vorig seizoen uitgeleend aan Slaven Belupo, waar hij nu voor drie jaar tekende. De nummer zeven uit de Kroatische competitie bevestigde de transfer op de clubwebsite.

Lulic (24) werd in de zomer van 2018 door Waasland-Beveren weggeplukt bij NK Rudes. Hij speelde 23 duels voor de geel-blauwen (nul goals, een assist).

STVV neemt youngster David Mindombe over van OHL

STVV versterkt zijn selectie met David Mindombe, een 19-jarige centrale verdediger die overkomt van Oud-Heverlee Leuven. Mindombe maakt de overstap van de beloftenkern van OHL. Over de contractdetails werd geen info gegeven. Mindombe is een stoere kerel, fysiek sterk en bovendien kan hij ook technisch aardig uit de voeten. STVV opende het nieuwe seizoen zondag met een knappe 2-1 zege tegen AA Gent.

Dennis praat met geïnteresseerde club

Geen ordinaire rustdag voor Dennis eergisteren. De Nigeriaan trok doodleuk per privéjet naar het Zuid-Franse Cannes... om diezelfde avond terug naar huis te keren. Samen met ploegmakker Kossounou en een vriend spendeerde Dennis daags na de nederlaag tegen Charleroi een dagje aan de Côte d’Azur. Business and pleasure, zo bleek, want Dennis voerde er naar verluidt ook een verkennend gesprek met een geïnteresseerde club. Geen concrete contractonderhandelingen - voorlopig kwam er nog geen toereikend bod binnen bij blauw-zwart, al kan daar straks snel verandering in komen wanneer de markt zich op gang trekt.

Eerder raakte al bekend dat met Leeds, Newcastle en Wolves alvast drie Engelse clubs interesse tonen, net als enkele clubs uit de brede subtop in de Bundesliga. Meer recent voegde ook AC Milan zich toe aan het rijtje clubs dat de prestaties van de vleugelspits nauwlettend in het oog houdt. (TTV)

Linksback Arteaga woensdag in Genk

De papieren zijn in orde, het licht staat op groen. Linksachter Gerardo Arteaga komt morgen aan in ons land. De 21-jarige Mexicaanse international komt over van Santos Laguna, Racing Genk legde een transferbedrag van om en bij de 3,5 miljoen euro op tafel voor hem. Racing Genk laste gisteren tegen RWDM overigens een extra oefenwedstrijd in voor de jongens die zondag op Zulte Waregem niet in actie kwamen, aangevuld met een aantal beloften. Genk won met 2-3 na goals van Adewoye, Odey en Balouk. (KDZ)