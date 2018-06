Transfer Talk: Club zoekt akkoord rond Kroatische doelman en wil 15 miljoen voor Wesley, Anderlecht op zucht van voormalig international Redactie

11 juni 2018

06u37 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Genk haalt Ghanees talent binnen ondanks zware concurrentie

Racing Genk heeft de strijd om de 20-jarige Ghanees Joseph Paintsil gewonnen. Genk jaagt al meer dan een half jaar op de flankaanvaller van Ferencvaros en staat nu ook op het punt om hem binnen te halen. En dat ondanks heel wat concurrentie van onder meer FC Köln en FC Basel. (KDZ)

Club wil 15 miljoen voor Wesley

De strijd rond Wesley (21) is definitief losgebarsten. Naast de serieuze interesse van Lazio is nu onder meer ook Galatasaray in de dans gesprongen. Alleen zal er diep in de buidel moeten worden getast. Als Lazio effectief denkt aan een bod van 7 miljoen euro, zoals in de Italiaanse pers verscheen, is de Romeinse club er aan voor de moeite. Club heeft immers een veel hoger bedrag in gedachten: zo'n 15 miljoen euro. Dat lijkt blauw-zwart niets te veel voor een jonge, beloftevolle spits die nog een enorme groeimarge heeft. Bovendien hebben de Bruggelingen het voordeel dat ze hem - met de Champions Leaguemiljoenen in het achterhoofd - niet weg moéten doen. En de reclame die Wesleys manager nu overal voor hem maakt, kan Club alleen maar dichter brengen bij die transfersom. (WDK)

Anderlecht op zucht voormalige Franse jeugdinternational

Thomas Didillon moet de nieuwste aanwinst van Anderlecht worden. Luc Devroe staat op een zucht van een akkoord met FC Metz én de 22-jarige doelman over een meerjarig contract. Didillon is een voormalige Franse jeugdinternational, maar speelde dit seizoen slechts acht competitiewedstrijden voor Metz, mede door blessureleed. De verwachting is dan ook niet dat RSCA Didillon haalt als titularis - dat moet nog steeds Matz Sels worden, de onderhandelingen met Newcastle lopen -, wel dat hij de concurrentie aanscherpt. Voor Boy de Jong is er wellicht geen plek meer op Neerpede. Kiese Thelin geniet belangstelling van Bologna, maar de Zweed wil de voorbereiding bij paars-wit aanvatten. (PJC)

Letica op komst bij Club

Drie inkomende transfers al afgerond, een vierde zit eraan te komen. Club drukt zwaar door voor de Kroatische doelman Karlo Letica (21). En dat zou wel eens snel kunnen gaan. De eerste voorwaarde om een nieuwe speler te halen, is dat die zelf wil komen. En op dat vlak zit het absoluut snor. Club heeft Letica kunnen overtuigen dat hij in Brugge een nieuwe stap kan zetten in zijn carrière.

Twee seizoenen geleden toonde de boomlange keeper (2m01) op 19-jarige leeftijd tijdens zijn uitleenbeurt aan tweedeklasser Rudes waarom hij altijd in doel stond bij de Kroatische jeugdselecties. Vorig seizoen brak hij definitief door als eerste keeper bij Hajduk Split, dat derde eindigde. En komend seizoen kan hij zomaar in de Champions League aan de slag.

Een beter argument is voor een jonge doelman moeilijk te vinden. Net als het feit dat hij met Ivan Leko en keeperstrainer Tomislav Rogic twee landgenoten terugvindt in Brugge. Onder hun hoede kan hij verder doorgroeien. En dus zijn onder meer de Italiaanse clubs die aan hem kwamen snuffelen eraan voor de moeite. De grootste moeilijkheid voor Club is nog een vergelijk te vinden met Hajduk. Zij zijn immers niet bereid hun doelman zomaar te laten gaan. En proberen hem te paaien door zijn contract open te breken en op te waarderen. Tevergeefs.

De verwachting is dat blauw-zwart Letica kan losweken voor zo'n 3 miljoen euro, al dan niet met bonussen en/of een percentage op de doorverkoop. En dan zullen de Bruggelingen eindelijk de versterking beet hebben die ze het meest noodzakelijk achten na het doelmannendrama van vorig seizoen.

Onduidelijkheid over Coosemans

De transfer naar KV Oostende leek bijna rond, maar er is opnieuw onduidelijkheid rond de toekomst van Colin Coosemans. De kustploeg heeft voorlopig nog geen financieel akkoord met KV Mechelen - zij willen niet van hun transferprijs afwijken. De doelman zelf heeft aangegeven dat hij een uitdaging bij KV Oostende ziet zitten. Ook het Nederlandse Vitesse toont interesse. (FDZ)

Jans op weg naar Metz

Laurent Jans (25) is op weg naar Metz. De Franse degradant deed afgelopen weekend een tweede bod en de club lijkt geneigd dat te aanvaarden. (MVS)