Transfer Talk. Club wacht op nieuwe linksachter - Standard neemt afscheid van Kosanovic De voetbalredactie

14 augustus 2019

06u50 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland was het tot dusver al een hete transferzomer, en hij is nog niet voorbij. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie komt er in het zog Kompany, Mignolet en andere Chadli’s nog naar onze Jupiler Pro League? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Club wacht nog steeds op Ricca

Twee weken nadat hij zijn medische tests heeft afgelegd, is linksachter Fede Ricca (24) nog steeds geen speler van Club Brugge. Blauw-zwart wacht af tot de Uruguayaan en de Spaanse tweedeklasser een akkoord hebben gevonden over diens contract, dat eind dit seizoen afloopt. Ricca gaat ervan uit dat hij volgens zijn overeenkomst gratis uitgeleend mag worden aan elke club die zijn salaris integraal wil overnemen. Een clausule die betwist wordt door Malaga-eigenaar Al-Thani. De Qatarese sjeik wil Ricca niet zomaar laten gaan. Club wacht op zijn beurt af tot er een overeenkomst is tussen alle partijen en wil indien nodig een correcte vergoeding betalen aan Malaga. Wél weigert het mee te gaan in een verhaal waarbij Ricca zijn contract eenzijdig verbreekt. Verwacht wordt dat er binnen afzienbare tijd een oplossing uit de bus komt. (TTV)

Kosanovic naar Al Jazira

Het hing al een paar dagen in de lucht, maar gisteren kwam er dan toch een doorbraak in het dossier-Milos Kosanovic. De Servische verdediger vertrekt in principe morgen naar de Verenigde Arabische Emiraten om er zijn contract te tekenen bij Al Jazira. Kosanovic speelde zondagmiddag uit noodzaak nog tegen STVV - Laifis was geblesseerd. Hij speelde sinds de winter van 2016 voor de Rouches en tekent een contract van drie seizoenen bij zijn nieuwe club. De clubs bereikten al een akkoord voor een bedrag van ongeveer 650.000 euro. (FDZ)

Genk ontbindt contract Nastic

Bojan Nastic (25) is niet langer een speler van Racing Genk. De Servische linksachter kwam in de zomer van 2016 over van het Servische Vojvodina. Hij speelde uiteindelijk 54 duels voor de landskampioen, maar verdween vorig seizoen al uit beeld. Hij werd nog uitgeleend aan Oostende, maar past niet langer in de plannen. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden. (SJH)