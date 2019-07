Transfer Talk. Club vindt linksachter in Oekraïne en aast op spits - PSG trekt geldbuidel open Voetbalredactie

02 juli 2019

Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Pablo Sarabia verlaat Sevilla voor PSG

Pablo Sarabia (27) heeft een vijfjarig contract ondertekend bij Paris Saint-Germain, zo maakte de Franse landskampioen vandaag bekend. De Spaanse aanvallende middenvelder komt over van Sevilla. De eerste zomeraanwinst van PSG kostte de Parijzenaars volgens verschillende media tussen 18 en 20 miljoen euro. De bij Real Madrid opgeleide Sarabia speelde sinds 2016 voor Sevilla. Voorheen trad hij aan voor Getafe.

Afgelopen seizoen speelde Sarabia 52 wedstrijden voor Sevilla. Daarin scoorde hij 23 keer en was hij goed voor 17 assists.

✍️🇪🇸 @Pablosarabia92, le milieu offensif espagnol du @SevillaFC_FRA, 27 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec le Paris Saint-Germain ✔️

Interview 🎥 et photos 📷 à découvrir vendredi sur https://t.co/oDgvOgVNCY !#WelcomeSarabia pic.twitter.com/RcguM86gO8 Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link

Club vindt linksachter in Oekraïne

Eduard Sobol. Dat is de naam van de Oekraïense linksback, die later deze week naar verwachting zijn handtekening zal plaatsen bij Club Brugge. De 24-jarige international van Shakhtar Donetsk is naar België afgereisd met de bedoeling de al dan niet definitieve overstap naar blauw-zwart te maken. In de zomer van 2017 had Ajax de verdediger nog op de radar. Als Club Sobol straks daadwerkelijk vastlegt, haalt het een negenvoudige international met offensieve kwaliteiten naar Jan Breydel. De linksachter werd de voorbije seizoenen uitgeleend aan het Tsjechische Jablonec, Slavia Praag en Zorya Luhansk, de ex-ploeg van Dennis. In het systeem van Clement met vier verdedigers moet hij de concurrentie aangaan met Peres en Cools.

Eduard Sobol (24) is op weg naar @ClubBrugge. Linksachter van @FCShakhtar is reeds in België voor medische test en straks wellicht ook handtekening @hlnsport Tomas Taecke(@ FooTTomaz) link

Club aast ook op jonge Guineeër

De 20-jarige Guinese vleugelspits Jules Keita van FCO Dijon staat op de shortlist van blauw-zwart, dat volgens Franse media al een bod van 1,5 miljoen euro zou hebben uitgebracht. De razendsnelle Keita scoorde dit seizoen 2 keer in 17 optredens in de Franse Ligue 1 (waarvan 2 basisplaatsen).

Met Jules Keita (20) heeft @ClubBrugge na Sagna (princiepsakkoord) alvast nog een jonge vleugelspits in het vizier. Guineër van @DFCO_Officiel staat op shortlist @hlnsport Tomas Taecke(@ FooTTomaz) link

Jules Keita, guineano de 17 años. Hace tres meses jugaba en las calles de Conakry. Este sábado debutó en 1ª. Entró en el 66’ del Niza-Dijon. Dio una asistencia y marcó dos goles. Otro motivo para seguir la Ligue1 pic.twitter.com/OBDsTH7yqY Aitor Lagunas(@ aitorlagunas) link

OHL ziet af van Deschacht

Oud-Heverlee Leuven ziet af van de aanwerving van Olivier Deschacht. OHL is nog op zoek naar linksvoetige verdedigers en dacht aan de 38-jarige Deschacht, die nog graag een jaar wil doorgaan als voetballer. Uiteindelijk heeft de club uit 1B evenwel beslist om Deschacht geen contract aan te bieden. Deschacht moet dus op zoek naar andere mogelijkheden. Hij kan ook aan de slag als assistent-coach van Yves Vanderhaeghe bij KV Kortrijk. Deschacht startte de voorbije maanden al een trainersopleiding. (RN/HML)

Oude bekende Bateau als vervanger van Mera bij KV Mechelen?

Germán Mera (29) reist vandaag af naar Colombia voor zijn medische testen bij topclub Atlético Junior. De centrale verdediger, die KV Mechelen nog naar de bekerwinst kopte, kan er een contract van drie jaar tekenen. Malinwa denkt aan Sheldon Bateau (28) van Sarpsborg als vervanger. (ABD)

Monaco stalt Badiashile en Biancone bij Cercle

Zoals aangekondigd zijn Loïc Badiashile en Giulian Biancone de eerste nieuwe Monegaskische rekruten van Cercle Brugge. Monaco stelt de 21-jarige doelman en de 19-jarige rechtsachter voor één seizoen ter beschikking. Badiashile heeft met Monaco in de Champions League gespeeld tegen Fenerbahçe en stond vorig seizoen in Jan Breydel onder de lat tegen Club Brugge. Ook Biancone speelde twee Europese wedstrijden met Monaco (tegen Borussia Dortmund en Atlético Madrid) en vijf in de Ligue 1, waarin hij één keer scoorde.

Deze week worden nog versterkingen uit het prinsdom verwacht bij Cercle, dat woensdag om 19 uur Zulte Waregem bekampt in Lichtervelde. (LUVM)