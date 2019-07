Transfer Talk. Club rondt transfer Okereke af, spits tekent voor vier jaar - Nu ook officieel: Tomiyasu naar Bologna De voetbalredactie

09 juli 2019

16u10 1 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Transfer Okereke naar Club afgerond

De transfer van David Okereke naar Club Brugge is officieel. De Nigeriaanse spits legde vandaag zijn laatste medische testen af en ondertekende daarna een contract voor vier seizoenen bij blauw-zwart. Met Okereke haalt Club zijn vervanger voor Wesley Moraes binnen. Okereke (21) komt over van het Italiaanse Spezia, waar hij vorig seizoen goed was voor 10 goals en 12 assists in 33 matchen. Hij traint morgen een eerste keer mee met de groep in het Club Brugge Basecamp. Met een geschatte transfersom van acht miljoen euro is hij de duurste aanwinst in de geschiedenis van blauw-zwart.

Wait for it... :clap::clap: #BottleCapChallenge pic.twitter.com/wXMGByBwFH Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

🦅 The new Super Eagle has landed 😎 #WelcomeDavid pic.twitter.com/XhQLVK37RQ Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Nu ook officieel: Tomiyasu naar Bologna

De Japanse verdediger Takehiro Tomiyasu (20) ruilt STVV voor het Italiaanse Bologna in de Serie A. Met de overgang is een bedrag gemoeid van 9 miljoen euro en een percentage op de doorverkoop. Met de transfer van Tomiyasu naar Bologna realiseren de Kanaries alvast een recordtransfer in de clubgeschiedenis. Ook Stefano Denswil (ex-Club Brugge) trekt naar Bologna. (FKS)

🐥🇯🇵 @C9bmrbyFcpFaq5E verlaat STVV voor het Italiaanse @BfcOfficialPage.



➡ Meer info via https://t.co/HqO68nesk4#stvv #thankstomi #transfer pic.twitter.com/2bGjGx4UP5 STVV(@ stvv) link

Manchester City leent twee doelmannen uit

Fortuna Düsseldorf huurt het komende seizoen doelman Zack Steffen van Manchester City. Met Aro Muric leent City nog een andere keeper uit. De Kosovaar gaat aan de slag bij Nottingham Forest in de Championship.

City trok de 24-jarige Steffen eind vorig jaar aan, maar de Amerikaan maakte de eerste maanden van 2019 nog vol bij Colombus Crew in de MLS. De international (14 caps) werd vorig seizoen verkozen tot MLS-doelman van het jaar.

Muric verlengde zijn contract bij het team van Kevin De Bruyne met drie jaar, maar gaat de komende maanden ervaring opdoen bij Nottingham Forest. De 20-jarige doelman, die vijf caps verzamelde voor Kosovo, was afgelopen seizoen doublure voor eerste keeper Ederson.

Mbenza definitief naar Huddersfield

Huddersfield Town neemt Isaac Mbenza definitief over van Montpellier. Dat meldt de Engelse club, die vorig seizoen als rode lantaarn zakte uit de Premier League. De 23-jarige aanvaller tekent een contract voor twee seizoenen. Mbenza speelde het voorbije seizoen al op huurbasis bij Huddersfield, dat gebruik maakte van een aankoopoptie. De rechtsbuiten was met één goal en assist in 24 wedstrijden niet heel beslissend, maar kon de technische staf toch overtuigen. Bij Huddersfield, dat moet herbronnen in de Championship, deelde hij de kleedkamer met Laurent Depoitre, maar die moet op zoek naar een nieuwe club.

Mbenza was sinds januari 2017 aan de slag bij Montpellier. De Franse club had hem overgenomen van Standard, waar hij al na zes maanden de deur achter zich dichttrok. Voordien kwam hij uit voor de Franse tweedeklasser Valenciennes. Mbenza was in juni actief op het EK voor beloften in Italië, maar moest met de jonge Belgen afdruipen na drie nederlagen in de poulefase.

Zulte Waregem strikt Govea

Ook na de dolle transferdagen vorige week (lees er hier alles over), gaat Zulte Waregem vrolijk verder. Dury krijgt er nu ook Omar Govea (23) bij, de Mexicaanse spelverdeler van Porto die in de Jupiler League het mooie weer maakte bij Moeskroen en (wat minder) Antwerp. Hij zette zijn krabbel onder een contract van drie seizoenen plus optie op een extra jaar aan de Gaverbeek. “Dit is opnieuw een stap vooruit in mijn carrière”, vertelt Govea op de clubwebsite. “Ik hou van grote uitdagingen, dat vind ik hier terug. Ik zie en voel enkel positieve signalen: er wordt hard gewerkt om een competitief team samen te stellen en de coach sprak veel vertrouwen uit in mij. Ik zal er dan ook alles aan doen om een belangrijke schakel te worden en mij 200% te geven voor het team en de fans.”

Zulte Waregem versterkte de kern eerder al met George Timotheou, Nikos Kainourgios, Dimitri Oberlin, Cameron Humphreys, Luka Zarandia en Cyle Larin.

DONE DEAL 🤝⎪Welkom bij #TeamEssevee, Omar Govea!



🇲🇽 Mexicaan

🧠 Creatieve middenvelder

🔁 @FCPorto

✒️ 3 seizoenen (+1 seizoen optie)#TeamEssevee pic.twitter.com/IQUjfsrIGn SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Bekerheld German Mera verlaat KV Mechelen

De Colombiaan German Mera ruilt KV Mechelen voor Atletico Junior, een topclub uit eigen land. Dat bevestigt Malinwa dinsdag op de clubwebsite. “Mera legde afgelopen weekend zijn medische testen af. De clubs kwamen nu tot een ondertekende overeenkomst”, luidt het. De 29-jarige centrale verdediger bezorgde KV Mechelen op 1 mei de Belgische beker door in de finale tegen AA Gent de beslissende 1-2 tegen de netten te koppen. Eerder werd hij met geel-rood kampioen in 1B.

“We hadden Mera graag gehouden en hij was graag gebleven, maar toen was Atlético Junior daar. Daar wou hij naartoe”, stelt Mechelen. “Hij heeft een ongelofelijk stukje KVM-geschiedenis geschreven. Daarvoor willen we hem bedanken.”

Mera werd in de zomer van 2017 door Club Brugge weggehaald uit Colombia. Omdat hij bij blauw-zwart weinig speelkansen kreeg, verhuisde de verdediger in januari 2018 op huurbasis naar KV Mechelen. Enkele maanden later ondertekende hij Achter de Kazerne een contract voor twee jaar. Afgelopen seizoen speelde Mera 28 wedstrijden voor de Kakkers (2 goals, 2 assists).

Rennes denkt aan Didillon

Het Franse Rennes won bij Anderlecht informatie in over doelman Thomas Didillon. Dat schrijft alvast L’Équipe. Rennes-doelman Koubek staat op het punt voor Porto te tekenen en de Franse club ziet in Didillon een mogelijke vervanger.

De Anderlecht-spelers die de stage in Nederland afwerkten, kregen gisteren een dagje vrij. Wie wel weer op training verscheen, waren de internationals. Sanneh, Lawrence, Adzic, Zulj en Chipciu werkten hun eerste training van de voorbereiding af aan de zijde van aanwinst Samir Nasri. Die wordt vandaag officieel voorgesteld. De belofte-internationals Verschaeren, Saelemaekers, Amuzu en Cobbaut kregen nog een extra weekje vrij.

Anderlecht speelt morgen een oefenwedstrijd op en tegen Benfica. Kompany wil andere spelers aan het werk zien dan diegenen die tegen Ajax in het veld kwamen. Pas later zal hij zijn kern naar 25 man afslanken. Sandler behoort nog niet tot de selectie voor Portugal. (MJR)

Rondt Club vandaag Okereke af? Poulain naar Turkije

Zowel David Okereke (21) als Amadou Sagna (20) legden gisteren in het AZ Sint-Jan, het AZ Zeno in Knokke en in het Belfius Basecamp in Knokke-Heist hun fysieke en medische tests af. Club kondigde de komst van Sagna al officieel aan - hij tekende een contract voor vier seizoenen en zal rugnummer zeven dragen. Blauw-zwart betaalt slechts een peulschil (minder dan 100.000 euro) voor de flankaanvaller die overkomt van Cayor Foot. Ook over droomspits Okereke heeft de vicekampioen een principeakkoord met Spezia. Club telt acht miljoen plus bonussen neer voor de Nigeriaan. Zijn komst wordt vermoedelijk vandaag afgerond. Nadien richten ze in Jan Breydel het vizier vol op een vervanger voor Denswil. Een linksbenige centrale verdediger is namelijk topprioriteit. Zoals aangekondigd sloten ook Cools en Schrijvers gisteren aan in Westkapelle. Benoît Poulain trekt naar het het Turkse Kayserispor. De verdediger zal er een contract voor twee seizoenen tekenen. (TTV)

Moeskroen trekt Alessandro Ciranni aan

Alessandro Ciranni heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Moeskroen. Dat bevestigen de Henegouwers op hun website. De 23-jarige rechterflankverdediger is een jeugdproduct van KRC Genk. Hij verliet de Limburgers, waar hij nooit doorbrak in het eerste elftal, in 2016 voor de Nederlandse tweedeklasser MVV. Vorige zomer stapte Ciranni over naar Fortuna Sittard. Hij speelde er zeventien competitieduels in de Eredivisie.

Gent krimpt spelersgroep verder in

Nadat eerder Yannick Thoelen, Stallone Limbombe, Aboubakary Koita, Ahmed Mostafa, Deiver Machado, Elton Kabangu en Lucas Schoofs naar de B-kern werden verwezen, viel na drie weken voorbereiding ook het doek voor Philip Azango en Tesfaldet Tekie. De 22-jarige Tekie kwam al in januari 2017 naar Gent, maar kon zich nooit doorzetten. Tekie had zich naar eigen zeggen goed ontwikkeld tijdens een uitleenbeurt bij het Zweedse Östersund en hoopte zich deze keer wel te kunnen bewijzen, maar hij viel de voorbije weken opnieuw door de mand. Net als voor de Nigeriaanse flankspeler Azango en al de spelers die eerder naar de B-kern werden verwezen, geldt voor hem maar één boodschap: ‘Zoek een nieuwe club.’

Onder de jongens die wél mee mochten één opvallende naam. De 18-jarige Franse verdediger Ibrahima Cissé werd voor de beloften aangetrokken bij Châteauroux, maar hij kon Thorup overtuigen om hem voorlopig bij de A-kern te houden. Anderson Esiti, Yuya Kubo en Jean-Luc Dompé sukkelden met blessures, maar verwacht wordt dat ze in Wageningen kunnen aanpikken bij de groep. Enkel Giorgi Chakvetadze bleef geblesseerd achter. Vanaf vandaag staan er elke dag twee trainingen op het programma. (RN)

Club: Ngonge en Fadiga uitgeleend?

Na de oefenstage heeft Philippe Clement in samenspraak met de technische staf beslist wie van de zeven beloften voorlopig in de A-kern blijven: De Ketelaere, Van den Brempt, Schoonbaert en De Cuyper. Voet, Appiah en De Wolf keren voorlopig terug naar de beloften, zonder dat dit definitief hoeft te zijn. Ngonge en Fadiga trainen wel met de A-kern. Beide vleugelspitsen, die vorig seizoen vaak de wedstrijdselectie haalden, komen in aanmerking voor een uitleenbeurt. (TTV)