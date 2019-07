Transfer Talk. Club heeft vervanger voor Denswil beet - Antwerp haalt Alexis de Sart - Avenatti nu écht van Standard De voetbalredactie

10 juli 2019

19u02 2

Club heeft vervanger voor Denswil beet: Ivoriaan Deli

Club Brugge heeft zijn vervanger voor Stefano Denswil beet. De Ivoriaanse verdediger Simon Deli (27) zette zijn handtekening onder een contract van drie seizoenen. Deli kwam sinds 2014 uit voor het Tsjechische Slavia Praag, waarmee hij vorig seizoen RC Genk uitschakelde in de zestiende finales van de Europa League. In Praag (0-0) zat Deli op de bank, bij de return in Genk (1-4) stond hij in de basiself.

Een kijkje in het Basecamp... #WaitForIt 👀 pic.twitter.com/pRuEspab2V Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Avenatti nu écht van Standard

Hij ging al mee op stage, maar Standard heeft Felipe Avenatti (26) nu ook officieel aangekondigd. De Uruguayaanse spits komt over van het Italiaanse Bologna, dat hem vorig seizoen uitleende aan KV Kortrijk. Volgens Italiaanse media is er een bedrag van 3,5 miljoen euro met de overgang gemoeid. Een som die nog kan oplopen met 700.000 euro aan bonussen. Avenatti tekende tot 2023.

Avenatti maakte indruk bij KV Kortrijk. Hij scoorde acht keer in de reguliere competitie, zeven keer in de play-offs en hij viel op met zijn uitstekende prestaties. Eén van de revelaties in de Jupiler Pro League.

🔛 Presenting our new goalgetter 💥 #AvenattiEstRouche 🔴⚪ pic.twitter.com/MraFozRGC6 Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Alexis de Sart van Antwerp

Alexis de Sart heeft vandaag zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract bij Antwerp. De middenvelder van STVV legde zijn medische testen af op de Bosuil waarna de Great Old de deal afrondde. De Sart is na Junior Pius, Ritchie De Laet, Martin Hongla en Sander Coopman de vijfde zomertransfer van Antwerp. De Sart komt over van STVV, waar de optie voor één extra jaar niet volgens het boekje werd gelicht. Daardoor was De Sart prompt een vrije speler. (SJH)

Alexis De Sart vervoegt Rood-Witte legioen❗️❕ ❤️



Meer info ➡️ https://t.co/tqiWMISn1K#Transfernieuws #WelkomAlexis pic.twitter.com/Saql3QGimg Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Cristian Ceballos ontbindt contract bij Sint-Truiden

De Spaanse middenvelder Cristian Ceballos heeft zijn contract bij Sint-Triden ontbonden. De 26-jarige ex-speler van Tottenham, een jeugdproduct van Barcelona, betaalt zelf een compensatie aan de club. “Het was de keuze van de speler om na drie seizoenen nieuwe oorden op te zoeken”, verklaart Sint-Truiden. “Omwille van de blessurelast besliste hij nu zelf om zijn contract bij STVV te beëindigen. De speler betaalt een compensatie aan de club. Deze ochtend nam hij afscheid van de voltallige spelersgroep.”

Sint-Truiden nam Ceballos in 2016 op huurbasis over van Charlton Athletic. Een jaar later werd de overstap definitief gemaakt. Ceballos kwam in drie seizoenen aan 59 wedstrijden voor STVV. Het seizoen 2017-2018 miste hij door blessures bijna volledig. Waar Ceballos zijn carrière voort zal zetten, is nog niet duidelijk. Hij is met verscheidene clubs in onderhandeling. Bij Sint-Truiden had hij nog een contract voor één seizoen.

OH Leuven pikt Tom Van Hyfte op bij Beerschot

1B-club OH Leuven heeft zich voor komend seizoen versterkt met middenvelder Tom Van Hyfte. De 33-jarige Gentenaar komt transfervrij over van reeksgenoot Beerschot en ondertekende op Den Dreef een overeenkomst voor één seizoen.

Van Hyfte was de voorbije twee jaar een sleutelspeler bij Beerschot en speelde er tachtig officiële duels, waarin hij tien keer scoorde. In zijn laatste seizoen droeg hij ook de kapiteinsband, maar toch werd zijn aflopende contract niet verlengd. Van Hyfte en Beerschot plaatsten zich in beide seizoenen voor de promotiefinale in 1B, maar verloren telkens, eerst van Cercle Brugge en afgelopen seizoen van KV Mechelen. Voordien was Van Hyfte actief bij VW Hamme (2005-2009) en in Nederland bij achtereenvolgens MVV Maastricht (2009-2014) en Roda JC (2014-2017).

OH Leuven-coach Vincent Euvrard was opgetogen met de komst van de ervaren middenvelder. “Ik ben zeer blij met de komst van Tom. Zijn profiel geeft ons meer mogelijkheden op het middenveld en hij weet wat het is om te strijden voor promotie in 1B. Hij heeft twee keer op rij de finale gespeeld en wil net als wij ontzettend graag de poort richting 1A openbreken.”

Napoli verhuurt Sepe en Grassi opnieuw aan Parma

Doelman Luigi Sepe en middenvelder Alberto Grassi keren na een uitleenbeurt aan Parma niet terug naar moederclub Napoli. Beide teams kwamen tot een akkoord om de verhuur met een jaar te verlengen. Daarna is Parma verplicht het duo definitief te kopen van de Italiaanse vicekampioen. Sepe en Grassi tekenden allebei een contract bij Parma tot 2024.

Sepe (28) kreeg bij het Napoli van Dries Mertens geen speelkansen, maar ontpopte zich vorig seizoen tot nummer één tussen de palen bij Parma. Grassi (24) werd de voorbije jaren door Napoli uitgeleend aan Atalanta, SPAL en Parma. Door blessureleed viel een groot deel van vorig seizoen in het water voor de centrale middenvelder. Hij kwam tot zeven wedstrijden voor Parma, dat als veertiende eindigde in de Serie A.

Blijft Castagne bij Atalanta?

Als we de Italiaanse pers mogen geloven, zou Timothy Castagne (23) bij Atalanta blijven. Hij zou vriendelijk bedankt hebben voor een transfer naar Crystal Palace. Ook Napoli hoeft niet langer hoop te koesteren. Volgens ‘La Gazzetta dello Sport’ staat Castagne op het punt een nieuw contract bij Atalanta te tekenen.

AS Monaco leent linksback uit aan FC Genoa

AS Monaco verhuurt de Italiaan Antonio Barreca voor een seizoen (met aankoopoptie) aan FC Genoa. De 24-jarige linksback werd vorige zomer door Monaco voor 10 miljoen euro overgenomen van Torino. Omdat Barreca in het rood-witte shirt weinig kansen kreeg (hij speelde wel 90 minuten tijdens de 0-4-nederlaag tegen Club Brugge in de Champions League), verhuisde hij in de wintermercato naar Newcastle. Ook dat werd geen succes, want de verdediger kwam slechts één keer in actie voor de Magpies.

Ampomah wellicht vandaag van Düsseldorf

The final countdown. Nana Ampomah staat nu wel heel dicht bij Fortuna Düsseldorf. De flankaanvaller van Waasland-Beveren legde gisteren zijn medische en fysieke testen af bij de Bundesligaclub, vandaag zet hij normaal zijn handtekening. Club Brugge had ook interesse in de Ghanese international, maar vist achter het net. Ampomah is de duurste uitgaande transfer ooit van Waasland-Beveren. (MVS)