Transfer Talk. Club heeft nieuwe linksachter eindelijk beet - Standard neemt afscheid van Kosanovic - Monaco strikt Ben Yedder

14 augustus 2019

11u53 0 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland was het tot dusver al een hete transferzomer, en hij is nog niet voorbij. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie komt er in het zog Kompany, Mignolet en andere Chadli’s nog naar onze Jupiler Pro League? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Club heeft Ricca eindelijk beet

Club Brugge versterkt zijn selectie met de Uruguayaan Federico Ricca. Hij ondertekende een contract voor vier seizoenen, zo bevestigt blauw-zwart. Ricca is een 24-jarige linksachter die in het elftal van Philippe Clement de concurrentie moet aangaan met de Oekraïner Eduard Sobol, ook een nieuwkomer.

De Uruguayaan, de eerste ooit in Brugse loondienst, komt over van de Spaanse tweedeklasser Malaga. Daar speelde hij sinds 2016 en droeg hij de aanvoerdersband. Vorig seizoen was Ricca in 38 competitieduels goed voor vijf goals en drie assists.

Ricca heeft één cap achter zijn naam. Op 4 juni 2017 viel hij in tijdens een oefeninterland tegen Ierland.

Borussia Mönchengladbach strikt Afrika Cup-winnaar Bensebaini

Borussia Mönchengladbach heeft zijn selectie versterkt met de Algerijnse international Ramy Bensebaini. De 24-jarige linkerflankverdediger zette woensdag zijn krabbel onder een contract tot 30 juni 2023.

Bensebaini komt over van Rennes en zou Gladbach zo’n zeven miljoen euro gekost hebben.

De Algerijn telt 25 caps achter zijn naam (twee doelpunten) en won onlangs met zijn land de Afrika Cup. Hij speelde er, op een groepsmatch na, alle wedstrijden.

Monaco haalt Ben Yedder, Lopes maakt omgekeerde beweging

Wissam Ben Yedder verhuist voor zo’n 45 miljoen euro van Sevilla naar Monaco. De Andalusiërs nemen op hun beurt Rony Lopes van Monaco over. De Monegasken maakten vorig jaar al hun interesse voor de Franse spits duidelijk. Toen ging de deal nog niet door, maar nu trekt hij dus wél naar het prinsdom. Hij tekende er een contract voor 5 jaar. Sevilla verliest zo zijn belangrijkste speerpunt in de aanval. In drie seizoenen Sevilla was Ben Yedder in 137 matchen goed voor 70 doelpunten. Met Luuk de Jong trok Sevilla eerder deze zomer al een vervanger aan, maar nu komt daar nog Rony Lopes bij. De Portugese winger was vier seizoenen eigendom van Monaco, maar de eerste twee werd hij nog uitgeleend aan Lille, waar hij 12 keer scoorde in 72 wedstrijden. Bij Monaco stond hij 21 keer aan het kanon in 82 matchen. Hij speelde dit seizoen nog de openingsmatch van Monaco in de Ligue 1. Ook hij ondertekende een contract van vijf seizoenen bij de Rojiblancos, die zo’n 5 miljoen euro voor hem betaalden.

Kosanovic naar Al Jazira

Het hing al een paar dagen in de lucht, maar gisteren kwam er dan toch een doorbraak in het dossier-Milos Kosanovic. De Servische verdediger vertrekt in principe morgen naar de Verenigde Arabische Emiraten om er zijn contract te tekenen bij Al Jazira. Kosanovic speelde zondagmiddag uit noodzaak nog tegen STVV - Laifis was geblesseerd. Hij speelde sinds de winter van 2016 voor de Rouches en tekent een contract van drie seizoenen bij zijn nieuwe club. De clubs bereikten al een akkoord voor een bedrag van ongeveer 650.000 euro. (FDZ)

Charleroi verhuurt Chris Bedia aan Troyes

Sporting Charleroi leent de Ivoriaanse aanvaller Chris Bedia voor een seizoen uit aan de Franse tweedeklasser Troyes. In het contract is ook een aankoopoptie opgenomen, zo melden de Karolo’s vandaag. Bedia, 23, werd in de zomer van 2016 door Charleroi weggeplukt bij Tours. In twee jaar was hij goed voor zes goals in 66 competitieduels.

Vorig seizoen leende de club hem uit aan Zulte Waregem. Daar kwam Bedia in negentien wedstrijden niet tot scoren. Na Nieuwjaar verdween hij helemaal uit beeld.

Tijdens de eerste drie speeldagen van het nieuwe seizoen kreeg de Ivoriaan van de nieuwe Charleroi-coach Karim Belhocine telkens speeltijd. Tegen Antwerp (2-1 zege) stond hij vorig weekend zelfs in de basis.

Genk ontbindt contract Nastic

Bojan Nastic (25) is niet langer een speler van Racing Genk. De Servische linksachter kwam in de zomer van 2016 over van het Servische Vojvodina. Hij speelde uiteindelijk 54 duels voor de landskampioen, maar verdween vorig seizoen al uit beeld. Hij werd nog uitgeleend aan Oostende, maar past niet langer in de plannen. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden. (SJH)

Gotoku Sakai (Hamburg) wordt ploegmaat van Vermaelen bij Vissel Kobe

Gotoku Sakai (28) keert na zeven seizoenen in Duitse loondienst terug naar Japan. De 42-voudige international ondertekende woensdag een contract bij Vissel Kobe, het nieuwe team van Thomas Vermaelen.

Sakai, een rechtervleugelverdediger, werd geboren in de VS maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Japan, het land van zijn vader. Daar debuteerde hij in 2008 op het hoogste niveau bij Niigata. Vier jaar later plukte Stuttgart hem weg uit Japan. In 2015 volgde een transfer naar Hamburg. Sakai schopte het er tot kapitein maar onder de nieuwe coach Dieter Hecking verloor hij zijn plaats.

Bij Vissel Kobe, dat naar verluidt 500.000 euro betaalt, gaat Sakai spelen aan de zijde van klinkende namen als Thomas Vermaelen, Andres Iniesta, David Villa en Lukas Podolski.

