Transfer Talk: Club heeft Kroatische doelman Letica beet - Real Madrid haalt Braziliaans toptalent binnen Redactie

15 juni 2018

14u25 28 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Real Madrid haalt Braziliaans toptalent binnen

Santos en Real Madrid hebben een akkoord bereikt over de transfer van de Braziliaan Rodrygo Goes. Het 17-jarige toptalent wordt vanaf juli 2019 lid van de 'Koninklijke'. Rodrygo debuteerde eind vorig jaar, toen hij nog zestien was, in de hoofdmacht van Santos. De aanvaller werd al snel vergeleken met Neymar, zijn landgenoot en nu de duurste voetballer ter wereld, die ook bij Santos doorbrak. Rodrygo speelde tot dusver 31 wedstrijden in de hoofdmacht van Santos en maakte daarin negen doelpunten.

Volgens Braziliaanse media betaalt Real Madrid ruim 50 miljoen euro voor de Braziliaanse jeugdinternational. Rodrygo kon ook rekenen op de belangstelling van FC Barcelona, maar die overgang lag moeilijk omdat Santos nog steeds 14,5 miljoen euro eist van Barça voor de transfer van Neymar.

Club heeft Letica beet

Club Brugge heeft zich zoals verwacht versterkt met de Kroatische doelman Karlo Letica (21). Twee seizoenen geleden toonde de boomlange keeper (2m01) op 19-jarige leeftijd tijdens zijn uitleenbeurt aan tweedeklasser Rudes waarom hij altijd in doel stond bij de Kroatische jeugdselecties. Vorig seizoen brak hij definitief door als eerste keeper bij Hajduk Split, dat derde eindigde.

Letica tekent een contract voor vier seizoenen bij bij blauw-zwart. Nog even meegeven: afgelopen seizoen hield hij in 22 optredens 12 keer de nul. Zijn prestaties leverden hem ook al een plaats op bij de voorselectie van Kroatië voor het WK.

Hier is hij dan: #DobrodošliKarlo! 🇭🇷https://t.co/43EeIfc3rq pic.twitter.com/1Rjn7AAILJ Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

KV Oostende neemt jeugdinternational Indy Boonen over van Manchester United

KV Oostende heeft zich met de Belgische jeugdinternational Indy Boonen versterkt. De 19-jarige offensieve middenvelder, een jeugdproduct van Racing Genk, komt over van Manchester United.

Boonen stapte in 2015 van de jeugd van Genk over naar die van Manchester United. Daar speelde de drievoudige Belgische belofte-international bij de U23 en trainde hij enkele keren mee met de eerste ploeg. "Ik heb enorm veel bijgeleerd in Manchester, maar nu vind ik het vooral belangrijk om te spelen", zegt Boonen op de website van zijn nieuwe werkgever. "Hier beland ik bij een ambitieuze club die kansen geeft aan jonge spelers. De aanwezigheid van Gert Verheyen was een belangrijke factor voor mij om naar KVO te komen. Ik speelde onder hem bij de Belgische U19 en zijn manier van aanpakken, bevalt me. Ik kijk er enorm naar uit om dinsdag op het trainingsveld te staan."

Trainer Gert Verheyen is tevreden dat één van zijn jonge poulains voor KVO kiest. "Indy is een technisch sterke speler die een man kan uitschakelen en een goede pass in huis heeft. Zijn favoriete positie is centraal, maar hij kan ook op de flank uit de voeten. Het is een jongen die vreugde uitstraalt op het veld en bovendien niet zweeft. Hij staat met beide voetjes op de grond en heeft de juiste mentaliteit. Hij beseft dat Manchester een fantastische leerschool was, maar dat hij hier hard zal moeten werken."

Het is al de derde dag op rij dat KV Oostende een aanwinst voorstelt. Woensdag meldde de club de komst van de Kroatische verdediger Goran Milovic (Osijek), donderdag die van middenvelder François Marquet (Waasland-Beveren), die Verheyen ook leerde kennen als coach van de Belgische U19. Volgens Belgische media praat manager Hugo Broos ook nog met doelman Colin Coosemans (KV Mechelen), verdediger Zinho Vanheusden (Inter Milaan) en aanvaller Aaron Leya Iseka (Anderlecht).

Bielsa aan de slag bij Leeds

De Argentijnse trainer Marcelo Bielsa gaat in Engeland aan de slag bij Leeds United. De 62-jarige Bielsa ondertekende een contract voor twee jaar bij de club uit het Championship, het niveau onder de Premier League.

"Het is altijd mijn ambitie geweest om in Engeland te werken en ik heb al vaak de mogelijkheid daartoe gehad. Ik wilde echter wachten tot het juiste project voorbijkwam", zegt Bielsa. "Het aanbod van Leeds is niet te weigeren voor mij." De club eindigde afgelopen seizoen op de dertiende plaats.

Bielsa was jarenlang bondscoach van Argentinië (1998-2004) en Chili (2007-2011). Hij leidde Athletic Bilbao daarna naar de finale van de Europa League en in het Spaanse bekertoernooi. Zijn laatste keuzes waren minder geslaagd. Bij Olympique Marseille stapte Bielsa in 2015 na één competitieduel in zijn tweede seizoen boos op. Bij Lazio vertrok hij een jaar later al na twee dagen. Afgelopen seizoen werd de Argentijn na een paar maanden aan de kant geschoven door Rijsel. Zijn grilligheid leverde hem de bijnaam "El Loco" (de gek) op.

✍️ | #LUFC are delighted to announce the appointment of Argentine Marcelo Bielsa in the role of head coach Leeds United(@ LUFC) link

Thelin voor 7 miljoen euro naar China?

Isaac Kiese Thelin, die na zijn huurperiode bij Waasland-Beveren en het WK voetbal, terugkeert naar Anderlecht staat in de belangstelling van het Chinese Beijing Gouan, althans dat meldt het Zweedse SportExpressen. De 25-jarige aanvaller zou naar verluidt ook interesse genieten van Bologona, maar schuift een transfer voorlopig nog op de lange baan. "De focus ligt op het WK, pas daarna hak ik de knoop over mijn toekomst door."

Toch lijkt het aanbod uit China niet te versmaden. Beijing Gouan zou zo'n 7 miljoen euro veil hebben voor de Zweed én Thelin zou in de Chinese hoofdstad zo'n 2 miljoen euro per jaar kunnen opstrijken.

Betis meest concreet voor Dendoncker

Ondanks een bleek seizoen blijven Europese clubs interesse tonen in Leander Dendoncker. Deze week raakte bekend dat het Franse Lyon - gekend om zijn jeugdwerking - de prestaties van de Rode Duivel op de voet volgt, maar binnen de club bestaat er verdeeldheid over de Belg. Trainer Bruno Génésio zou niet wild lopen van de Anderlechtspeler. De meest concrete interesse voor Dendoncker komt momenteel uit Spanje en meer bepaald van Betis Sevilla. Daar staat hij met stip genoteerd en kijkt men uit naar zijn speeltijd op het WK in Rusland. De oorspronkelijke clausule in Dendonckers contract, die zegt dat hij voor 20 miljoen weg mag en Atlético Madrid een recht van voorkoop heeft, is intussen al een tijdje vervallen. De transferprijs zal dus merkelijk lager liggen. (MJR)

Thorgan Hazard ontkent belangstelling van Valencia niet

De transfermarkt is in de meeste landen nog gesloten, maar toch gonst het al van de geruchten omtrent eventuele transfers die de Rode Duivels de komende maanden al dan niet zullen maken.

Zo ook rond Thorgan Hazard, die in de belangstelling staat van het Spaanse Valencia. Een Spaanse krant spotte vader Hazard immers in Valencia en zijn zoon ontkent de interesse niet. "Mijn vader was daar natuurlijk niet zomaar", vertelde Thorgan Hazard gisteren in Dedovsk. "Het is nu echter niet het moment om daar over te spreken."

De 25-jarige Hazard zit sinds 2015 bij Borussia Mönchengladbach, dat hem destijds definitief overnam van Chelsea. De winger ligt in het Borussia Park nog tot medio 2020 onder contract en dus moet er deze zomer iets gebeuren: een transfer of een contractverlenging, anders gaat Hazard in 2019 zijn laatste contractjaar in en kan Borussia niet meer de volle pot voor hem vragen. In 2020 loopt zijn overeenkomst af en dan kan de Rode Duivel transfervrij vertrekken, maar zover zal het niet komen. Over zeventien dagen opent de transfermarkt in Duitsland en dan kan er gehandeld worden.

Boateng verwijst transfergeruchten naar prullenmand

Bayern-CEO Karl-Heinz Rummenigge dropte verrassend nieuws dat centrale verdediger Jérôme Boateng (29) straks beschikbaar is voor een transfer. Dat bracht de geruchtenmolen meteen op volle toeren. Boateng wordt gelinkt aan Manchester United, Real Madrid én Juventus, maar de Duitser ging zelf niet in op de hele heisa. "Het gaat nu om het WK. Ik weet niet waarom dit bekendgemaakt werd."

Anderlecht duwt door voor Vranjes

Anderlecht blijft aandringen en zou volgens Griekse bronnen al een bod van 2,8 miljoen voor de 28-jarige Bosniër Ognjen Vranjes hebben uitgebracht. AEK wil voor zijn sterkhouder een bedrag tussen de 3,2 en 3,5 miljoen plus een percentage op de doorverkoop en bonussen. Vranjes is plan B voor de positie van centrale verdediger nadat de onderhandelingen met Mbemba afsprongen. Paars-wit wilde 4 miljoen neerleggen voor de Congolees. (MJR)

Portugese middenvelder en Servische spits voor Club?

Het dossier van Alfa Semedo Esteves (20), de verdedigende middenvelder uit Guinea-Bissau, wordt concreter. Volgens Portugese media staat Club Brugge dicht bij een deal voor 4 miljoen euro met zijn club Moreirense, maar zover is het nog niet. Vooral omdat zijn vorige werkgever Benfica een clausule heeft laten opnemen waardoor het de kans heeft om over het bod van een andere ploeg te gaan. Een andere naam die valt, is die van de Servische spits Djordje Jovanovic (19) van Partizan Belgrado. (WDK/NP)