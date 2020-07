Transfer Talk. Club en Charleroi hebben een akkoord: Rezaei wordt opnieuw een jaar uitgeleend Redactie

31 juli 2020

Rezaei één jaar langer bij Charleroi

Er is een oplossing gekomen voor Kaveh Rezaei. De 28-jarige Iraniër blijft één jaar langer op uitleenbasis bij Charleroi voetballen. Rezaei zat bij Club Brugge op een dood spoor sinds hij in het tussenseizoen terugkwam van zijn uitleenbeurt aan de club uit Henegouwen. Vorig seizoen was de spits goed voor 12 goals in 22 wedstrijden. In de zomer van 2018 betaalde Club Brugge nog vijf miljoen euro voor de spits aan Charleroi. Met Okereke, Krmencik, De Ketelaere en Badji heeft coach Philippe Clement anderen de voorkeur voor een plaats in de aanval bij Club Brugge.

