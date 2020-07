Transfer Talk. Club Brugge leent Loïs Openda uit aan Eredivisie-club Vitesse Voetbalredactie

21 juli 2020

21u36 2

Club Brugge huurt Loïs Openda uit aan Eredivisie-club Vitesse

Vitesse. Daar mag Loïs Openda komend seizoen op zoek gaan naar meer speelminuten. Club Brugge, sinds 2015 bij blauw-zwart, leent de 20-jarige spits uit aan de club uit de Eredivisie, die geen aankoopoptie kon bedingen. Afgelopen seizoen kwam Openda, lang niet de eerste spits in de Brugse pikorde, tot vijftien optredens voor Club in de competitie. Scoren in de Jupiler Pro League lukte niet.

Dortmund leent verdediger Leonardo Balerdi uit aan Marseille

De Argentijnse verdediger Leonardo Balerdi verdedigt volgend seizoen de kleuren van Olympique Marseille. Hij komt op huurbasis over van Borussia Dortmund. Dat heeft de Duitse club gemeld.

Balerdi startte het voorbije seizoen amper eenmaal in de basis bij Borussia. In Marseille hoopt hij dus meer speelminuten te verzamelen. De Argentijn maakte in januari 2019 de overstap van Boca Juniors naar Dortmund. In de overeenkomst is een aankoopoptie opgenomen. Marseille versterkte zich eerder deze zomer al met Pape Gueye.

Waasland-Beveren versterkt zich met Dries Wuytens

Waasland-Beveren heeft nu ook een vierde inkomende transfer gerealiseerd. Na eerder Tom Reyners (Racing Genk), Brendan Schoonbaert (Club Brugge) en Joe Efford (Ergotelis, wordt nu Dries Wuytens als aanwinst gepresenteerd. De 29-jarige centrale verdediger komt over van het Israëlische Sektzia Ness Zlona en tekende op Freethiel een contract voor drie seizoenen.

Wuytens werd opgeleid bij Racing Genk, van waar hij naar PSV Eindhoven verkaste. Zijn debuut in de Jupiler Pro League maakte hij in de kleuren van Beerschot. Vanop het Kiel keerde hij terug naar Nederland om er voor Willem II, Sparta Rotterdam en Heracles te voetballen.

“Met grote fierheid kondigen we de komst van Dries Wuytens aan”, stellen de Waaslanders. “We blijven als club geloven in talentvolle jonge Belgische spelers. Dat is belangrijk en misschien ook wel noodzakelijk om te groeien als voetbalclub. We beseffen echter ook dat een profclub niet enkel gedragen kan worden door jonge spelers. Met het aantrekken van Dries zetten we een volgende stap in de begeleiding en ondersteuning van onze jongeren. We zijn overtuigd dat Dries zijn ervaring kan overbrengen aan zijn ploegmakkers.” (LUVM)

Chelsea wil Rice nog steeds, Batshuayi heeft geen zin in West Ham

Chelsea dringt nog altijd aan voor Declan Rice, verdedigende middenvelder van West Ham. Hij is de eerste keus van Frank Lampard. In de gesprekken tussen de Hammers en Chelsea zijn een aantal namen op tafel gegooid, waaronder die van Ross Barkley, Kurt Zouma en Michy Batshuayi. Batsman heeft nog een jaar contract op Stamford Bridge, maar moet er weg. De club probeert hem al een tijdje elders te slijten, maar simpel is dat niet. Hij verdient 130.000 euro per week en levert niet graag in. Een transfer naar West Ham staat niet bovenaan zijn wenslijst. Haalt hij zijn neus voorlopig voor op. Ook bij West Ham zelf is Batshuayi geen prioriteit. De club geeft de voorkeur aan cash, eerder dan dure mislukkelingen over te nemen.

Mönchengladbach neemt Hannes Wolf over van RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach huurt de Oostenrijker Hannes Wolf (21) voor een seizoen van RB Leipzig. In de overeenkomst is ook een aankoopclausule opgenomen. Wolf, een aanvallende middenvelder, verhuisde vorige zomer voor 12 miljoen euro van RB Salzburg naar RB Leipzig. Door een beenbreuk kwam hij slechts vijf keer in actie in de Bundesliga.

Bij Mönchengladbach wordt Wolf, een naamgenoot van de KRC Genk-coach, herenigd met trainer Marco Rose. De twee werkten al samen bij Salzburg. “Hannes is een veelzijdige speler die ons voorin meer opties biedt”, zegt Max Eberl, sportief directeur van Mönchengladbach. “Vorig seizoen heeft hij heel wat speeltijd gemist door een langdurige blessure. We zijn blij dat hij naar hier komt en we hopen dat we samen veel successen behalen.”

Mönchengladbach eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Bundesliga net achter RB Leipzig en mag dus ook aantreden in de poules van de Champions League.

Walsh en STVV vinden geen akkoord

Sandy Walsh (25) traint niet langer mee bij Sint-Truiden. De polyvalente speler en de Limburgse club hebben geen akkoord gevonden - financieel geraakten ze er niet uit en Walsh kon STVV ook niet volledig overtuigen. Hij zit sinds begin deze maand zonder werkgever nadat zijn contract bij Zulte Waregem afliep. Hij kan ook rekenen op interesse uit de tweede Bundesliga. (ABD)

Zaakwaarnemer Bale: “Gareth gaat helemaal nergens heen”

Gareth Bale komt de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege zijn zichtbare verveling op de bank van Real Madrid. De recordaankoop komt niet aan spelen toe en zijn onvrede is vaak zichtbaar. Toch gaat de Welshman nergens heen, zo geeft zijn zaakwaarnemer aan. “Hij is niet minder dan wie dan ook”, vertelt Jonathan Barnett aan de BBC. “Zidane wil hem gewoon niet opstellen.”

De 31-jarige Bale, die in 2013 voor het wereldrecordbedrag van 100 miljoen euro overkwam van Tottenham, heeft nog een tweejarig contract in Madrid. “Hij woont graag in Madrid. Het gaat goed met hem. Natuurlijk is er interesse van andere clubs, maar er is bijna geen club die hem kan betalen”, zegt zijn zaakwaarnemer. “Het is heel erg jammer dat hij nu niet in het elftal staat, maar hij gaat niet weg. Hij hoeft niet langer te blijven dan Zidane. Zidane is erg succesvol, er is geen haat. Zidane wil hem gewoon niet opstellen.”

Celta strikt Peruviaanse international Renato Tapia

Celta Vigo heeft zich versterkt met de Peruviaanse international Renato Tapia. Hij ondertekende bij de club uit Galicië een contract tot 2024.

De 24-jarige Tapia, een controlerende middenvelder, komt transfervrij over van Feyenoord. Hij speelde afgelopen seizoen 24 wedstrijden voor de Rotterdammers. De Peruviaan heeft ook een verleden bij Willem II en Twente. Voor de nationale ploeg kwam Tapia al 53 keer in actie en maakte daarin drie doelpunten. Celta beëindigde de competitie in La Liga op de zeventiende plaats, net boven de degradatiezone.

