Transfer Talk: Club Brugge heeft Percy Tau beet, ook “aanvoerder Malaga op komst” - Amuzu verlengt bij Anderlecht De voetbalredactie

29 juli 2019

12u06 2 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Amuzu verlengt contract bij Anderlecht

Opluchting op Anderlecht. Ondanks buitenlandse interesse heeft Francis Amuzu (19) zijn contract bij paars-wit verlengd. De aanvaller lag nog maar vast tot eind dit seizoen, maar heeft nu bijgetekend voor drie jaar. Onder meer Southampton, Brighton & Hove Albion en Mainz hadden Amuzu op de radar. (RN/PJC)

Sur l’élan de sa bonne prestation d’hier, Francis a prolongé son contrat au RSCA! 👌 Plus d’infos sur https://t.co/7EY5HaVDX4



Na zijn goede prestatie gisteren verlengt Francis zijn contract bij #RSCA! 👍 Meer info op https://t.co/mqJX9tqflf



⚽️ #COYM #InYouthWeTrust pic.twitter.com/LeqtGNp2rK RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Club heeft Percy Tau beet

Club Brugge kondigt de komst van Percy Tau (25) aan. De Bruggelingen hadden eerder een akkoord met Brighton over een uitleenbeurt zonder aankoopoptie voor de Zuid-Afrikaanse vleugelspits, die vorig seizoen indruk maakte bij Union. Tau legde vandaag ook met succes z’n medische testen af bij blauw-zwart, waardoor de deal officieel beklonken is. Onder andere Amiens en KV Kortrijk vissen achter het net. Tau speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij Union en werd na 6 goals en 7 assists uit 23 wedstrijden bekroond tot beste speler in 1B.

#WelcomePercy



Club bereikte een akkoord met Brighton & Hove Albion over de uitleenbeurt van aanvaller Percy Tau! 🇿🇦 pic.twitter.com/fLSXJTeuKI Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Brighton plukte Tau in 2018 weg bij Mamelodi Sundowns in het Zuid-Afrikaanse Pretoria voor 2,7 miljoen pond, een record voor een speler uit de Premier Soccer League. De flankspeler kreeg geen werkvergunning in het Verenigd Koninkrijk en moest Brighton op zoek naar een oplossing. Die vond het bij zusterclub Union.

Tau was de voorbije maand actief op de Africa Cup. Als derde in de groepsfase mochten de ‘Bafana Bafana’ door naar de volgende ronde. Daar schakelde het verrassend Egypte uit om vervolgens in de kwartfinales te stranden tegen Nigeria. Tau scoorde niet, maar maakte andermaal indruk. Omdat een werkvisum voor het Verenigd Koninkrijk er nog altijd niet in zit, verkoos Brighton hem opnieuw te verhuren.

“Malaga-aanvoerder op weg naar Club”

Na Eduard Sobol staat Club Brugge op het punt om nóg een nieuwe linksachter in te lijven. Spaanse media melden deze voormiddag met klem dat Malaga-kapitein Fede Ricca op huurbasis naar blauw-zwart verkast, iets wat in Brugge voorlopig niet bevestigd wordt. De 24-jarige Uruguayaan heeft het oefenkamp van de Spaanse tweedeklasser reeds verlaten en legt wellicht vandaag zijn medische test af. De 24-jarige Uruguayaan maakt zo gebruik van een clausule in zijn contract, die hem toelaat gratis naar een andere club te vertrekken. Ricca verhuisde in 2016 van het Uruguayaanse Danubio FC naar toenmalig eersteklasser Malaga en kwam in zijn carrière één keer uit voor de nationale ploeg van het Zuid-Amerikaanse land.

Nog bij Club loopt de jonge Senegalees Mamadou Diatta nog steeds proef. Blauw-zwart nam nog geen beslissing in het dossier van de landgenoot van Amadou Sagna en Krépin Diatta, die in principe aanvankelijk bij de beloften zou aansluiten.

STVV haalt Luxemburgse international

Eén van de twee versterkingen die deze week zijn handtekening plaatst op Stayen is Danel Sinani (22). Sinani, een aanvallende middenvelder, is Luxemburger, speelt bij F91 Dudelange, en stond een jaar geleden nog even op de radar bij Standard. Hij scoorde vorig seizoen voor zijn club 9 keer in 27 matchen, het seizoen daarvoor 11 keer in 26 matchen. Morgen moet Sinani in principe met zijn club nog aan de slag in de derde voorronde van de Europa League tegen Shkendija uit Macedonië. Of hij die match nog zal spelen, moeten we afwachten. (FKS)

Mehdi Bayat onder vuur voor uitblijven transfers

Net als dat al het geval was ter gelegenheid van de oefenwedstrijd van 19 juli tegen FC Troyes, kreeg Mehdi Bayat het gisteren weer hard te verduren. De Ultra’s pikken het niet dat de gedelegeerd bestuurder - althans volgens hen - meer aandacht besteedt aan de verkoop van Osimhen dan aan de aanwerving van spelers die het niveau van de groep kunnen opkrikken. “Mehdi tu nous baratines” (Mehdi Bayat, je luist er ons in) en “Le Pognon tue le blason”, klonk het toen uit volle borst.

Gisteravond werden spandoeken opgehangen met dezelfde boodschap. Midden vorige week ontving Mehdi Bayat een open brief van de fans waarin ze nogmaals hun misnoegen uitten. Bayat reageerde op zijn manier: “Paniek is een slechte raadgever en ik ben wijs genoeg om me niet onder druk te laten zetten.” De achterban van Charleroi heeft geen boodschap aan woorden. Wat ze willen, zijn daden. Als Osimhen, zoals verwacht, deze week voor 12 miljoen plus bonussen naar Lille overstapt, zullen er ongetwijfeld inkomende transfers volgen. Anders? Dan is het crisis in en rond het Stade du Pays de Charleroi. (AR)

Abazaj naar Moldavië?

Een passage van korte duur. Kristal Abazaj (23) speelt niet langer op uitleenbasis voor het Kroatische Osijek. De flankaanvaller van Anderlecht was er niet langer welkom. Bij paars-wit heeft hij evenmin een toekomst, volgens lokale media onderhandelt de Albanese international met Sheriff Tiraspol in Moldavië. (PJC)

Massop weg bij Waasland-Beveren

Verdediger van Waasland-Beveren Massop legt vandaag medische testen af bij het Deense Silkeborg. De Nederlandse linksback kwam niet meer in de plannen van Custovic voor en mocht vertrekken. Er liep een Frans bod binnen op Caufriez. Wiegel (verrekking adductor) bleef tijdens de rust in de kleedkamer. Ampomah (ex-WB, nu Düsseldorf) gaf de aftrap. Moren is de nieuwe kapitein. (MVS)